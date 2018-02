Kdokoliv, kdo zavítá autem do Česka, získá intenzivní pocit, že se ocitl uprostřed bouřlivé národovecké kampaně. Vkusně rozmístěné billboardy podél silniční a dálniční sítě, jež zdobí česká vlajka, si vysloveně říkají o pozornost. Kdo by ve chvíli, kdy při pohledu na poutače zvažuje, která politická strana je v zemi uprostřed Evropy vylepila, postrádal zajímavé nabídky na kvalitní těsnění, software, který myslí za nás, či pojistku, která se hodí třeba ve chvíli, kdy to s vozem napálíme přímo do billboardu, jenž ji nabízí?

Majitelé billboardů to ovšem vidí jinak, těm reklamy doopravdy chybí. Respektive příjem z nich. "Politická strana", která ovládla Česko, je v podstatě vlivovou agenturou, která se vylepením vlajek chtěla zbavit odpovědnosti za odstranění poutačů. A také doufala, že politiky "ukecá". Stejně jako to zkoušela celou dobu předtím. Na zákazu billboardů se poslanci shodli už na začátku roku 2012, a to původně u všech silnic. Billboardová lobby zaúřadovala hned v Senátu, který novelu do sněmovny vrátil s tím, že se zákaz bude vztahovat jen na billboardy na hlavních silnicích a dálnicích. A tak se stalo.

Zákaz měl začít za pět let (na podzim 2017), v jejichž průběhu se do sněmovny neustále vracely návrhy na prodloužení lhůty o dalších pět, deset a více let, a to z různých politických stran. Argumenty byly bez ohledu na ideové směřování politiků předkladatelů stále stejné: billboardy ničemu nevadí a jejich zákaz omezuje volné podnikání. A navíc prý hrozí mezinárodní arbitráž, kterou Češi neumí, a stálo by to stát moc peněz.

Ve skutečnosti jde hlavně o peníze majitelů a provozovatelů billboardů, protože stát z toho evidentně nic moc nemá. Kromě účetní závěrky největšího provozovatele billboardů, z níž vyplývá nikterak oslnivá daňová povinnost, to ukazuje třeba i probíhající spor, ve kterém Ředitelství silnic a dálnic požaduje po svých bývalých manažerech 250 milionů korun jako náhradu za uzavření údajně nevýhodných smluv za pronájmy pozemků pro výstavbu billboardů u silnic. Smlouvy jsou z roku 2010.

Do odstranění billboardů, což stojí další peníze, se už vůbec nikdo nehrne. Ministr dopravy Dan Ťok chce situaci vyřešit sestavením rady moudrých, která řekne, co s billboardy. Místo složitého sestavování komise máme pro ministerstvo dopravy jinou radu. Úplně by stačilo přelepit českou vlajku vlajkou tibetskou a přivézt na české silnice a dálnice čínskou delegaci. Jak víme z minulosti, problém billboardů by to vyřešilo. A účet by aktivní policisté mohli poslat jejich majitelům.

