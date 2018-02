Pražští taxikáři dnes vyjedou do ulic na další protestní jízdu hlavním městem. Přinutit chtějí zákonodárce, aby co nejrychleji zavedli regulaci alternativních taxislužeb, jako je Uber či Taxify. "Sejdeme se ve 13 hodin na Strahově. Kudy pojedeme, řekneme až na místě," říká místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolína Venclová.

Taxikáři žádají, aby úřady co nejdříve zasáhly proti službě Uber a její řidiči dodržovali stejné podmínky jako klasičtí taxikáři. Řidiči alternativních služeb oproti nim jezdí bez taxikářských licencí, nepoužívají taxametry a neskládají předepsané zkoušky z místopisu.

Poslanecké kluby se shodují, že je nutné regulaci zavést. Její příprava a schvalování však potrvá minimálně rok. "Nás nezajímá, co bude za dva roky, až se podaří schválit novelu. Chceme, aby státní správa konala hned," říká Venclová.

Protesty taxikářů trvají už od loňského září. Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) minulý týden poslancům navrhl změnit zákon o silniční dopravě v rámci zrychleného řízení. Regulace by se díky tomu projednala v rámci jediného čtení a následně by mohla platit. Pak by se mohlo začít pracovat na větší úpravě.

Mezi zástupci politických stran však nakonec převládl názor, podle kterého je třeba věc řešit komplexně od začátku. Zrychlené řízení proto odmítli. Ťok sice taxikářům ještě přislíbil setkání se zákonodárci na půdě sněmovny, kde dostanou šanci poslance přesvědčit. Ani ministr, ani taxikáři však nevěří, že by se podařilo zrychlené řízení prosadit.

Podle šéfa poslaneckého klubu pirátů Jakuba Michálka novou verzi zákona předloží přímo poslanci, čímž se celý proces urychlí. Podle některých politiků přesto půjde o zdlouhavý proces.

"Debata o komplexní novele potrvá dlouho. V mezičase Uber nebude dodržovat pravidla. Proto jsme měli nejprve vyřešit, jak Uber kontrolovat," říká poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher.

Ministerstvo dopravy má již na stole návrh, jaké změny by měla novela přinést. Taxislužby mají dostat možnost používat mobilní aplikaci místo taxametru. Zákazníci však budou muset již dopředu znát konečnou cenu jízdy. Dnes jim služba Uber sděluje při objednání vozu pouze orientační částku.

Ministerstvo dál chce, aby všichni provozovatelé taxislužby − včetně Uberu − měli živnostenské oprávnění, zaevidované vozidlo a na něm nalepenou identifikační nálepku. Dosavadní svítilna s nápisem "taxi" bude výsadou pouze šoférů, kteří nabírají i pasažéry, kteří si vůz zastaví osobně přímo na ulici.

"Naše podoba novely je dobrý základ, ke kterému se mohou připojit pozměňovací návrhy. Vyzval jsem již zástupce taxikářů, aby nám řekli své připomínky," popisuje ministr dopravy Ťok. Podle něj je však třeba počítat i s variantou, že do Poslanecké sněmovny zamíří i návrh novely ze zcela jiné dílny.

Uber se změnám nebrání. "Souhlasíme s tím, aby naši řidiči v Česku plnili povinnosti jako třeba nutnost získání licence," říká mluvčí českého Uberu Miroslava Jozová. Přežitek je podle ní, aby taxikáři museli procházet testem místopisu. V době, kdy řidiči disponují navigací, to je podle ní již zbytečné.