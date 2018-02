Až do prázdnin bude podle předpokladů trvat Andreji Babišovi, než se mu podaří sestavit vládu podpořenou sněmovní většinou. Do té doby zemi povládne kabinet bez důvěry. Přesto hnutí ANO potřebuje s blížícími se komunálními a senátními volbami voličům předložit výsledky. Do sněmovny proto zamířily nebo v brzké době zamíří i zásadní návrhy zákonů, pro které hnutí ANO bude shánět podporu.

První z těch, které si Babiš stanovil jako prioritní, dostanou poslanci na stůl už tento týden. Takzvaná novela o liniových stavbách má výrazně urychlit výstavbu dálnic nebo železničních koridorů, které by stát mohl v krajním případě začít budovat ještě předtím, než se mu podaří pozemky vykoupit.

Návrh předkládá sedmnáct poslanců ze všech sněmovních stran. Přesto ho nejspíš nečeká úplně hladká cesta sněmovnou. "Je třeba počítat s tím, že jednotliví poslanci se budou chtít ubezpečit, že se bude stavět v regionech, kde byli zvoleni. Bude to politikum a všichni budou navrhovat, co by tam mělo být," obával se v rozhovoru pro HN prodlev ministr dopravy Daň Ťok. Původní návrh přiznává možnost využít mimořádného paragrafu pouze u dálnic, železnic, vysokorychlostních tratí a dvou silnic první třídy. Třeba Praha ale chce, aby totéž mohla využít i v případě výstavby tratě metra D. V řadě dalších měst zase požadují, aby se zákon vztahoval i na městské okruhy. Ministerstvo přitom plánovalo začátek platnosti zákona do půlky roku.

Co míří do sněmovny ◼ Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. V mimořádných případech má umožnit, aby stát začal chystat výstavbu dálnic a železnic ještě předtím, než pozemek od majitele právoplatně nabude. Zákon má ve sněmovně podporu. ◼ Růst starobních důchodů. Zvýšit se mají důchody pravidelnou valorizací a zároveň navýšením základní složky důchodu, která má nově tvořit deset místo devíti procent průměrné mzdy. Dohromady si tak mají důchodci v průměru polepšit o více než 900 korun. ◼ Novelou služebního zákona chce vláda usnadnit výměnu státních úředníků, což je podle stávající úpravy komplikované. Řada sněmovních stran se ale obává, že novela bude zneužívaná k personálním čistkám ve státní správě.

Ještě těžší to bude mít další návrh, který chce do sněmovny poslat vláda v demisi. Novela zákona o státní službě má podle Babiše zjednodušit odvolávání vybraných úředníků a zpřístupnit ji uchazečům zvenčí.

Jenže podoba, která do sněmovny zamíří nejspíš v březnu, sklidila kritiku.

"Zákon nemá širokou podporu, vláda se dokonce ani nevypořádala s připomínkami dotčených úřadů. Obavy z toho, že zákon spustí personální čistky, jsou ve světle personálních změn, které se odehrály v organizacích, jako jsou BESIP, CzechInvest nebo Nemocnice Na Bulovce, oprávněné," říká

šéf pirátů Ivan Bartoš.

ODS změnu služebního zákona sice podporuje, ale odmítá, že by pro ni nyní její poslanci zvedli ruku. "Nynější vláda v demisi by žádné takové zásadní kroky dělat neměla," říká šéf ODS Petr Fiala.

Také plán na zrušení superhrubé mzdy, který má být vlajkovou lodí ministerstva financí, bude mít ve sněmovně nejistý osud. Obdobné plány mělo ve svých volebních programech hned několik stran. Zrušit ji chtěla ODS i TOP 09, i když ji tehdejší předseda Miroslav Kalousek coby ministr financí v Topolánkově vládě ODS zavedl.

Teď ale ODS vadí, že spolu se zrušením superhrubé mzdy vláda nepočítá i se snížením a zjednodušením daní.

Sociální demokraté pak slibovali zrušení superhrubé mzdy už v roce 2013. Ani když byli u vlády, návrh nedotáhli do konce.

Naopak ve více peněz mohou oprávněně doufat starobní důchodci. Přesto, že ještě coby ministr financí Babiš v roce 2015 odmítl návrh sociálních demokratů na mimořádnou valorizaci v průměru o 200 korun měsíčně, jako premiér změnil šéf hnutí ANO názor.

"Příští rok navrhujeme navýšení důchodů o 918 korun meziročně, to je největší meziroční navýšení v historii země," řekl Babiš v České televizi. Návrh by měl sněmovnou projít hladce, ruku pro něj hodlá zvednout ČSSD, SPD, komunisté i piráti.

S přispěním Martina Ťopka a Jana Prokeše.