Syrští Kurdové jsou nejspolehlivějšími spojenci Západu v syrské válce. V zásadě jsou naším − tedy pokud Česko stále považujeme za součást Západu − pozemním vojskem v tomto konfliktu.

Či jinak. Mýlí se ten, kdo si myslí, že byla nejhorší teroristická síť dnešní doby, Islámský stát, rozdrcena zásluhou ruských stíhaček. Moskvě vždy šlo zejména o likvidaci jiných rebelských skupin, které ovládají území blíže Damašku. Pod krutovládou Islámského státu se nacházela především východní, vzdálenější část Sýrie. Jenže hrdlořezové jsou dnes už víceméně minulostí. Porazila je kurdská milice známá pod zkratkou YPG, po léta vyzbrojovaná Spojenými státy.

To nutno mít před očima při čtení zprávy, že byl v pražském hotelu Marriott v sobotu na základě zatykače Interpolu iniciovaného Tureckem zatčen bývalý šéf politického křídla YPG − muž, jenž v těchto týdnech objížděl evropské země. Burcoval svět k tomu, aby odsoudil před pár týdny zahájenou invazi tureckých vojsk do severní Sýrie, jejímž cílem je tamní Kurdy zničit.

Sálih Muslim Muhammad nebyl na takové cestě po Evropě poprvé. V roce 2016 dostal pozvánku do Evropského parlamentu, kde o svém národě promluvil na konferenci konané pod záštitou dvou laureátů Nobelovy ceny míru, Širín Ebadiové a arcibiskupa Desmonda Tutua. Na nynější cestě přednášel ve Švýcarsku, opět zavítal do Bruselu. V rozhovoru pro německý rozhlas Deutsche Welle uvedl, že "turecká vláda okupuje část syrského území se záměrem docílit tam demografických změn", to jest vyhnat odtamtud Kurdy. A vzhledem k tomu, že Kurdům teď nikdo nechce pomoci, nezbývá jim podle Muslima než se obrátit na Asadův režim v Damašku. Mají ovšem podle něj jednu výmluvnou podmínku. Ta pomoc nesmí zahrnovat bojovníky libanonského Hizballáhu, organizace, která je na seznamu teroristických skupin EU a USA, jakož ani jiné Íránem vyzbrojované soldatesky.

Turecko na Sáliha Muslima vydalo zatykač už v roce 2016. Jenže nikde v Evropě jej nezatkli. Horlivostí se vyznamenali až Češi. Nedošlo jim, nebo si nechtěli přiznat, že turecký prezident Recep Erdogan zneužívá síť Interpolu k tomu, aby mohl drtit svoje odpůrce − v tomhle případě tím, že Sálihu Muslimovi "přišil" údajný podíl na jednom teroristickém útoku v Turecku.

Ještě je čas, aby si naše země uvědomila, že musí kurdského představitele pustit na svobodu. Ještě je čas nepřistoupit na špinavé kupčení, které by Erdogan jistě uvítal. Tedy vyměnit tohoto muže za dva Čechy stíhané ankarským režimem za to, že údajně bojovali po boku YPG.

Související