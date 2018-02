V konferenční místnosti zdobené modely stíhacích letadel si Josef Bečvář dává pozor na slova. Nejvýše postavený generál v české armádě působí podmračeně. Je vidět, že se snaží, aby jeho odkaz nebyl poznamenaný nedotaženými zakázkami, hodně věcí se podle něj už zlepšilo. Když začne mluvit o Rusku jako o hrozbě, které je nutné čelit, působí rozhodně − jako muž, který ví, o čem mluví.

HN: Exnáčelník Generálního štábu Jiří Šedivý říká, že největším rizikem je pro nás Rusko. Jak to vidíte vy?

Rusko musíme určitě vnímat jako hrozbu, protože činí nestandardní kroky, které jsme v evropském prostoru dlouho neviděli. Ať je to Ukrajina nebo Krym. Ale jde i o pozice, které získává v Sýrii.

HN: Řekl byste, že jde o agresivní kroky?

Nejsou to přímo agresivní kroky. Rusko ale uskutečňuje strategii, na kterou jsme z dřívějška nebyli zvyklí. Dnes je silné vojensky, politicky a také v hybridních oblastech. Mluvím i o dezinformačních kampaních a ovlivňování společenských nálad. Čas od času umí Rusko vypustit nějakou informaci tak, že je schopné ovlivnit nálady a myšlení ve společnosti v různých zemích.

Josef Bečvář (59) Nejvyšší vojenský představitel Armády České republiky vystudoval v 70. letech Vojenské gymnázium v Moravské Třebové a následně studoval na dalších vojenských školách. Kromě toho po roce 1989 absolvoval Právnickou fakultu na Karlově univerzitě, vzdělání si rozšířil na Vševojskové škole obrany v Paříži. Působil jako důstojník raketového vojska a náčelník vojenské policie. V Generálním štábu byl nejdříve zástupcem náčelníka, v květnu 2015 se stal po Petru Pavlovi nejvyšším velitelem.

HN: Máme z těchto věcí mít obavy?

Z minulých let jsme měli tendenci Rusko podceňovat. Dnes je to velmi silná velmoc. Nesmíme se toho bát, ale pracovat s tím. Nejen Rusko nesmíme podceňovat.

HN: Jaká nebezpečí nám z východu mohou hrozit?

Destabilizace společnosti. Je nutné mluvit o tom, že když se státní struktury rozpadají, lidé odcházejí. Ze Sýrie se zvedly statisíce a miliony lidí a daly se do pohybu. Nesmíme se toho ale bát a nesmíme se o tom ani bát mluvit.

HN: Co říkáte na poslední vývoj v Sýrii? Na to, jak se tam spojenectví mezi jednotlivými stranami stále přeskupují?

Každý den dostáváme základní skicu toho, co se v Sýrii stalo. A máte pravdu, je to neustálý pohyb a vždy si kladu otázku, kde je pravda. Kladu si i otázku, co je dnes Sýrie a jaké je řešení pro její stabilizaci.

HN: Jak se díváte na Čínu? Dá se to nějak srovnat s nebezpečím, které může přicházet z Ruska?

Čína je dnes světová velmoc a její aktivity zasahují do celého světa, tedy i do ČR. Nemluvím ale o vojenských záležitostech. Čína výrazným způsobem modernizuje svoje ozbrojené síly a stává se vojensky velmi silnou. Budu se držet vojenských aspektů. Oba státy modernizují své ozbrojené síly ve všech oblastech, tím pochopitelně dochází k posilování vojenských schopností.

HN: Ministryně obrany Karla Šlechtová zastavila řadu tendrů a říká, že byly špatně připravené. Padly na Generálním štábu sankce?

To ne. Ani se nedomnívám, že by ta práce byla odvedena špatně. Za specifikaci je vždy odpovědný náčelník Generálního štábu. Jsem to já, kdo je podepisuje. Někdy se bohužel také debaty o situaci v armádě zúží pouze na to, zda jsou, anebo nejsou dokončené jednotlivé akviziční projety.

HN: Je ale přece klíčové, čím budou vojáci vybaveni do boje. Kvůli tomu je máme.

Víte, já pokládám za důležité, že jsme postavili funkční rekrutační systém, kterým každý rok projdou dva tisíce vojáků. Kteří jsou o armádě, o vstupu do ní dobře informováni, pak jsou dobře přijati a ve Vyškově vystrojeni a vycvičeni, protože ty první kroky si budou pamatovat.

HN: Ministryně ale říká, že vojáci nemají často ani základní výstroj a kupují si ji v army shopech.

Za výstroj jsme v posledních třech letech utratili 2,1 miliardy korun. Vždy se může stát, že nějaká komodita v daném skladu není, ale není to pravidlo. Ohledně zakázek mě vždy mrzí, když se řekne, že vojáci nevědí, co chtějí. Vojáci to vědí velmi dobře.

HN: Je Česko vojensky připravené?

Určitě. Já jsem optimista. Česko se nebude bránit samo, je součástí Severoatlantické aliance. Nemám rád, když se tvrdí, že je u nás pořád něco špatně. Ano, v armádě je hodně věcí špatně, ale udělal se obrovský kus práce. Já vím, tady někomu upadla podrážka u kanady, ale z toho válka nebude. Voják se prostě sebere a ve skladu si vezme nové boty.

HN: Veřejnost ale vidí, že se třeba radary řeší pět let, pořád je nemáme a dozvídáme se, že jim něco chybí.

Radary jsou už ve finále, podpis může být za měsíc, za dva, je to zkrátka hotová věc. Zda to bude v březnu, nebo třeba v květnu, není z hlediska toho, co znamená získání a použití nové techniky, důležité.



HN: Kde bude pět základních stanovišť, na nichž mají radary být?

Radar neschováte, tajné to není. Budují se prostory například v Nové Vsi u Ostravy nebo v Hrušovanech u Chomutova. I když jsou radary mobilní, na trvalých stanovištích vzniká infrastruktura, budovy, kabeláž. Jeden z těch prostorů už je momentálně hotový.



HN: Problematické jsou i nové vrtulníky. Říkal jste, že je potřebujeme proto, že na starou ruskou techniku nejsou náhradní díly…

Z našich 51 vrtulníků je 41 ruských, dostali jsme je v rámci řešení ruského dluhu. Bitevní vrtulníky, které máme v Náměšti nad Oslavou, jsou v podmínkách dnešních bojišť hluché a slepé, bylo by složité je použít v bojových operacích. Říkají to o nich i sami piloti. Když dáme tyto stroje opravit, počítáme, že to bude trvat šest měsíců, že nám Rusové pošlou agregát, ale oni ho pošlou o půl roku později. I proto se stává, že nespotřebujeme určené peníze a pak se nám to vytýká.

HN: O co tedy v tendru, kde jste specifikaci ministerstvu posílali několikrát, jde?

Velké státy mají řadu typů vrtulníků, protože pro ně mají využití. Pro pozemní vojsko, námořnictvo, útočné či lehké stroje. Takovou armádu nikdy mít nebudeme, musíme vystačit s pár typy, proto chceme víceúčelový vrtulník schopný podporovat pozemní vojsko i záchranáře, doprovázet konvoje. Čistě bitevní vrtulník je navíc drahý.

HN: A na základě těchto požadavků, co všechno má vrtulník umět, pak paní ministryně obrany řekla, že vojáci chtějí sci-fi?

Možná, že to až tak nemyslela, ale nebudu se o to slovo přít. Některé parametry jsme upravili, minulý pátek jsem paní ministryni poslal doplnění té specifikace a uzavřeli jsme ji. Teď je podepsaná a odevzdaná a myslím, že nic nebrání tomu, aby paní ministryně nechala zahájit výběrové řízení.

HN: Kdy budou nové vrtulníky?

Můj osobní odhad, kterému stále ještě věřím, je, že by první mohl přiletět na konci roku 2020.

HN: Máme vojáky připravené k nasazení v Libyi, jak o tom mluvil premiér Andrej Babiš? A jaké jsou další operace, kam by Češi mohli vyjet?

Nechceme sami hledat další destinace, logisticky jsou mise složitá záležitost. Letos nám přibývá vyslání vojáků do Pobaltí, kam vyjede minometná četa a mechanizovaná rota. V Pobaltí budeme navíc od července 2019 zajišťovat střežení vzdušného prostoru, pošleme tam pět gripenů.