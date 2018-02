A Atmosféra

Už před startem her existovaly obavy, zda nebude eskalovat napětí mezi Jižní Koreou a KLDR. Ještě v lednu se nevědělo, jestli se sportovci ze Severní Koreje vůbec zúčastní. Nakonec jich přicestovalo více než 20, hokejistky dokonce sestavily společný tým s hráčkami z Jižní Koreje. Pozornost poutaly spartakiádní choreografie severokorejských roztleskávaček.

B Bjørgenová

Marit Bjørgenová získala pět medailí: zlato ze štafety 4 x 5 km, na 50 km, stříbro ze skiatlonu, bronz na trati 10 km a bronz ze sprintu. Celkem už jich v kariéře má 15, což z ní dělá nejúspěšnějšího sportovce v dějinách zimních olympiád. Brzy osmatřicetiletá norská běžkyně na lyžích se v minulosti na trati potkávala s Kateřinou Neumannovou, která kariéru ukončila v roce 2007. Bjørgenová ani nyní končit nechce, další medaile ještě může získat.

C Curling

O tomto sportu našinec zase jen tak neuslyší. Teď například zaujalo, že z užití zakázané látky meldonium usvědčili bronzového medailistu z mixů, Rusa Alexandra Krušelnického. Paradoxní to bylo proto, že Rusové se kvůli dopingovým kauzám nesměli her zúčastnit pod svou vlajkou.

D Doprava

V průběhu dvou týdnů a tří víkendů, kdy se olympiáda konala, problémy způsobila jen nepřehledná a poddimenzovaná doprava. Organizátoři ale problém hned vyřešili. Přibyly posilové spoje, ale také lidé radící fanouškům, kdy, kam a jak se dostat.

E Erbanová

Bronzová medaile z trati na 500 metrů je pro českou rychlobruslařku Karolínu Erbanovou životním úspěchem. Výjimečným i tím, že pětadvacetiletá závodnice se připravuje sama v Nizozemsku a dělá si manažerku i trenérku. Za lepšími tréninkovými podmínkami Erbanová odešla před čtyřmi roky a dnes říká, že je sice trochu oranžová, zůstává ale hrdou Češkou.

F Francouz

Brankář byl nejvýraznější postavou českého týmu. Přestože za jeho zády v boji o bronz proti Kanadě skončilo skoro tolik gólů, kolik předtím inkasoval za celý turnaj. O Pavlu Francouzovi se během uplynulých týdnů mluvilo také v souvislosti s tím, že by měl na zámořskou NHL. Na olympijskou placku z hokeje Češi čekají už 12 let.

G Gangnam Style

Hit jihokorejského rapera jménem Psy nechyběl, byť už je přes pět let starý. Na píseň vznikly parodie se sportovci, tu nejvydařenější s názvem Pchjongčchangnam Style mají na svědomí Norové ve spolupráci s tamní televizí NRK Sport.

H Hackeři

Média informovala nejméně o dvou cílených útocích, v nichž se hackeři pokusili ilegálně dostat do počítačů stovek osob.

I Imagine

Hymna míru od zpěváka Beatles Johna Lennona v podání hvězd korejského popu byla jímavou součástí zahajovacího ceremoniálu. Zvlášť v geopoliticky napjaté době a s představiteli Jižní Koreje i KLDR v jednu chvíli na jednom stadionu. Jak slavnostní zahájení, tak celá olympiáda chtěly rovněž ukázat technologickou vyspělost Koreje. Velmi proto zaujal "tanec" 1218 dronů.

J Japonsko

Další olympiáda, letní v roce 2020, se uskuteční v japonském Tokiu. Časový posun − viděno z Prahy − bude tedy znovu plus osm hodin jako nyní v Pchjongčchangu. Asii olympiáda neopustí ani v roce 2022, kdy se další zimní hry budou konat v čínském Pekingu − tam je o sedm hodin více než v Praze. V našem časovém pásmu se uskuteční až Letní olympijské hry 2024 v Paříži.

K Kondomy

Co by to bylo za olympiádu, kdybychom se nedozvěděli, kolik pro sportovce pořadatelé připravili kondomů? Údajně jich bylo 110 tisíc, což znamená 37 prezervativů na osobu. Ale doba jde dopředu. Je třeba sledovat i "lásku, sex a něžnosti" v digitální podobě. A tedy se podívat na aplikaci Tinder. Jak to vypadalo tady? Nárůst přístupů v době her byl více než trojnásobný oproti běžnému používání aplikace v dané oblasti.

L Ledecká

"Obojživelnice" se zlatem ze superobřího slalomu na lyžích a obřího slalomu na snowboardu je největším nejen českým, ale zřejmě i světovým úkazem her. A dnes se dočká podobné pompy jako před dvaceti lety hokejisté po triumfálním návratu z japonského Nagana. Ledecká je první ženou v historii, která na jedné olympiádě získala zlato ve dvou odlišných sportech. A to se ještě spekuluje, že by zkusila windsurfing na letních hrách.

M Maďarsko

Poprvé v historii zimních her se raduje z medaile. Štafeta rychlobruslařů na krátké dráze ve složení Shaolin Sándor Liu, Shaoang Liu, Viktor Knoch a Csaba Burján získala dokonce zlato. První dva členové formace mají čínské předky, což však úspěch nesnižuje. Naturalizování sportovců je běžné. Třeba Anastasia Kuzminová, původem Ruska, vyjela Slovensku v biatlonu zlato a dvě stříbra.

N Norovirus

Tento termín není označením pro počet medailí, které Norové získali, nýbrž pro původce průjmových onemocnění, která se před startem her a v jejich průběhu šířila v olympijské vesnici a mezi sportovci. Aby se epidemii zabránilo, například hokejisté po zápasech nesundávali rukavice a netřásli si klasicky pravicí, jen si se soupeřem "ťukli" pěstmi v rukavicích.

O Olympijští sportovci z Ruska

Vytouženého zlata z hokejového turnaje se Rusové dočkali po 26 letech. Získali ho ale jako takzvaní olympijští sportovci z Ruska − kvůli státem řízenému dopingu se nemohli zúčastnit pod oficiálním názvem a na hrách startovali jen ti, kteří Mezinárodnímu olympijskému výboru prokázali svou dopingovou "čistotu". Pro okleštěnou nominaci Rusů nakonec hry v Pchjongčchangu znamenaly horší celkové výsledky, než na jaké je země zvyklá.

P Překvapení

Letos jím může být výkon hokejistů Německa, kteří získali senzační stříbro. Ale také to, když se při zahajovacím ceremoniálu her na ploše stadionu objevil Pita Taufatofua. Reprezentant souostroví Tonga se účastnil i letních her v Riu de Janeiru, kde soutěžil jako taekwondista. Nyní se stal běžkařem. Před dvěma lety zaujal svým sporým oděvem, teď coby vlajkonoš stejně spoře oděn zvládl také mráz.

Q Queer

"Nevěděl jsem, že jsme v přímém televizním přenosu, ale jsem rád, že tomu tak bylo," napsal na Twitter americký lyžař Gus Kenworthy v reakci na polibek, který v cíli dostal od svého přítele, herce Matthewa Wilkase. Projev jejich lásky se stal diskutovaným tématem a jedním ze symbolických momentů her. Už Kenworthyho coming out byl před třemi roky vnímán jako úctyhodný krok. Lyžař prostředí svého sportu popsal tak, že nenabízí prostor pro odlišnost. "Každý tu nosí kšiltovku Red Bull, Monster nebo Rockstar, tričko a džíny. Všichni mají stejná auta a poslouchají stejnou hudbu," uvedl tehdy.

R Raškovky

Dodavatel oblečení pro českou výpravu znovu zabodoval svou kolekcí. Populární čepice, takzvané raškovky, připomínaly 50. výročí prvního olympijského zlata skokana na lyžích Jiřího Rašky. Firma Alpine Pro vyrobila desítky tisíc kusů, teď už jsou čepice prakticky vyprodané. Další společnost dodávat nebude, šlo o limitovanou edici.

S Sáblíková/Samková

Obě mladé dámy zopakovaly medailový úspěch z posledních her, které se před čtyřmi lety konaly v ruském Soči. Ovšem jejich medaile jsou nyní z jiného materiálu − v Rusku to byly pro obě zlaté a pro rychlobruslařku Sáblíkovou kromě nejcennějšího kovu na pět tisíc metrů ještě stříbro z tří tisíc metrů. Nyní si veze Sáblíková "jen" stříbro ze závodu na pět tisíc metrů a Samková bronz ze snowboardcrossu.

T Telefon

Tisíce sportovců od pořadatelů her dostaly telefon Samsung Galaxy Note 8 ve speciální olympijské edici. Jen sportovci z KLDR a Íránu jej obdržet nemohli kvůli obchodním sankcím, které na tyto státy uvalil Západ. Bylo z toho velké haló a debaty o diskriminaci. Mezinárodní olympijský výbor nakonec telefony dodal, ovšem Severokorejcům nedoporučil odvézt si přístroje domů.

U U-rampa

Rodilá Američanka Liz Swaneyová, která ale nastupuje za Maďarsko, zaujala tím, že její freestyle jízda na lyžích v U-rampě neobsahovala jediný skok ani obtížný akrobatický prvek. Tedy pardon, zvládla otočku o 180 stupňů. Jak se dostala mezi soupeřky, jejichž jízda je nesrovnatelně složitější? Stačilo v sezoně Světového poháru poctivě objíždět závody a nominaci měla zajištěnou.

V Vítr

V Pchjongčchangu a okolí byla v uplynulých dvou týdnech skutečně zima. Na rozdíl od mnoha minulých her této olympiádě teploty pod nulou slušely. Co byl ale problém? Vítr. Kvůli němu se rušilo a překládalo hlavně mnoho lyžařských disciplín. Na biatlonové střelnici bylo živěji než obvykle.

W Won

Sportovci a návštěvníci her se učili nakládat s novou měnou. Třeba pivo v Českém domě, který byl mimochodem veřejností a médii velmi chválen, vyšlo na osm tisíc wonů, což je v přepočtu asi 150 korun. Pro srovnání: závod Martiny Sáblíkové na pět tisíc metrů šlo navštívit v přepočtu zhruba za pět tisíc korun, stejně jako finále hokejového turnaje. Co se návštěvnosti týče, hry byly spíš lepší průměr − prodalo se 90 procent vstupenek, největší zájem byl o rychlobruslení.

X X-Games

V Česku takovou popularitu nemají. Ve světě jsou ale tyto hry více než zdatným konkurentem olympiád. Jde o jakousi obdobu olympiády, avšak v modernějších, většinou takzvaných freestylových sportech. Svým způsobem se v posledních letech zdálo, že X-Games mohou mít v pomyslném souboji navrch. Jenže třeba Shaun White, snowboardová hvězda číslo 1, letos X-Games vynechal, aby se mohl soustředit na olympiádu.

Y YouTube

Přes YouTube šlo olympiádu sledovat jen na kanálech společností, které měly právo zveřejňovat videa z her − například Eurosport. Google průběžně sledovanost analyzoval a zveřejnil zajímavé údaje: v Česku byl nejpopulárnější hokej, v Irsku skoky na lyžích, v Portugalsku boby. Číňané měli největší zájem o rychlobruslení, Japonci o krasobruslení a Australané o snowboarding.

