Přesně před 70 lety, 23. února 1948, začaly komunisty ovládané bezpečnostní složky zatýkat politické oponenty a vyzbrojovat Lidové milice. O dva dny později převrat vyvrcholil, komunisté u prezidenta Edvarda Beneše prosadili obměnu vlády. Postupně uchvátili veškerou moc a zavedli totalitní režim, který má na svědomí téměř 250 popravených z politických důvodů.

A právě ve dnech kulatého výročí únorových událostí mohou následovníci tehdejšího komunistického premiéra Klementa Gottwalda slavit politickou rehabilitaci. Navzdory tomu, že česká komunistická strana jako jediná ve střední Evropě neprošla po roce 1989 transformací ani se úplně nezřekla dřívějších excesů.

Premiér Andrej Babiš počítá s podporou komunistů pro svoji vládu, prezident Miloš Zeman tento týden slíbil, že vystoupí na sjezdu KSČM.

"Je to nebezpečné v symbolické rovině. Prezident rehabilituje stranu, která se fakticky nezřekla své zločinné minulosti. Symboly jsou přitom v politice mnohdy důležitější než reálné činy," říká politolog Stanislav Balík z Masarykovy univerzity. S přiblížením komunistů k vládnutí je podle něj spojeno i bezpečnostní riziko vzhledem k jejich vazbám na Rusko a Čínu. "Oni se vyloženě opírají o Východ, někteří dokonce chválí i režim v Severní Koreji. S jejich nástupem by se do vlivných funkcí mohli dostat spící agenti východních sil."

Donedávna mohli komunisté o podobném uznání jen snít. I po sametové revoluci se sice podíleli na řízení obcí a později i samosprávných krajů, na celostátní úrovni však museli dlouho strpět úlohu odstrkovaných dědiců čtyřicetileté diktatury. O možné dohodě s KSČM sice v minulosti hovořil někdejší předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek, ke skutečné spolupráci na vládě ale dosud nedošlo.

Nyní se komunistům otevírají dveře k největšímu podílu na moci od pádu totality. Předpoklad k tomu daly říjnové parlamentní volby. KSČM v nich sice utrpěla historicky nejhorší výsledek, konečné rozložení sil jí ale nahrálo. Vítězné Babišovo hnutí ANO začalo s komunisty hned po volbách úzce spolupracovat a − stejně jako u SPD Tomia Okamury − pomohlo k dosazení jejich zástupců do sněmovních výborů.

Pro Babiše, který vládne v demisi a hledá podporu pro druhý pokus o vyslovení důvěry, je důležité, že mu KSČM toleruje obvinění v kauze Čapí hnízdo. Na rozdíl od demokratických stran, které zatím tvrdí, že kvůli tomu nechtějí spolupracovat na vládě, jejímž členem by byl Babiš. Komunisté se navíc ani netlačí do vedení ministerstev, podle jejich předsedy Vojtěcha Filipa se spokojí se splněním několika požadavků, aby kabinet podrželi ve sněmovně.

Za předpokladu, že se stávající premiér dohodne také s novým vedením sociálních demokratů, by jeho vláda měla v dolní komoře většinu. Babiš ve středu prohlásil, že kabinet ANO a ČSSD s podporou KSČM považuje za "jedinou variantu na stole". Místo ČSSD může počítat ještě se vstřícností okamurovců.

Některým členům hnutí ANO však vadí, že politici SPD požadují vystoupení Česka z Evropské unie a používají xenofobní rétoriku. Naopak s komunisty takový problém nemají.

"Tolerance vlády ze strany KSČM by možná byla. Zdůrazňuji ale, že by záleželo na tom, jaké by byly podmínky," řekl HN ministr zahraničí Martin Stropnický.

"Hlava státu dává jasně a zřetelně najevo, že nás považuje za legitimní součást demokratického spektra této země," řekl místopředseda KSČM Jiří Skála k avizované návštěvě prezidenta na sjezdu strany 21. dubna v Nymburku. Zeman už dříve vyzval, aby se KSČM podílela na nové vládě.

Proti účasti komunistů na vládě tradičně vystupují bývalí disidenti. Například bývalý politický vězeň z Jáchymova, spisovatel Jiří Stránský, však zůstává v klidu.

"Jako optimista, kterým jsem musel být, abych přežil těch téměř 10 let vězení, to nevidím tak černě. Komunisté se chtějí svézt s vládní většinou, než definitivně skončí. Jedno z rodových hesel mých předků bylo 'nikdy se nevzdat a nikdy se nedat'. A o to jde − aby se lidé nenechali otrávit."

S přispěním Jana Wirnitzera a Lukáše Prchala.