Společnost Kolon Industries z Jižní Koreje se spojila s finskou Nokia Networks a českou firmou Gina Software a společně vyvinuly chytrou bundu určenou pro záchranáře a jiné bezpečnostní složky. Prototyp tento týden představí na veletrhu Mobile World Congress v Barceloně (MWC), největší akci zaměřené na mobilní technologie na světě.

Výroba bundy je rozdělena do tří částí. Její ušití připadne firmě Kolon, Nokia poskytuje elektronická zařízení a Gina dodá svůj mapový software. "Na rozdíl od obou partnerů máme platformu pro management dat, která zařízení posbírají," říká Vít Olšák, marketingový šéf ze společnosti Gina.

Unikátní bunda by měla mít hned několik funkcí. Jedná se například o čidla tepu, teploty, EKG nebo detekci pádu. V bundě bude zabudované také SOS tlačítko a informativní LED displej. Velitelé operace mohou pak na interaktivní mapě sledovat klinický stav posádky, hlášení incidentů, postup práce nebo rozdělovat a ověřovat splněné úkoly.

Do budoucna má být rozšířena o mnoho dalších funkcí, které se mohou lišit podle potřeb konkrétní bezpečnostní složky nebo záchranné akce. Jiné vlastnosti tak bude mít pro policii a jiné pro pobřežní stráž.

"Bunda by pak měla mít právě tu výhodu, že do ní lze podle potřeby snadno přidávat nová čidla a senzory, které do mobilních zařízení tak snadno přidat nelze," vysvětluje vedoucí produktového vývoje ze společnosti Kolon Industries Sae Yong An.

Prošly Jihomoravským inovačním centrem Gina Software Nabízí řešení pro koordinaci lidí v terénu, záchranáři a hasiči díky němu zkrátili čas dojezdu o třetinu. Ve světě pomáhal systém při katastrofách na Haiti nebo v Japonsku, nyní je firma oficiálním dodavatelem technologií pro OSN. Zaměstnává přes 35 lidí. Kiwi.com Internetový vyhledávač levných letenek. Loni firmě narostl obrat dvojnásobně na 700 milionů eur, tedy necelých 18 miliard korun. Jen v Brně zaměstnává přes 900 lidí. Webnode Systém pro jednoduchou on-line tvorbu webu má přes 18 milionů uživatelů po celém světě a je mezi top 5 službami tohoto typu, v Jižní Americe patří dokonce do první trojky. Firma zaměstnává skoro 100 lidí. Flowmon Networks Firma dodává řešení pro monitoring chování vysokorychlostních sítí umožňující odhalit neznámé kybernetické hrozby. Firma zaměstnává přes 40 lidí.

Malá česká softwarová společnost Gina z Brna, která byla založena mimo jiné s pomocí Jihomoravského inovačního centra, se od roku 2010 specializuje na interaktivní geolokační software, který pomáhá zachraňovat životy na celém světě. Jedná se v podstatě o mapovou platformu, která zjednodušeně řečeno vypadá jako Google Maps, ale navíc obsahuje důležitá aktualizovaná data nezbytná pro zásah bezpečnostních složek.

Další části systému, který je řešením pro koordinaci lidí v terénu, pomáhají například jihomoravským hasičům zkrátit čas dojezdu až o třetinu. "Díky našemu systému například posádka vozu se zasahujícími hasiči zjistí, kde přesně zastavit, aby byla co nejblíže hydrantu," popisuje možnosti technologie od firmy Gina jeden z jejích spoluzakladatelů Boris Procházka.

Ve světě systém pomáhal zachraňovat životy při rozsáhlých katastrofách na Haiti nebo v Japonsku, nyní je firma oficiálním dodavatelem OSN. Platformu kdysi ocenil i zakladatel Microsoftu Bill Gates.

Olšák přiznává že spolupráce s Kolonem a Nokií v tuto chvíli není klíčovým projektem jeho firmy, která zaměstnává přes 20 lidí. "Jsme ale úplně na začátku a třeba se ten v budoucnu zásadním stane," říká.

Pořizovací cena bundy by se v budoucnu měla vejít zhruba do 20 tisíc korun za kus. Může se však hodně měnit podle vybavení, které bude klient požadovat. První zakázka je zatím rozjednaná pro jihokorejské bezpečnostní složky.

Do softwaru, který Gina pro potřeby projektu vyvíjí, lze nahrát nejrůznější bezpečnostní data, jako zabezpečené cesty nebo plány konkrétní budovy nebo terénu, podle kterých mohou pak bezpečnostní složky volit další postup. Každý zásah mají také přesně zmapovaný a uložený v systému a mohou si ho znovu projít a rozebrat krok po kroku. Data mohou také mapovat různé nebezpečné zóny, kde je zvýšený výskyt výbušných zařízení nebo kde je zvýšená radiace. "Když pak člověk do této zóny vstoupí, je na situaci upozorněn on i jeho velitel, který ho může pomocí interaktivní aplikace stáhnout a nastavit bezpečná shromaždiště," říká Olšák. Dodává, že jedinečnost softwaru je podle něj právě v propojenosti jednotlivých funkcí, kde je všechno na jednom místě.

Oprava: v původní verzi jsme uvedli, že firma Gina Software zaměstnává přes 20 lidí. Ve skutečnosti je jich přes 35. Za chybu se omlouváme.

