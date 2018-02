Sedmnáct obětí střeleckého útoku na floridské střední škole přimělo k reakci i americké finančníky a investory. Ozvala se i největší světová investiční společnost BlackRock, která spravuje majetek v hodnotě šesti bilionů dolarů. Výrobci zbraní by podle ní měli více zvažovat, jaké škody jejich zbraně mohou způsobit.

"Management společnosti chce vědět, jak hodlají výrobci a také distributoři reagovat na nedávné události," uvedl mluvčí BlackRocku Ed Sweeney. Podrobnější informace o tom, jaké kroky ze strany zbrojařů si BlackRock představuje, však blíže nepopsal.

Ještě před útokem ale generální ředitel BlackRocku Larry Fink napsal v dopise adresovaném šéfům amerických korporací, že kromě finančních výsledků by měly firmy klást důraz i na "pozitivní přínos jejich podnikání pro společnost". To se týká i zbrojovek.

17 procent dělá podíl BlackRocku ve výrobci zbraní Sturm Ruger.

Jde například o firmy Sturm Ruger & Company a American Outdoor Brands. V obou je BlackRock největším akcionářem. Druhý největší podíl pak má ve firmě Vista Outdoor.

Cenné papíry zmíněných firem však BlackRock, který spravuje i část akciového portfolia České národní banky, s velkou pravděpodobností hned tak neprodá. Podíly v nich drží většinou prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů (ETF), jejichž portfolia kopírují složení akciových indexů. Jedním z takových fondů je například iShares U.S. Aerospace & Defense ETF. Ten spravuje majetek v hodnotě šesti miliard dolarů, hodnota fondu od začátku roku vzrostla zhruba o sedm procent.

Kvůli investorům, pro které investice spravuje, nemůže BlackRock do portfolií takzvaných indexových fondů z vlastní vůle jen tak zasahovat. O tom, jaké firmy zařadit do indexů, rozhodují jiné, specializované firmy, jako MSCI, S&P Dow Jones či FTSE Russell.

Na druhou stranu však BlackRock a další investiční společnosti spravující obdobné fondy (dále třeba Vanguard) mohou vyvíjet tlak na firmy prostřednictvím hlasování na valných hromadách. Zasahovat tak mohou třeba do složení správních rad.

BlackRock však není jedinou finanční společností, která na poslední události zareagovala. Například First National Bank of Omaha minulý týden ve čtvrtek oznámila, že neprodlouží kontrakt s lobbistickou Národní asociací držitelů zbraní (NRA). Na základě smlouvy banka vydává platební karty Visa s logem a dalšími grafickými prvky NRA.

Do "tažení" proti výrobcům zbraní, které lze v USA koupit snadněji než v Evropě, se zapojili i někteří zákonodárci. Ve státě New Jersey chtějí někteří z nich předložit v nejbližších týdnech zákon, který by v případě schválení zakazoval penzijním fondům investovat do akcií zbrojních firem. Omezení by se podle dostupných informací týkalo fondů spravujících finance státních zaměstnanců.