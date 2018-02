Přestože jeho příběh připomíná spíš americké Silicon Valley, prorazil Václav Navrátil se svým výzkumem z laboratoří v pražských Dejvicích. Už během studia vyvinul metodu, která může v budoucnu posloužit lékařům ke včasnému odhalení rakoviny nebo nebezpečných bakterií v lidském těle. O jeho výsledky se teď zajímají investoři, s jejichž pomocí se připravuje na založení firmy, která by objev dál rozvíjela.

"Do budoucna bychom chtěli vytvořit centrum, které bude pomáhat vzniku a vývoji nových léků. Chceme vyplnit propast mezi akademickým světem a byznysem, plánujeme úzce spolupracovat s ústavem, z něhož jsme vzešli," naznačuje další směr Navrátil.

Svůj nápad rozvíjel během doktorského studia v laboratořích Ústavu organické chemie a biochemie, v týmu docenta Jana Konvalinky. Na stejném pracovišti došel už dříve ke svým objevům také jeden z nejvýznamnějších českých přírodovědců Antonín Holý. Ačkoliv Navrátil studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy teprve dokončuje, zaujala jeho práce investory. S ústavem teď připravují vznik start-upu, který by výzkum rozvíjel a uvedl na trh.

Udělené ceny Wernera von Siemense Václav Navrátil z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se svým týmem získal cenu Wernera von Siemense, kterou stejnojmenná firma letos v Česku uděluje již podvacáté. Mezi vědce, studenty a učitele rozdělila milion korun.

◼ Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu: Tým Jiřího Čejky (AV ČR a Přírodovědecká fakulta UK) objevil a popsal novou metodu přípravy takzvaných zeolitů – minerálů, které se používají v průmyslu jako katalyzátory.

◼ Nejlepší diplomová práce: Martin Gajarský (Masarykova univerzita) objevil strukturní motiv DNA a poukázal na nové principy skládání sekvencí DNA.

◼ Nejlepší disertační práce: Kateřina Holá (Univerzita Palackého v Olomouci) přispěla k objevu prvního 2D "organického" magnetu.

◼ Ocenění za překonání překážek při studiu: Tereza Pařilová (Masarykova univerzita) přes těžké komplikace spojené s cukrovkou úspěšně studuje na Masarykově univerzitě a navrhla program pomáhající dyslektikům.

◼ Cena pro nejlepšího pedagoga: Zdeněk Vostracký ze Západočeské univerzity v Plzni.

Metoda s názvem DIANA umožňuje velmi citlivě stanovit množství látek v roztoku − například v lidské krvi, moči nebo slinách. Postup slibuje pomoc nejen lékařům při stanovení diagnózy, ale také vědcům a farmaceutickým firmám při hledání a vývoji molekul, které mohou dát základ budoucím lékům.

Firma DIANA Biotechnologies by měla vzniknout v dubnu. Navrátil bude jednatelem a z laboratoří dejvického ústavu přesídlí do Vestce u Prahy, kde vzniká české centrum biotechnologií. Peníze do firmy vloží česká společnost BPD Partners, za níž stojí trojice podnikatelů Vasil Bobela, Petr Pudil a Jan Dobrovský. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR bude jedním z podílníků.

"Je potřeba podepsat řadu smluv, protože duševní vlastnictví patří podle zákona ústavu, ten musí nově vznikající firmě vytvořit licenci. Musíme dohodnout podmínky a uzavřít další smlouvy, které se k tomu vážou. Právníci teď slaďují své pohledy," uvedl Martin Fusek, který se v ústavu stará, jak uplatnit vědecké objevy v byznysu.

Už nyní má nová metoda podané dvě mezinárodní patentové přihlášky. Ústav také podepsal dvě licence na jednorázové použití metody, jednu z nich uzavřel s uznávanou americkou Univerzitou Johnse Hopkinse v Baltimoru, druhou s globální farmaceutickou firmou.

Navrátil se svým týmem převzal ve čtvrtek na půdě Akademie věd Cenu Wernera von Siemense za nejvýznamnější výsledek vývoje či inovace a s ní i prémii ve výši 300 tisíc korun.

Vyvinutá metoda funguje tak, že z krevního vzorku nebo jiné tekutiny určí, zda obsahuje třeba určitý enzym, který souvisí s konkrétní nemocí, a v jakém množství. Na rozdíl od jiných postupů také nepracuje s radioaktivitou a je citlivější. "Někdy se látky indikující určité onemocnění vyskytují v krvi v tak malém množství, že je nelze současnými metodami odhalit. To je typický příklad, kde můžeme metodu uplatnit," popisuje další člen výzkumného týmu Martin Dienstbier. Až se postup rozšíří, budou pro něj chtít vyvinout zvláštní přístroj.