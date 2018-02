Sociální demokraty čeká kromě pokračujícího jednání s šéfem ANO Andrejem Babišem ještě jedna zásadní věc − hledání pěti místopředsedů. Ti usednou do nejužšího vedení strany a mohou hodně promluvit do toho, zda ČSSD nakonec půjde do vlády s Babišem a hnutím ANO, nebo raději zůstane v opozici, kde dosud je.

Jak včera potvrdilo vystoupení předsedy ČSSD Jana Hamáčka v České televizi, on i první místopředseda strany Jiří Zimola nadále prosazují vyjednávání s Babišem s tím, aby udělal ústupek a jako trestně stíhaná osoba vůbec ve vládě neseděl. Jenže to Babiš striktně odmítá. Vedení ČSSD, včetně pěti nových místopředsedů, se tak bude muset patrně rozhodnout, zda by strana Babiše jako premiéra tolerovala a usedla s ním do vlády.

Uchazeče o posty místopředsedů, které si ČSSD zvolí na sjezdu 7. dubna, lze ve vztahu k Babišovi a vládě s ANO rozdělit do tří skupin. Od první z nich Hamáček se Zimolou nemohou očekávat podporu pro vládu s Babišem, další dvě skupiny něco takového nevylučují.

Jak dál v ČSSD? Rozhodují dva lidé Sociální demokracie má nyní nekompletní vedení strany. Chybí všech pět řadových místopředsedů, takže vše má v rukou dvojice, která byla zvolena na sjezdu minulou neděli: Jan Hamáček a první místopředseda Jiří Zimola. Chybí pět místopředsedů K tomu, aby vedení ČSSD mohlo rozhodovat v plné síle, je potřeba především zvolit pět řadových místopředsedů. Jejich volba proběhne na pokračování sjezdu ČSSD 7. dubna. Kdo na tato místa usedne, bude nesmírně důležité, protože tito lidé budou moci hodně ovlivňovat další směřování strany. Jedním z prvních rozhodnutí přitom bude určování strategie pro vyjednávání s hnutím ANO o vládě. Zájem má přes 20 členů O posty místopředsedů je mezi sociálními demokraty velký zájem. I když konečný počet bude známý až na sjezdu, zájemců je kolem dvaceti. Mezi nimi jsou různorodí lidé, mnozí podporují jednání s hnutím ANO, zároveň ale někteří upozorňují, že jsou proti tomu, aby ve vládě seděl trestně stíhaný Andrej Babiš.

"Vraťme se ke kořenům. Pojďme do opozice, pojďme vládě po krku, pojďme bojovat za zájmy lidí práce," vyzývá vedení adept na místopředsednický post Svatopluk Němeček, kterého ministr zdravotnictví Adam Vojtěch odvolal z funkce ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě.

Podobně by novým šéfům ČSSD komplikoval případnou spolupráci s Babišem starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, který se také bude ucházet o místopředsednické místo. "ČSSD by neměla vstupovat do vlády hnutí ANO. Není přitom podstatné, zda tuto vládu povede pan Babiš, nebo někdo z jeho zaměstnanců," sdělil Šmarda. Proti vstupu do vlády je i další kandidát Radim Hejduk. "Jsem zastánce toho, abychom šli do opozice, vyprofilovali si program a restartovali fungování strany," řekl Hejduk, který se ale podřídí tomu, jak se k možnému vládnutí s ANO vysloví členové ČSSD v chystaném referendu.

Hamáček a Zimola si patrně budou vybírat takové místopředsedy, kteří podpoří nějaký způsob vládní spolupráce s ANO. Vhodných kandidátů je řada, liší se však názorem na přítomnost Babiše v kabinetu. "Do vlády s ANO můžeme, ale měla by platit podmínka, že ve vládě nemají sedět trestně stíhané osoby. Pro mě je toto nepřekročitelná podmínka. Říkali jsme to v ČSSD několik měsíců před volbami, a pokud chceme být důvěryhodní, tak bychom si za tím měli stát," tvrdí Jan Chvojka, který je šéfem poslaneckého klubu ČSSD. Souhlasí s ním i další zájemce o místopředsednické křeslo Roman Onderka.

Nejzajímavější pro Hamáčka a Zimolu jsou proto adepti o křesla ve vedení ČSSD, kteří podporují jejich taktiku a připouští kabinet třeba i s účastí Babiše, pokud přistoupí na dostatek jejich programových požadavků.

"Během jednání může dojít k rozličným závěrům, primárně bych byl ale rád, aby ve vládě nebyl nikdo trestně stíhaný. Je však otázka, jestli je to reálné," podotkl primátor Olomouce Antonín Staněk. I ten by se rád stal součástí vedení strany. Ještě jasněji se za názory Zimoly a Hamáčka staví poslanec Jaroslav Foldyna nebo radní Kraje Vysočina Jana Fialová. "Mám problém s tím, aby byl ve vládě trestně stíhaný člověk. Pokud by ale vláda prosazovala naše programové priority, potom bych s účastí ČSSD souhlasila," řekla.