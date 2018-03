V příběhu modelářské firmy HVP Modell je téměř všechno. Pády, mezi nimiž byly také utopené peníze na Sumatře nebo tvrdý nástup čínské konkurence, střídala období, která dokázala jednoho z největších výrobců modelů letadel v Česku vytáhnout až na vrchol. Dnes má společnost, s jejímiž aeroplány létají nadšenci, profesionální vojáci či filmaři po celém světě, o zakázky postaráno téměř královsky.

Začala pracovat třeba pro francouzskou zbrojařskou společnost Thales a je v jednáních o práci na vesmírném programu s Airbusem, druhým největším výrobcem letadel na světě.

V 90. letech založil Marcel Hladík se svými dvěma společníky firmu na dovoz balsového dřeva pro výrobu modelů letadel. Kamarádi tehdy chtěli navázat na úspěch výrobce hraček Igra, který za totality dělal kromě panenek, autíček a igráčků také dřevěné modely letadel a lodí.

Hladík tam nejdříve pracoval ve skladu, pak seřizoval stroje pro výrobu modelů a po čase se stal zástupcem vedoucího provozovny.

Balsové dřevo se s modelářstvím pojí stejně jako třeba lepidlo. Je dostatečně tvrdé a několik milimetrů tenký plát dřeva zároveň váží asi jako běžný papír, což je pro letecké modely ideální.

Světlé dřevo ze stromu, který roste v Indonésii, Austrálii nebo Jižní Americe, brala firma od německých dodavatelů a vozila ho zpracovat do Česka. Odsud pak zamířila zpracovaná balsa zpátky do Německa a dalších zemí.

"Oslovila nás jedna firma s tím, že by chtěla vyvinout házedla pro německé školáky, aby si děti zdokonalily motorickou zručnost. Vyrobili jsme proto asi šest nebo sedm typů házedel z balsového dřeva, na něž jsme natiskli naše první modely. Z tohoto příjmu jsme začali pomaličku budovat firmu," vzpomíná Hladík.

HVP Modell ◼ Firmu založil v roce 1991 Marcel Hladík se svými společníky, po několika měsících se ale rozešli a nyní podnik vede sám. V budoucnu ho plánuje předat svým synům. ◼ Společnost začínala s dovozem balsového dřeva pro vlastní výrobu modelů letadel. Následně začala dělat i laminátové modely. Některé díly (například turbíny) odebírá od jiných českých výrobců, většinu částí letadel ale vyvíjí a vyrábí sama. Kromě stavebnic dělá i polomakety. Ve firmě v současnosti pracuje 14 lidí. ◼ Zhruba 90 procent veškeré produkce je pro francouzského společníka Aviation Design. Zbytek jsou zakázky pro modeláře a armády z Česka i zahraničí. Loni firma utržila 25 milionů korun. ◼ Mimo modely společnost vyrábí také laminátové zvedací plošiny do aut pro vozíčkáře a opravuje a repasuje veslařské lodě.

Dovoz exotické suroviny tu a tam přinášel zajímavé situace. Například když do Česka připlul kontejner z Ekvádoru. "Celníci pokaždé kontrolovali, zda se dřevem nepašujeme i drogy, ty dodávky se jim zdály podezřelé. Žádný bílý prášek ale nikdy nenašli," směje se Hladík ve své kanceláři v Řevnicích nedaleko Prahy.

Nebo když chtěla firma jednou na dovážení dřeva ušetřit, rozhodla se nekoupit surovinu bez garance německého dovozce, ale objednala si přímo pro sebe plný kontejner na Sumatře.

"Udělal jsem první objednávku dřeva za několik tisíc dolarů. Dodávka přišla v pořádku, tak jsme za ni zaplatili a objednali další. To po nás chtěli zálohu dopředu, bylo to 10 tisíc dolarů. Peníze jsme jim poslali, ale už nikdy žádné dřevo nepřišlo. Ta firma prostě zmizela. Nebrali telefony, nereagovali na maily," popisuje Hladík. Když řešil celou situaci s velvyslanectvím v Indonésii, zjistil, že firma oficiálně neexistuje a nesídlí ani na dané adrese. Z té se nakonec vyklubalo prázdné pole.

"Mohli jsme kontaktovat tamní policii, ale ani jsme to nezkoušeli. Pokorně jsme se vrátili k dodávkám z Německa," popisuje šéf modelářské firmy jedno ze svých, jak říká, špatných rozhodnutí.

Navzdory počátečním těžkostem se firmě nakonec podařilo stát se ve druhé polovině 90. let největším dovozcem tohoto typu dřeva v Česku.

Letadlo pro bondovku

S postupem času a vývojem moderních technologií se měnilo i modelářství. Ke zpracování dřeva HVP Modell přidal i výrobu letadel v kombinaci laminátu a balsy. Díky nim se malý podnik s 12 zaměstnanci prosadil i doma a dobyl další zahraniční trhy.

Výrazně tomu pomohl model Catalina, laminátovo-balsový hydroplán se dvěma elektromotory, první takový sériově vyráběný na světě. S elegantním modelem s vrtulemi těsně nad pilotní kabinou měla společnost úspěch na leteckých dnech v cizině, odkud jí pak ve velkém chodily zakázky z celého světa. "Díky tomu se firma rozrostla, byly doby, kdy nás bylo i 19. Mohlo to být i víc, ale chtěli jsme být stále kvalitní. Nechtěli jsme jet na kvantitu," líčí Hladík.

Menší stavebnice později doplnily i polomakety z laminátu. To jsou věrné kopie skutečných letadel v menším provedení, i když mohou mít rozpětí křídel i několik metrů. Díky tomu, že se firmě dařilo, si Marcel Hladík splnil svůj sen a v roce 1996 se vrhl do výroby kanadského hornoplošníku DHC 2 Beaver, jehož křídla měla rozpětí téměř dva metry. Model s vrtulí "na čumáku" je jeden z jeho nejoblíbenějších.

Vylepšit ho tak, aby s ním byl Hladík spokojený, se povedlo před začátkem milénia, kdy firma začala vyrábět celolaminátové téměř tři metry velké modely. Až do roku 2012 šlo o její nejprodávanější kus.

Jedna z velkých stavebnic, které dnes HVP Modell dělá, má až futuristický design a připomíná stíhačku z Hvězdných válek. Výrazně červený letoun Diamond je jedním z nejrychlejších modelů firmy. Dokáže letět rychlostí až 540 kilometrů za hodinu, což je o něco méně než u běžných dopravních letounů. Ty průměrně létají rychlostí kolem 800 kilometrů v hodině.

Kvůli rychlosti si Diamond u české firmy nekupují pouze amatérští piloti modelů, ale také armády, které model po úpravě používají například jako bezpilotní terč, na němž si vojáci nacvičují sestřelení. Zajímá ale i amatérské piloty.

"Od roku 2014 jsme těchto modelů vyrobili přes 170, mají úspěch. Dokonce o něj projevili zájem i filmaři Jamese Bonda," říká Hladík. Pokud vše klapne a najde se bohatý sponzor, objeví se Diamond v životní velikosti v některém z dalších snímků o agentovi 007.

Vitrína ze zlata

Veškerý vývoj a výrobu modelů měly v roce 2004 doplnit i vlastní střídavé elektromotory. Dalo by se říct, že šlo o logický krok. Stavebnice a polomakety do té doby ukrývaly turbíny a motory jiných firem a takto by Hladíkova společnost mohla nabídnout kompletní příslušenství.

Do motoru s názvem Roton dala společnost tři miliony korun a čekala, že se jí investice rychle vrátí. Pár měsíců poté, co se motor dostal na trh, ale začali čeští i zahraniční modeláři upřednostňovat čínskou výrobu. Asijští producenti dokázali nabídnout levné modely a jejich příslušenství a čínská konkurence začala válcovat i české firmy.

"Kolem roku 2000 vznikla v Česku spousta dobrých modelářských firem. Vyrábělo se tady pro celou Evropu, protože čeští modeláři jsou šikovní a ve světě se o tom ví. Všichni si mysleli, že to bude dobrý byznys, čínská produkce ale řadu z těchto firem zlikvidovala. Náš motor byl najednou o 40 procent dražší," líčí Hladík.

Dodnes se podniku vrátila asi jen půlka investic a výrobu Rotonů zastavil. Některé z nich jsou umístěny ve vitríně naproti dveřím do Hladíkovy kanceláře.

"Bylo to další mé špatné rozhodnutí. Ta vitrína by klidně mohla být ze zlata," podotýká.

Boj s čínskou konkurencí nebyl snadný, navíc o pár let později se v tuzemsku projevila i finanční krize. V tu dobu zároveň začal opadat zájem o modelářství. "Lidé spíš řešili, jestli budou mít na jídlo, než aby si kupovali letadla," říká Hladík. Dělal tak vše pro to, aby firma neskončila a aby značku udržel. Propustil pět lidí a přesunul výrobu z Řevnic do dílny u svého rodinného domu v Praze.

Kromě modelů letadel firma také navrhovala prodejní stánky, vyráběla dekorace pro reklamní agentury. Vše, co vydělala, šlo podle Hladíka zpátky do podniku.

"Kvůli firmě jsem se hodně zadlužil, málem jsem ztratil i rodinu. Celou dobu jsem ale věřil, že když budu dělat poctivě a precizně, jednou za to musí přijít odměna," zamýšlí se nad historií svého podnikání Marcel Hladík.

Osudová francouzská přehlídka

HVP Modell se mu podařilo udržet několik následujících let. Na další výrobu si jel v roce 2012 vydělat na letecký den do La Ferté-Alais ve Francii, kam se sjíždějí modeláři z celé Evropy.

"K našemu stánku přišel i Eric Rantet, který vlastní společnost Aviation Design. Líbily se mu naše modely a navrhl nám možnost spolupráce," popisuje Hladík. Jeho nabídka spočívala v tom, že česká firma dostala formy na model letadla a měla se ozvat, pokud jej vyrobí. Podnik se chytil příležitosti a čtyři měsíce zkoušel − už se dvěma Hladíkovými syny − nové technologie laminace, které nikdy předtím nedělali. "Sbírali jsme zkušenosti od kamarádů modelářů a nakonec se to mým synům povedlo dát dohromady," uvádí Hladík.

Když se Hladík ozval francouzské modelářské společnosti a předal jí vzorové laminátové letadlo, setkal se s překvapenou reakcí. Nikdo jiný nebyl do té doby schopen model vyrobit. "A tak jsme získali zakázku za statisíce eur," vzpomíná Hladík.

Nejdříve se domníval, že výroba letadel za takové peníze bude trvat léta, ale nakonec zvládli udělat 750 kusů modelu za tři a půl roku. Díky zakázce se podařilo českého výrobce znovu nastartovat, i když musel všechnu další produkci odsunout, protože práce pro Francouze zabrala veškerý čas.

HVP Modell pro ně dnes dělá až 95 procent všech skeletů letadel, jež Aviation Design navrhne. Například zmiňovaný model Diamond, který by se mohl objevit ve větším provedení ve filmu s Jamesem Bondem, nakreslil právě majitel Aviation Design Eric Rantet.

Díky spolupráci s modelářskou firmou se Hladíkův podnik dostal i k dalším zakázkám v zemi galského kohouta. Proto obě firmy budou v nejbližší době zakládat společný podnik, aby byla komunikace ve Francii snazší. V nové společnosti bude mít česká firma poloviční podíl, Francouzi budou výhradním konstruktérem a distributorem dalších projektů.

Spojením s Francouzi se Hladíkova firma dostala ke zbrojařské společnosti Thales, pro kterou bude vyrábět bezpilotní letouny.

Začíná také jednat o zakázce pro Airbus, druhého největšího výrobce letadel na světě. Žádné bližší podrobnosti ovšem Hladík prozradit nechce.

"Jde o výrobu prototypových dílů v rámci jejich vesmírného programu," říká stroze. Vesmírný systém Airbusu je přitom velmi široký, týká se zkoumání Země a vesmíru, výroby vesmírných zařízení nebo telekomunikací.

O krok před Číňany

I díky takovým zakázkám se podnik pomalu začíná odklánět od výroby pro modeláře. "Docela mi to vadí, letadla mám moc rád. Synové říkají, že se mám modelářství věnovat dál a oni převezmou ostatní aktivity. V našich prostorách v Řevnicích už ale nemůžeme dělat obojí, už bychom se sem nevešli," přiznává Hladík.

V nízké rozlehlé hale, kde probíhá veškerá výroba firmy, má jednu místnost vyhrazenou pro řezání balsy, ačkoliv se produkce dřevěných modelů v posledních letech úplně minimalizovala. Souvisí to také s tím, že modelářství už není tak v kurzu jako kdysi a věnují se mu jen úplní nadšenci. Prostřední majitelův syn Lukáš tvrdí, že rodiče dnes dětem raději koupí dron v hračkářství, než aby s nimi stavěli modely.

"Modelařina se v posledních letech hodně proměnila. Dříve bylo moderní lepit si letadla doma a pak je zkoušet na poli. Dnes malá letadla úplně vymizela a i ta větší jsou jen pro úzkou skupinu lidí," připomíná mladý muž, který v rodinné firmě dostal na starost vedení výroby.

Mezi modeláři jsou nyní populární polystyrenová letadla, která pocházejí nejčastěji z Číny nebo Vietnamu. Ta jsou až pětkrát levnější než od českých firem. Modely ale mohou mít podle Marcela Hladíka špatnou konstrukci a mnohdy se je nepodaří "rozlétat" ani zkušeným modelářům. "Proto se snažíme technologie pro výrobu navrhovat tak, aby byly užitečné i za dalších x let. Chceme být vždy alespoň o půl kroku před Číňany," doplňuje.

Budoucnost však už šéf HVP Modell řeší hlavně se svými syny, jimž chce jednou vybudovaný podnik svěřit. Ačkoliv dva nejstarší už jsou dnes u všech jednání a řeší nové zakázky, pro partnery je důležitá zkušenost, kterou má zatím jen jejich otec. "Pomalu se ale na předávání připravujeme," dodává.

Model Diamond dokáže letět rychlostí až 540 kilometrů za hodinu. Měří 3,35 metru, rozpětí křídel má 2,47 metru a váží 18–19 kilogramů. Foto: HN – Matej Slávik

Šéf HVP Modell řeší budoucnost hlavně se svými syny, jimž chce jednou vybudovaný podnik svěřit. Foto: HN – Matej Slávik

Související