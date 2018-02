V Číně se schyluje k dalšímu utužení osobní moci prezidenta a šéfa tamní komunistické strany Si Ťin-pchinga. Nejvyšší vedení strany navrhlo vypustit z ústavy článek, který prezidentovi umožňuje zůstat v úřadě maximálně dvě funkční období. Tuto změnu by měl bez námitek posvětit i čínský parlament.

Předchůdci Si Ťin-pchinga zůstali u moci maximálně 10 let. Po uplynutí této doby odešli nejen z prezidentské funkce, ale i z pozice šéfa komunistické strany, i když na tuto klíčovou roli se formálně žádné časové omezení nevztahuje. Limit pro to, jak dlouho může jeden politik zastávat vrcholové funkce, čínští komunisté zavedli po zkušenostech s diktátorem Mao Ce-tungem, který Číně vládl neomezeně téměř 30 let až do své smrti v roce 1976. Autorem omezení byl Teng Siao­-pching, který v Číně zavedl řadu reforem, především v ekonomické oblasti.

"Jsme svědky rychlé demontáže snah Teng Siao-pchinga zabránit tomu, aby se vrátil někdo jako Mao Ce-tung," napsal na Twitteru Jude Blanchette, odborník na Čínu z výzkumné organizace Conference Board. "Potenciální důsledky pro celý svět jsou obrovské," dodal pro americký deník Washington Post.

Pokud by omezení pro zastávání nejvyšších funkcí nadále platilo, Si Ťin-pching by musel z vrcholové politiky odejít v roce 2023.

Podle státní čínské tiskové agentury Nová Čína Ústřední výbor Komunistické strany Číny zároveň navrhl zakotvit do ústavy země "myšlenky Si Ťin-pchinga o socialismu čínského typu v nové éře". Na podobné ocenění žádný z jeho předchůdců za poslední čtvrtstoletí nedosáhl.

Si Ťin-pching krátce po svém nástupu k moci v Číně spustil rozsáhlou kampaň proti korupci mezi stranickými funkcionáři, která vedla k zatčení nebo odstoupení tisíců lidí. Jeho kritici tvrdí, že se ale v řadě případů stali obětí kampaně i prezidentovi straničtí rivalové.

Podle pozorovatelů je momentálně Si Ťin-pching nejsilnějším vládcem komunistické Číny za posledních nejméně 25 let. V zemi v posledních letech zesílilo pronásledování obránců lidských práv.