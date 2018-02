Sportovcem chtěl být Josef Šimána již od mládí. Poté co na vysoké škole utrpěl svalové zranění, se ale musel svého snu vzdát a začal budovat kariéru v obchodě. "Jít si tvrdě za svým a nelitovat svých rozhodnutí jsem se naučil díky sportu," říká nový obchodní ředitel společnosti Hecht Motors, která se zabývá výrobou a prodejem zahradní techniky.

Konec sportovní kariéry

Po absolvování sportovního gymnázia se přestěhoval do Prahy a začal studovat tělesnou výchovu a sport, později přidal psychologii. "Jsem soutěživý typ, rád se s ostatními porovnávám," přiznává Šimána. Na vysoké škole měl dvě plnohodnotná zaměstnání − pracoval jako plavčík v bazénu a učil tělocvik na obchodní akademii. Na konci studií ale utrpěl svalové zranění. "Sport pro mě byl celý život. Musel jsem se vyrovnat s tím, že se sportem nebudu moct živit," vzpomíná Šimána na okamžik, kdy se musel začít rozhlížet po jiných kariérních možnostech.

Před dokončením vysoké školy se přestěhoval do Kladna, kde při studiu ještě dva roky učil na základní škole. "Učitelství je náročná činnost jak z pohledu psychického, tak i finančního. Uživit rodinu za plat učitele je naprosto nemyslitelné," popisuje skutečnost, která ho od pedagogické dráhy odradila.

Josef Šimána (40) Pochází z Plzně. Vystudoval psychologii a tělesnou výchovu a sport na Univerzitě Karlově. Mezi jeho koníčky patří sport, kultura a trávení času s rodinou.

V roce 2004 se přihlásil do výběrového řízení na pozici produktového manažera ve firmě Potten & Pannen. "V té době to byla relativně malá společnost, která měla jen dvě prodejny, obě byly v Praze," vzpomíná na začátky dnes slavného prodejce luxusního kuchyňského vybavení. Na starost dostal začínající obchodník distribuci značky vodních filtrů Brita určených pro masový trh. "Za mého působení se nám povedlo vybudovat povědomí o filtraci v Česku," vyzdvihuje svůj úspěch.

Slováci jsou víc okázalí

K luxusním značkám se dostal, když bylo firmě nabídnuto řídit distribuci Brity i na Slovensku. V roce 2009 se odstěhoval do Bratislavy, kde měl v roli generálního manažera za úkol nejen posílení velkoobchodu Brity, ale i budování celé značky Potten & Pannen na Slovensku. "Slováci jsou víc okázalí. Častěji nakupují značky, které se dají předvést venku, doma tolik značkového zboží naopak nemají. Naším úkolem bylo přesvědčit je, že kvalita patří i domů," poukazuje Šimána na specifika slovenského trhu.

V Bratislavě strávil sedm let. "Slovensku se dařilo, proto mi byla nabídnuta pozice člena představenstva, obchodního ředitele pro Českou republiku a generálního ředitele pro Slovensko," popisuje další milník své kariéry. Po uplynutí dvou let ale firmu, v níž strávil víc než desetiletí, opustil. To bylo v roce 2016 a důvodem bylo vyhoření a touha po změně.

Šéf v utájení

Vzápětí nastoupil na pozici exekutivního ředitele skupiny luxusních značek oblečení Premium Fashion Brands, kde měl zodpovědnost za vybudování struktury společnosti. Ve firmě strávil necelý rok. "Hlavním důvodem mého odchodu byly mezilidské vztahy," vysvětluje své rozhodnutí. Od září roku 2017 pracoval jako business development manager ve společnosti Preciosa Lighting, kde měl na starosti zřízení nové devize pro retail. "Pozice obchodního ředitele byla pro mě mnohem větší výzvou," odůvodňuje, proč se po třech měsících rozhodl firmu opustit a přijmout nabídku pozice obchodního ředitele Hecht Motors.

Svou spolupráci s firmou zahájil zcela neobvyklým způsobem. "Do společnosti jsem nastoupil jako šéf v utajení. V průběhu prosince jsem pracoval jako obyčejný skladník, dokonce jsem měl i smlouvu, abych nebyl odhalený," popisuje Šimána netradiční začátek. Od ledna letošního roku začal veřejně plnit funkci obchodního ředitele firmy. "Kolegové ze skladu byli překvapení, i když řada z nich to tušila," usmívá se. Jeho hlavními úkoly bude zkvalitnění zákaznických služeb a vedení celé obchodní agendy.

