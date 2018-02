U čtyř největších tuzemských sázkových kanceláří se na právě skončené olympijské hry prosázelo 790 milionů korun. Když se připočtou odhadem desítky milionů korun, které sportovní fanoušci prosázeli u dalších menších společností, dosáhne bank přes 800 milionů korun. Ještě před startem her se očekávalo, že by náběr sázek v Česku mohl překročit miliardu korun.

Hlavním důvodem nižšího objemu prosázených peněz je podle zástupců firem hlavně nevýhodný časový posun pro sledování závodů a zápasů. Co se hokeje týče pak také to, že kanadsko-americká NHL tentokrát neměla olympijskou pauzu. Sázející tak dělili svou pozornost mezi OH a NHL.

U Tipsportu se náběr ve výši 350 milionů korun zhruba rovnal číslu ze Soči. "Naše původní odhady ale byly kolem 400 milionů korun," uvádí mluvčí Tipsportu Michal Peterka. Totožný předpoklad měla i Fortuna. "Odhad ve výši 400 milionů korun splněn nebyl. I tak bylo ale 350 milionů korun na úrovni letních her v Riu de Janeiru před dvěma lety a oproti Soči o 15 procent vyšší. Z "velké čtyřky" se pak ještě celkem 70 milionů vsadilo u Chance a 20 mi­lionů u Sazkabetu. Tipsport a Fortuna uvedly, že na olympijských sázkách vydělaly. Kolik přesně, ale neprozradily. Chance a Sazkabet pak vyplatily shodně celkem 85 procent všech u nich vsazených peněz na výhry.

Nejvíce se sázelo tradičně na hokej. Spolkl přes polovinu všech sázek. O konečných výdělcích sázkovek rozhodla právě řada překvapivých výsledků v čele s nečekaným postupem Němců až do finále turnaje nebo to, že příliš neuspěli Češi. Zpravidla se více sází na to, že Češi budou vyhrávat.

Nejsázenější událost s celkem téměř 20 miliony korun ve hře byl u Tipsportu hned první mač české hokejové reprezentace proti domácí Jižní Koreji. "Největší prohru zaznamenali sázkaři na semifinálovém zápase Kanada−Německo. Za 11 milionů vsazených vyhráli jen dva miliony. Po několika senzačních výsledcích Němců už sázkaři očekávali jejich pád," podotýká hlavní bookmaker Tipsportu Ladislav Pavlis.

Kromě hokeje zaujaly sázkaře i výkony Ester Ledecké. V její lepší disciplíně − obřím slalomu na snowboardu − sázeli více na jistotu a sázek na přední umístění bylo mnoho. Tady se od Ledecké dobrý výsledek čekal, kurz byl tedy nízký.

Určitě se ale nečekal její triumf v Super G na lyžích. "Na něj si vsadilo jen třináct sázkařů, celkem za 400 korun, maximálně za stovku," poznamenává mluvčí Fortuny Petr Šrain. Kurz 100 a více ku jedné tak přinesl jen malé výhry v řádu tisícikorun. A podobné to bylo i u ostatních sázkovek, kde šlo o jednotky tipujících.

Další velké akce, na nichž se znovu budou točit stovky milionů korun, se blíží. V květnu startuje světový šampionát v hokeji, červen a začátek července pak bude patřit mistrovství světa ve fotbale. Tady ovšem bez české účasti. I tak by měl být letošek pro sázkové kanceláře výjimečným rokem. Souběh tří takto velkých akcí se koná vždy jednou za čtyři roky.