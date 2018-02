Lídr britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn v dlouho očekávaném projevu v pondělí v Coventry oznámil, že jeho strana bude usilovat o setrvání v celní unii i po odchodu Velké Británie z Evropské unie. Za splnění jedné podmínky: Londýn musí mít slovo v budoucích obchodních dohodách, které bude EU vyjednávat.

"Labouristická strana bude usilovat o vyjednání nové celní unie, která zajistí, že nebudou žádná cla, a jež umožní vyhnout se 'tvrdé' hranici v Irsku," uvedl Corbyn, který tak ukončil měsíce spekulací o postoji labouristů. Jejich příklon k celní unii ještě více oslabí britskou premiérku Theresu Mayovou. Ta dlouhodobě bojuje s vnitřními rozpory i ve své Konzervativní straně.

Referendum respektujeme

Corbyn mezi labouristy platí za euroskeptika s vlažným postojem k EU. Sám sice podpořil setrvání Británie v unii, ale podle kritiků vedl příliš nevýraznou kampaň.

Rozdělení konzervativci Theresa Mayová ◼ Konzervativní strana premiérky Theresy Mayové je v pohledu na budoucí vztahy mezi Británií a EU rozdělena. Sama premiérka požaduje vystoupení z vnitřního trhu i celní unie, části strany se to ale nelíbí. V pátek se projeví ◼ V pátek by Mayová měla přednést klíčový projev k brexitu. Ve čtvrtek ještě bude dolaďovat postoj svého kabinetu. Detaily projevu zatím nejsou jasné, podle médií se ale postaví právě proti členství v celní unii. Tlaku části svých spolustraníků tak zatím nepodlehne.

Na úvod svého projevu prohlásil, že respektuje výsledky referenda.

Nyní se chce zasadit za vyjednání co nejlepší dohody s unií, jež bude brát v potaz zachování pracovních míst a životní úrovně. Jeho cílem je zajistit, aby nevznikly žádné celní bariéry, a současně zamezit obnovení přísných kontrol na hranicích mezi Severním Irskem a Irskem.

Corbyn si podle svých slov uvědomuje, že když Británie nezůstane v celní unii, nebude moci na vlastní pěst vyjednávat obchodní dohody s rychle rostoucími ekonomikami, jako jsou třeba Čína nebo Indie. "Nevěříme ale tomu, že podobné obchodní dohody mohou kompenzovat výraznou ztrátu obchodu s EU," dodal.

Aby labouristický lídr ve svém asi hodinovém projevu zdůraznil význam úzkých obchodních vztahů se zbytkem EU, použil příklad "jedné z nejikoničtějších značek" britského automobilového průmyslu, vozidla Mini.

"Než sjede z výrobní linky hotové Mini, tak na své celkem 3200kilometrové cestě třikrát překročí Lamanšský průliv," uvedl Corbyn.

Během výroby a postupného montování součástek vozidlo putuje mezi Oxfordem, Warwickshirem v Británii a Mnichovem, aby skončilo opět v Oxfordu. A takové řetězce nesmí brexit ohrozit.

Čeká se na projev Mayové

Postoj britských labouristů a jejich lídra Corbyna zvyšuje tlak na premiérku Mayovou. "Brexit je brexit," prohlásila premiérka s tím, že Londýn odejde jak z vnitřního trhu, tak i z celní unie. Jenže její Konzervatiní strana je v otázce budoucích vztahů s EU rozdělena. Premiérka je pod tlakem jak tvrdého euroskeptického křídla, jež se chce od unie co nejvíce odpojit, tak i zastánců úzkého spojení s unií. A nyní hrozí, že se část konzervativců, kteří si přejí zůstat v celní unii, spojí v Dolní sněmovně právě s labouristy.

"Pro Mayovou nastává rozhodující okamžik, protože většina v parlamentu nepodporuje její odmítavý postoj k celní unii," prohlásil Keir Starmer, stínový ministr pro brexit za labouristy.

Premiérce, která mimochodem před samotným referendem patřila mezi zastánce setrvání v EU, tak hrozí, že v Dolní sněmovně nedokáže prosadit důležitou legislativu související s brexitem. V takovém případě by hrozily i předčasné volby. Mayovou čeká první velký test už tento pátek, kdy by měla pronést svůj projev o budoucích vztazích s EU. Až pak se ukáže, do jaké míry se jí podaří sjednotit svoji stranu.