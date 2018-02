Petrohradský restauratér Jevgenij Prigožin zůstává nejraději v ústraní. Minulý týden se ale dvakrát dostal do novinových titulků. Poprvé když ho zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller obvinil před newyorským soudem, že stojí za takzvanou trollí fabrikou, která přes sociální sítě ovlivnila americké prezidentské volby. V pátek navíc deník Washington Post citoval zprávu amerických tajných služeb, podle které stojí Prigožin také za soukromou "Vagnerovou" vojenskou jednotkou, která v Sýrii bojuje po boku lidí prezidenta Bašára Asada. Ta nedávno utrpěla těžké ztráty, když napadla opoziční síly podporované Spojenými státy.

"Američané vidí jen to, co chtějí vidět. Vůbec mi nevadí, že jsem na seznamu obviněných. Jestli ve mně chtějí vidět ďábla, tak ať si vidí," řekl podnikatel, přezdívaný "Putinův kuchař", agentuře RIA Novosti. Komentoval tak zprávu, že spolu s dalšími dvanácti ruskými občany byl obviněn ze zasahování do voleb. Všichni jsou spojeni s petrohradskou firmou Agentura pro výzkum internetu, která od roku 2013 zaměstnávala "trolly", tedy lidi, kteří na plný úvazek psali komentáře pod články a na sociální sítě. Původně se to týkalo jen Ruska a Ukrajiny, postupně přibývali lidé, kteří se vydávali za Američany. Během prezidentských voleb v USA před dvěma lety se petrohradští trollové vydávali za aktivisty nebo texaské ultrakonzervativce. Cílem bylo co nejvíce vyvolat kontroverzi a dosáhnout šíření přes sociální sítě.

S Prigožinovým jménem je spojena také soukromá armáda "vagnerovců", tvořená hlavě bývalými příslušníky ruských speciálních sil. Nejprve bojovali na straně separatistů na Donbasu. Když v roce 2015 konflikt přerostl v zákopovou válku, většina bojovníků odešla do Sýrie. "Vagnerovci tam fungují jako úderné elitní oddíly. Pro Moskvu je výhoda, že oficiálně nejde o ruské vojáky, tudíž mohou kdykoli popřít své angažmá," říká novinář Mark Krotov, který s jedním z bývalých členů skupiny hovořil.

To se také ukázalo, když v noci na 8. února došlo k napadení základny syrských opozičních sil, kde se nacházeli také američtí instruktoři. Kurdský velitel kontaktoval ruského styčného důstojníka, který mu ale řekl, že o útoku nic neví a žádní Rusové tam nejsou. Američané pak útočníky rozstříleli z bitevních letadel AC-130 a vrtulníků Apache. Brzy se ukázalo, že většinu útočníků tvořili právě "vagnerovci". Odhaduje se, že jich zahynulo několik desítek, možná až stovek. Ruské ministerstvo zahraničí teprve po dvou týdnech přiznalo, že "několik desítek občanů, kteří se z různých důvodů nacházeli v Sýrii, bylo zraněno a převezeno do nemocnic v Rusku".

Podle informací listu Washington Post těsně před útokem Prigožin volal ministrovi Asadovy vlády a hlásil, že z Moskvy mu dali zelenou a že brzy bude mít "příjemné překvapení pro Asada". Stejně tak se ve zprávě tvrdí, že Prigožin intenzivně komunikoval také se šéfem Putinovy kanceláře Antonem Vajnem a jeho zástupcem Vladimirem Ostrovenkem.