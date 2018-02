Zoufalý nedostatek lidí na trhu práce je největším současným problémem českých firem. Musí kvůli němu dokonce odmítat zakázky. Některé společnosti se proto čím dál častěji uchylují k riskantnímu kroku − zaměstnávání cizinců bez pracovního povolení.

Čerstvé policejní údaje jsou alarmující. Loni bylo z Česka vyhoštěno přes tři tisíce ilegálů, což je osmkrát více než před čtyřmi lety. Problém je největší ve stavebnictví a průmyslu.

"Je velká pravděpodobnost, že ta čísla budou stoupat. Nejvíce se jedná o Ukrajince, kteří zde pracují a jsou držiteli polských víz. Ta je ale neopravňují k výdělečné činnosti v České republice," řekl HN analytik cizinecké policie Vladimír Takáč.

Důvodů, proč počet ilegálně pracujících cizinců v Česku letí vzhůru, je několik. Ekonomice se v posledních letech daří, firmy proto nabírají stále více lidí − jenže už není kde brát. Nezaměstnanost je v zemi jedna z nejnižších v Evropské unii: podle Českého statistického úřadu se pohybuje kolem 2,5 procenta.

Vyřídit veškeré papíry pro pracovníky ze zemí mimo EU je ale stále zdlouhavé, zatímco firmy potřebují lidi hned. V případě Ukrajiny pak byl do konce roku limit 10 tisíc nových povolení za rok, což podniky považovaly za nedostatečné. Firmy nyní nabízejí 230 tisíc volných míst.

"Nedostatek pracovníků je kritický. Některé firmy se k zaměstnávání cizinců bez potřebných dokladů uchylují ze zoufalství. Ty důsledky ale mohou být velice vážné od reputačního rizika po finanční postihy," míní viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková.

Společnosti skutečně hodně riskují. Při porušení zákonů mohou dostat pokutu až deset milionů korun. Předloni jim úředníci rozdali pokuty přes 70 milionů. Za loňský rok nejsou údaje zatím k dispozici, počet vyhoštěných cizinců se ale meziročně zdvojnásobil.

Za zaměstnáváním zahraničních pracovníků bez potřebných povolení stojí často pracovní agentury. Od nich si firmy objednají určitý počet pracovních sil a dál nic neřeší. "Firmy by neměly důvěřovat pracovním agenturám a měly by si nechat předložit všechny dokumenty. Některé firmy se pak tváří, že o tom nevěděly," řekl šéf odborových svazů Josef Středula.

Například loni v březnu policie při kontrole skladu firmy Rohlík.cz odvezla 85 cizinců, které podezřívala z nelegální práce. Řada z nich vlastnila jen polská pracovní víza a společnosti podnikající v rozvážení nákupů je dodala právě pracovní agentura. Firma pak několik dní měla problém dodávat zákazníkům zboží.

Řešení by měla přinést snazší pravidla pro zákonné zaměstnávání lidí z neunijních zemí. Vláda už od ledna zdvojnásobila limit pro Ukrajince: nyní smí za prací přijet každý rok dalších 20 tisíc lidí. Víc lidí má podle plánu přicházet i z dalších zemí, například Mongolska či Filipín. Proces získávání povolení by se měl i zrychlit.

"Právě větší příliv zahraničních zaměstnanců by mohl potíže firem krátkodobě vyřešit a zároveň eliminovat fenomén zaměstnávání cizinců načerno," sdělil mluvčí Hospodářské komory ČR Miroslav Beneš.

Podle odboráře Středuly by pomohlo i to, kdyby české firmy zvýšily platy, což by přilákalo lidi z okolních států unie, hlavně ze zemí visegrádské čtyřky. "Nedostatek lidí je výmluva. Mluvíme tu především o lidech, které lákají ze zemí, kde je nízká cena práce. Nikdo není nucen k tomu, aby nelegálně někoho zaměstnával," prohlásil Středula.