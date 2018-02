Ani dvacet měsíců po referendu, které v červnu 2016 rozhodlo o odchodu z Evropské unie, nemá Velká Británie jasno, co by měla během jednání o "rozvodu" požadovat. Konzervativní strana premiérky Theresy Mayové je v otázce brexitu rozštěpena.

Ostatních sedmadvacet členských zemí přitom netrpělivě čeká na konečné slovo Londýna. Chtějí ho slyšet ještě před nadcházejícím březnovým summitem unie.

Mayová se minulý týden spolu s deseti klíčovými ministry "zavřela" na svém venkovském sídle Chequers, asi 65 kilometrů severozápadně od centra Londýna. Během dlouhé debaty se s nimi snažila otupit ostří sporů mezi zastánci brexitu a jejich odpůrci.

130 tisíc O tolik stoupl počet občanů z ostatních zemí Evropské unie, kteří za 12 měsíců (do konce září 2017) opustili Británii. Je to nejvíce od roku 2008, uvádí britský Národní statistický úřad. 1,7 procenta činí tempo růstu britského HDP za rok 2017. Je tak nejpomalejší mezi zeměmi skupiny G7. Je to také důsledek nejistoty vyvolané brexitem. Domácnosti méně utrácejí, firmy váhají s investicemi.

Podle listu Financial Times bylo dosaženo "křehkého kompromisu", což premiérku Mayovou povzbudilo. Vyhráno ale nemá, hlavně kvůli postoji opozičních labouristů, z nichž mnozí by se nejraději brexitu vyhnuli. Jejich vůdce Jeremy Corbyn má dnes přednést projev, v němž se důrazně postaví proti "tvrdému brexitu" a bude prosazovat udržení celní unie.

Premiérce Mayové, která se proti celní unii staví, tak hrozí, že se v Dolní sněmovně spojí labouristé s těmi konzervativci, kteří si "tvrdý rozchod" s Evropou nepřejí. Výsledkem může být, že zákonodárci přimějí premiérku, aby jednala o zachování celní unie.

Ministři se během porady s Mayovou v Chequers shodli, že Británie bude během jednání se sedmadvacítkou prosazovat dohodu o volném obchodu, přibližně takovou, jaká už platí mezi Evropskou unií a Kanadou. Jenže rozdíly v tom, jak chápat obsah této dohody, přetrvávají.

Zastánci brexitu by rádi dosáhli "širší dohody", jež by Británii umožňovala určovat vlastní pravidla. "Jsou odvětví, kde jsme ochotni přijmout evropská pravidla, ale současně si vyhrazujeme právo je v budoucnu z vlastní vůle měnit," prohlašuje ministr zdravotnictví Jeremy Hunt.

Londýn chce rozdělit obchodní záležitosti do "tří košů". Jinak řečeno, navrhuje tři skupiny odvětví s rozdílným přístupem na společný trh Evropské unie a také s odlišnou mírou ochrany před zahraniční konkurencí. Zcela volný obchod by se měl podle britských představ zachovat pro automobilový a chemický průmysl. U druhé skupiny zatím blíže neurčených odvětví by se Londýn spokojil s částečně volným přístupem. A třetí skupinu by tvořila odvětví bez volného přístupu na unijní trh, v nichž by si Británie sama určovala pravidla.

Pro ostatní státy unie je však "model tří košů" nepřijatelný. Bruselská exekutiva už dříve prohlásila, že odcházející Británie si nemůže vybírat ty části společného trhu, které jsou pro ni výhodné, a ostatní zavrhnout. "Londýn nemůže vybírat jenom třešničky na dortu," zní z Bruselu.

Tvrdí zastánci brexitu v nedávném dopise podepsaném 62 poslanci za Konzervativní stranu premiérku Mayovou upozornili, že "nemůže překročit červenou čáru". Británie podle nich musí opustit společný evropský trh i celní unii a ještě během přechodného období (do konce roku 2020) sjednat nové obchodní dohody se třetími zeměmi. Cokoliv jiného by podle zastánců "tvrdého brexitu" znamenalo, že Británie by nadále zůstala pod vlivem Evropské unie.

Proti tvrdému jádru se ale ozvali jiní konzervativní poslanci, kteří si úplné odtržení Británie od unie nepřejí. Ministr financí Philip Hammond doporučuje, aby ve vztazích s partnery po brexitu nastaly "pokud možno ty nejmenší změny", což podle listu The Guardian dohání některé euroskeptické "ultras" až k zuřivosti.

Kampaň za brexit i proti němu je ve Velké Británii dobře vidět. Foto: Reuters