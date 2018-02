Mít desítky miliard dolarů a nevědět, co s nimi, je bezpochyby příjemná představa pro řadu lidí. Ne však pro Warrena Buffetta, který šéfuje americkému investičnímu konglomerátu Berkshire Hathaway. Skupina za minulý rok vykázala i díky daňové reformě Donalda Trumpa a republikánů rekordní čistý zisk 45 miliard dolarů. V dopise adresovaném akcionářům si Buffett postěžoval, že je pro něj v současnosti velmi složité najít investiční příležitosti za dobrou cenu.

"Naše úsměvy se rozjasní, jakmile budeme moci investovat naše volné peníze do více produktivních aktiv," uvedl již 87letý Buffett v dopise, který byl společně s výsledky hospodaření za celý loňský rok zveřejněn v sobotu.

Cílem Berkshire je podle Buffetta, jenž patří se jměním ve výši 87 miliard dolarů k nejbohatším lidem na světě, navýšit zisky té části skupiny, která se nezabývá pojišťovnictvím. Tento byznys je stále jedním ze základních podnikatelských kamenů konglomerátu. "Abychom toho dosáhli, musíme udělat jednu či více velkých akvizicí. Peněz na to máme zcela jistě dost," napsal dále Buffett.

116 miliard USD v hotovosti a v likvidních cenných papírech má Berkshire k dispozici na nové investice. 500 miliard USD je aktuální tržní hodnota Buffettova koncernu Berkshire. Buffett vlastní 37,5 procenta akcií. 45 miliard USD byl čistý zisk Berkshire za loňský rok. Částečně díky daňové reformě.

Jeho slova dokládají čísla. Skupina Berkshire Hathaway měla ke konci roku 2017 na účtech a v krátkodobých cenných papírech americké vlády (s průměrnou dobou splatnosti 88 dní) umístěno 116 miliard amerických dolarů. Pro porovnání, o rok dříve to bylo "jen" 86 miliard.

Volné peníze by tedy "věštec z Omahy" rád investoval, ale situace na trhu tomu podle něj nenahrává, jelikož ceny firem vyhnali nahoru jiní investoři financující mnohdy své akvizice alespoň zčásti na dluh, což je díky nízkým úrokovým sazbám výhodné. Podle Buffetta za tím stojí i optimismus manažerů, kteří se v očekávání dalšího příznivého ekonomického vývoje nebojí vynakládat na převzetí jiných firem částky, jež se jemu osobně zdají nadsazené

Poslední opravdu velký nákup tak uskutečnil Buffett už před více než dvěma lety. Tehdy vynaložil 32 miliard dolarů na získání společnosti Precision Castparts, jež vyrábí aerodynamické odlitky pro letecký nebo obranný průmysl.

Buffett také v minulosti koupil podíly například v železniční společnosti Burlington Northern Santa Fe (BNSF), výrobci baterií Duracell, textilní společnosti Fruit of the Loom či stavební firmě Clayton Homes nebo je zcela ovládl.

Loni Buffett nabízel devět miliard dolarů za texaského distributora elektřiny Oncor Electric Delivery. Z transakce však nakonec sešlo, když Berkshire Hathaway přeplatila společnost Sempra Energy.

Chuť si investor z Omahy alespoň spravil tím, že získal od rodiny Haslamových menšinový podíl v jedné z největších severoamerických sítí čerpacích stanic a odpočívadel pro nákladní dopravce − Pilot Travel Centers. Cena podílu nebyla zveřejněna, jisté ale je, že Berkshire jej bude v nejbližších letech postupně navyšovat, až firmu v roce 2023 ovládne.

"Ve Spojených státech během následujících let poroste přeprava zboží ke stále většímu množství lidí. A na to bych si vsadil," zdůvodnil Buffett vstup do Pilot Travel Centers v loňském rozhovoru s americkým deníkem Wall Street Journal.

Buffett a jeho investiční konglomerát se však nezaměřují jen na nákupy celých firem či významných podílů. Část peněz investuje na burze, obvykle dlouhodobě.

Tržní hodnota těchto investic byla ke konci roku 2017 zhruba 170 miliard dolarů. Nejvýznamnějšími položkami burzovního portoflia byly finanční domy Wells Fargo a Bank of America, potravinářská firma Kraft Heinz, výrobce chytrých telefonů iPhone Apple či nápojová společnost Coca-Cola. Do té Buffett investoval již v roce 1987 a s devíti procenty je Berkshire (stejně jako v obou zmíněných bankách a Kraft Heinz) největším akcionářem.

Již přes tři procenta akcií drží Berkshire Hathaway ve zmíněném Applu. Podíl Buffett postupně navyšuje, přitom v minulosti se k investicím do podobných technologických firem stavěl zdrženlivě. Změna názoru se mu ale vyplácí, když tržní hodnota akcií dosahovala ke konci roku 28 miliard dolarů, přibližně o osm miliard více, než na ně vynaložil.

Ne všechny investice Berkshire Hathaway jsou zejména v posledních letech jen dílem Warrena Buffetta, který v čele firmy stojí od roku 1965. Stále větší slovo v rozhodování o umístění peněz a v řízení mají jeho spolupracovníci. A to i kvůli tomu, že se vzhledem k Buffettovu pokročilému věku řeší otázka budoucího nástupnictví.

Minulý měsíc jmenoval Buffett do správní rady dva nové členy − Gregoryho Abela a Ajita Jaina. Ti jsou již delší dobu považováni za možné Buffettovy nástupce. Abel působí ve společnosti Berkshire od roku 1992 a Jain od roku 1986. Částečně se čekalo, že ohledně nástupnictví Buffett odhalí víc v sobotním dopise akcionářům, nakonec se tak však nestalo.

