Před čtyřmi lety spolu stáli na kyjevském Majdanu. Ukrajinští novináři, které spojoval odpor vůči tehdejšímu prezidentovi Viktoru Janukovyčovi. Jeden z nich nyní zasedá v parlamentu, druhý donedávna čelil obvinění z vlastizrady a třetí vybudoval informační portál zaměřený hlavně na problémy armády. Všichni jsou dodnes velmi aktivní a všechny spojuje kritický postoj k současnému ukrajinskému prezidentovi Petru Porošenkovi.

Majdan nešlo nepodporovat

"Pokud tady do večera napíše aspoň tisíc lidí, že by přišli protestovat dnes večer na Majdan, tak to zkusím zorganizovat. Ale až v deset večer, do té doby jsem v práci," napsal na Facebooku kyjevský investigativní novinář Mustafa Najom 21. listopadu 2013 krátce poté, co se dozvěděl, že tehdejší prezident Viktor Janukovyč na poslední chvíli zrušil podpis asociační dohody s Evropskou unií.

Jak se později ukázalo, odstartoval tím protesty, které o čtyři měsíce později vedly ke svržení prezidenta, ale i ruské anexi Krymu a krvavé válce na Donbase.

Protesty podporoval i lvovský novinář Dmytro Lichovyj. Byl zástupcem šéfredaktora listu Ukrajina Moloda, který tradičně podporoval prozápadní síly, především předchozího prezidenta Viktora Juščenka. Ostatně majitel novin Myhajlo Dorošenko pochází ze stejné vesnice v sumské oblasti na střední Ukrajině jako Juščenko. "Nešlo nepodporovat Majdan, vždyť vláda Viktora Janukovyče znamenala likvidaci všeho, čeho se podařilo za Juščenka dosáhnout," vysvětluje Lichovyj. Pro něj to bylo přirozené, účastnil se studentských protestů ještě na konci Sovětského svazu na začátku 90. let.

Tehdy se neznali, ale jedním z účastníků studentské hladovky, která požadovala nezávislost Ukrajiny, byl i Ruslan Kocaba, mladík ze západoukrajinského Ivano-Frankivsku. "Bylo to čisté, nikdo nepřemýšlel o nějakých penězích nebo o politických intrikách," vzpomíná dnes Kocaba.

Aktivismu se nevzdal, ani když vystudoval ve Lvově lesnickou vysokou školu a pracoval v inspekci, která bojovala proti pytlákům. Za tzv. oranžové revoluce v roce 2004 byl dokonce velitelem stanového městečka protestujících. "Oranžová revoluce byla jako rokenrol, skvělá. Jiná věc je, že potom přišli ještě horší politici. Juščenka jako člověka, ne jako politika, mám stále rád, je morální. Byl by ale dobrým prezidentem tady v Česku, kde jsou demokratické tradice. Na Ukrajině potřebujete amorálního člověka, který si bude jednu věc myslet, další říkat a třetí dělat. Ne ale cynika jako Janukovyč nebo Porošenko," tvrdí dnes Ruslan Kocaba.

Paradoxně ho vítězství Viktora Juščenka stálo místo ve státní správě. "Už jsem byl šéfem inspekce, ale řekli mi, že když jsem se tam dostal za předchozího prezidenta Leonida Kučmy, mám uvolnit místo novým lidem," neskrývá Kocaba ani dnes hořkost. Stal se z něj novinář. Coby dopisovatel nového televizního kanálu ZIK jezdil i na Majdan.

"Já to v zásadě podporoval, ostatně jádro protestujících byli moji rodáci ze západní Ukrajiny. Natáčel jsem ale i jejich oponenty," vzpomíná Kocaba.

Právě tzv. tituškové, pouliční rváči svezení do Kyjeva k potlačení protestů, ho koncem ledna zbili a zlomili mu nohu.

"Když situace kulminovala a umírali lidé, byl jsem v nemocnici v sádře. Jinak bych byl tam, já se nikdy nebál," zjevně dodnes mrzí Kocabu.

Korupce a válka

Mustafa Najom po svržení Viktora Janukovyče a jeho útěku do Ruska pokračoval ve vyšetřování monstrózní korupce bývalého prezidenta. Patřil k těm, kteří zachránili před zničením "černé" účetnictví bývalého prezidenta. Coby jedna z hlavních tváří internetové televize Hromadske byl jedním z nejvlivnějších ukrajinských novinářů. V listopadu 2014 byl spolu s několika dalšími aktivisty Majdanu zvolen do ukrajinského parlamentu na kandidátce Bloku Petra Porošenka. Ukrajinského miliardáře, který se prezentoval jako mírnější a pragmatičtější alternativa jiných "majdanovských" politiků a v červnu 2014 byl již v prvním kole voleb zvolen prezidentem. Najom ale začal Porošenka brzy kritizovat, hlavně kvůli pomalým reformám a lidem z jeho okolí, kteří se podle Najoma snaží zachovat korupční systém.

Dmytro Lichovyj byl po vypuknutí války na Donbasu mobilizován.

"Kvůli těžkému astmatu jsem pracoval jako kancelářská krysa na vojenské správě. Odmítl jsem proto status účastníka bojů, i když ta možnost tam byla. Přišlo by mi to ale jako výsměch lidem, kteří opravdu bojovali," vysvětluje Lichovyj.

Po demobilizaci založil server Novinarňja s podtitulem Zprávy země, která bojuje. Většina článků se týká problémů armády a války na Donbasu.

Druhá strana problému

Ruslan Kocaba tou dobou začal pracovat pro nový televizní kanál 112. "To byla ta tragická doba, kdy Rusko ukradlo Krym a začaly přicházet první rakve z Donbasu. Bylo to hrozně emotivní a jakmile jsem začal už trochu chodit, začal jsem tlačit na šéfy, že tam chci jet. Byl jsem jeden z prvních, kteří dorazili k dobrovolnickému praporu Ajdar. Vůbec nevěděli, co se mnou dělat. Pak mi dali spacák a řekli − O. K., tak si tady natáčej. Já jsem věděl, že nemůžu točit detaily opevnění, ale jinak jsem točil všechno," vzpomíná.

Po pár týdnech se rozhodl, že se vydá i na stranu separatistů. Tam strávil prakticky celou druhou polovinu roku 2014 během nejprudších bojů.

"Natočil jsem třeba, jak v Luhansku ukrajinské letadlo odpálilo raketu na náměstí před radnicí. Oficiální Kyjev tvrdil, že tam vybuchla klimatizace. Přitom to letadlo viděly stovky lidí a ve městě byl vyhlášen letecký poplach. Když jsem to řekl v přímém přenosu, televize měla velké problémy. Že prý hrajeme na straně kremelské propagandy," rozčiluje se Ruslan Kocaba.

Koncem roku dostal z kanálu 112 vyhazov. "Šéf mi řekl, že vypadáme moc prorusky a to nám brání rozšiřovat diváckou základnu," vzpomíná Kocaba.

Skutečnou slávu, byť nechtěnou, Kocabovi přineslo video z poloviny ledna 2015, kdy emotivně vyzval k bojkotu mobilizace do ukrajinské armády. "Zrovna byly uzavřeny dohody v Minsku. Já byl nadšený, protože každá smrt vyvolá pokrevní mstu na dalších dvacet let. Jenže pak mi volal kolega z Doněcku, že válka pokračuje. Tak jsem na telefon nahrál tu svoji výzvu," říká Ruslan Kocaba. V ní vyzval všechny Ukrajince, aby odmítli vstoupit do armády.

"V 21. století není možné, aby jedni lidé zabíjeli druhé jen proto, že chtějí žít odděleně. Je to naprostá hrůza, skutečné peklo," řekl ve videu Kocaba.

O tři týdny později byl zatčen a obviněn z vlastizrady. Později bylo obvinění překvalifikováno na "bránění legální činnosti ukrajinské armády". Ruslan Kocaba strávil ve vazbě 524 dní, na svobodu se dostal mimo jiné díky tlaku mezinárodních organizací. Amnesty International ho prohlásila vězněm svědomí, jeho stíhání opakovaně kritizovali představitelé OBSE. Odsouzení ke 3,5 roku vězení zrušil ukrajinský Nejvyšší soud a vrátil ho k opětovnému projednání k soudu do Ivano-Frankivsku. Minulý týden tento soud případ vrátil prokuratuře kvůli formálním nedostatkům.

Kocaba po propuštění začal pracovat pro televizi NewsOne, patřící podnikateli z okolí exprezidenta Janukovyče Jevhenu Muravjovovi. Poslanec za Opoziční blok, nástupce někdejší Janukovyčovy Strany regionů, se proslavil třeba obviněním prezidenta Porošenka z vlastizrady kvůli euroatlantickému směřování země. Kocaba je také oblíbeným hostem ruských televizních debat, což mu věru nepřidává na oblibě značné části ukrajinské veřejnosti.

Společný cíl

Novináři jsou ve své většině na straně Ruslana Kocaby, byť ho nijak zvlášť nešetří. "On používá všechny nálepky kremelské propagandy. Pohybuje se vlastně v ruském informačním poli, i když jsem schopen věřit, že to dělá z vlastního přesvědčení. Ale ruku bych mu nepodal," říká Dmytro Lichovyj.

Kocaba obvinění z práce pro Kreml odmítá. "Já u nás nechci Putina, ale zodpovědnou ukrajinskou vládu. Bohužel ta současná dělá vše pro to, aby Putin vypadal jako rytíř na bílém koni," tvrdí kontroverzní novinář. V tom se shodne i s výše zmíněnými kolegy.

Mustafa Najom dnes přemýšlí o vytvoření volební koalice občanských aktivistů. Dmytro Lichovyj si stěžuje na zoufale pomalý postup reforem a viní z něj do značné míry Petra Porošenka. "Potřebujeme vychovat z lidí občany, kteří si poslechnou různé názory, budou zodpovědně volit a pak budou hlídat, jestli politici své sliby plní," vysvětluje Ruslan Kocaba, v čem vidí smysl své práce.

Bez ohledu na politické rozdíly by se pod toto tvrzení mohli podepsat Mustafa Najom i Dmitro Lichovyj. Budeme se o tom moci brzy přesvědčit. Prezidentské i parlamentní volby se budou na Ukrajině konat už příští rok.