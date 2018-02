Hity jako Paint It Black, Jumpin' Jack Flash nebo Brown Sugar patrně zahraje britská skupina Rolling Stones na koncertu, který se uskuteční 4. července pod širým nebem v pražských Letňanech.

Do české metropole se sestava vrátí po osmnácti letech, tentokrát v rámci turné nazvaného No Filter.

Vstupenky půjdou do prodeje příští pátek za ceny od 1990 korun, informovali včera pořadatelé koncertu. Těmi jsou kanadský promotér žijící v Česku Serge Grimaux a firma Bestsport, která provozuje pražskou O2 arenu.

Do Letňan by rádi přivedli 75 tisíc lidí. Cíl je to vysoký − na koncert Robbieho Williamse do areálu vloni dorazilo 30 tisíc lidí, na comeback skupiny Guns N' Roses okolo 50 tisíc.

Zpěvák Mick Jagger, kytaristé Keith Richards a Ronnie Wood i bubeník Charlie Watts návštěvníkům pražského vystoupení slibují velkolepou produkci a moderně navrženou scénu.

"Tato část turné No Filter je pro Stones opravdu výjimečná. Těšíme se, až se v létě vrátíme na pódium a zahrajeme fanouškům v České republice. Bude jako vždy naprosto vzrušující představit se zase ve městech, kde jsme dlouho nehráli," uvedl Jagger.

Skupinu, založenou v Londýně roku 1962, kytarista Richards označil za "kapelu, kterou nic nezastaví", a dodal, že jsou "v podstatě pořád na začátku".

Rolling Stones hráli v České republice či někdejším Československu už pětkrát, dohromady je vidělo okolo 350 tisíc lidí.

První vystoupení ještě v někdejším Československu se uskutečnilo 18. srpna 1990 na Strahovském stadionu v Praze. Monstrózní koncert se konal pod patronací choti prezidenta Václava Havla Olgy a výtěžek z něj byl určen na její nadaci Výbor dobré vůle.

Hudebníci se tehdy setkali s prezidentem Václavem Havlem, kterého pak vídali také v následujících letech. Keith Richards se o Havlovi například pochvalně zmínil ve svém knižním životopisu.

Druhý pražský koncert Rolling Stones v srpnu 1995 na Strahově zhlédlo 130 tisíc fanoušků. Naposledy byla kapela v Praze v červenci 2003. Svůj zatím poslední český koncert odehrála v Brně roku 2007 v rámci turné A Bigger Bang.