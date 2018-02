Zavolala mi jedna z dívek, kterým firmy platí za to, že jejich produkty propagují na sociálních sítích. Jednou chválí řasenku, jindy jsou nadšené z ovesné kaše, pak zas nevycházejí z úžasu nad funkcemi nového mobilu. Slečnu napadlo, že bychom s ní měli udělat rozhovor, protože firmy dostatečně nechápou možnosti digitální komunikace. Chtějí být na moderních platformách, ale hodnotí je podle starých měřítek. A to přece nejde, naléhala kulometnou směsí anglických a českých výrazů tak typických pro svět internetové reklamy.

Lidem jejího typu se říká různými výrazy, vždycky záleží na míře otrávenosti z jejich produkce. Oni sami dávají přednost označení "influencer", v překladu "vlivný člověk". Problém s podobnými velmoži virtuálního světa je ale v tom, že až na omezený okruh několika z nich zůstává jejich dosah jednak virtuální a jednak špatně měřitelný. Když třeba magazín Forbes sestavuje svůj žebříček nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích, tvoří ho podle dvou parametrů. Prvním je velikost publika, tím druhým součet fanouškovských reakcí na zveřejněný obsah. Loni se tím na první příčku dostala tenistka Petra Kvitová. Je známá, slavná, patří mezi tenisovou elitu − ale je to volně zaměnitelné s vlivem? Není, respektive jen částečně.

Internetový marketing je hodně závislý na datech, která poskytují samotné sociální sítě. Jejich přirozeným zájmem je, aby čísla vyjadřující zájem uživatelů byla co nejvyšší, protože se tím podtrhuje důležitost platformy pro inzerenty. Jenže všechny podobné metriky podléhají různým změnám a mají spoustu háčků. Facebook například tvrdí, že je na něm něco přes pět milionů Čechů. Jsou to ale spíše účty, a to včetně mnoha falešných, ať už vytvořených ručně nebo roboticky. V agenturách se už před lety s oblibou vtipkovalo, kolik profilů každý ze zaměstnanců má. Zamíchané jsou do toho i děti, které obcházejí oficiální věkovou hranici 13 let. Vypočítaný potenciální inzertní zásah v různých demografických kategoriích často předstihuje úřední statistiky. Těžko můžete zaměřit reklamu na víc lidí, než kolik jich reálně existuje. Navzdory všem pokročilým technologiím můžete pak pochybovat i o výsledcích, které největší sociální síť vaší kampani přisuzuje. Třeba u tolik populárních videoformátů je důležité vědět, že se jako zhlédnutí ve výchozím režimu započítává zhlédnutí prvních tří sekund videa.

Podobné je to s vlivnými jedinci. Čtvrt milionu sledujících na Instagramu zdaleka neznamená čtvrt milionu reálných lidí s pravidelnou aktivitou. Může to být klidně hausnumero vyhnané některou z řady služeb na nákup fanoušků. A jak loni potvrdil příklad dvou vlivných účtů zaměřených na cestování a životní styl, může být od A do Z vymyšlená nejen fanouškovská základna, ale i samotná identita influencera. Experiment marketingové firmy Mediakix ukázal, že stačí naplnit účet fotkami z internetu a prohnat ho generátorem lajků. Navzdory mizivé kvalitě přijdou zakázky od firem omámených domnělým zásahem cílové skupiny, která "uvidí" produkt. Marketér sice vidí velké číslo, firemní peníze ale vyletí oknem, protože robot nenakupuje, natož aby si vytvořil vztah ke značce.

Slečnu, která chtěla poučit firmy o výhodách influencerů, jsem zklamal. Určitě je důležité znát prostředí digitálního marketingu a konfrontovat vlastní očekávání s možnostmi různých platforem. Ale ona ani nepatřila do malé skupiny mladých internetových celebrit, které za sebou mají prokazatelné výsledky a které se svou virtuální popularitou pracují i v reálném světě. A také na rozdíl od nich nedokáže značkám vysvětlit, co za své peníze dostanou. Ptal jsem se, jestli v tom případě není trochu předčasné, aby ze své pozice firmám radila, co mají a nemají dělat. Prý ne, protože už má dlouhodobé zkušenosti, "už více než rok". Popřál jsem jí hodně štěstí. Bude ho potřebovat nejenom pro obchodní spolupráci, ale hlavně ve chvíli, až sociální sítě zase přijdou s upravenými výpočty kampaní. Když její relativní úspěch stojí na jednom čísle, bude ji mrzet, že ho nepodepřela i něčím hmatatelným.

Autor je šéfredaktor týdeníku Marketing & Media

