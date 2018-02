Odejít do důchodu dřív a přitom si nekrátit starobní důchod se chystá v poslední době více úspěšných lidí. Tuto možnost mají lidé v Česku už pět let, zatím ji využívali jen málo. Zajímali se o ni spíše ti, kdo přišli o práci v předpenzijním věku. Většinou ale zjistili, že na takzvaný předdůchod nemají v penzijním fondu naspořeno dost peněz.

"Předdůchod často chtějí lidé, kteří bydlí ve svém, mají dospělé děti a úspory a řeknou si, že už dál nepotřebují vydělávat. Pro ně je to atraktivní varianta, jak strávit část předdůchodového věku, protože stát za ně platí pojištění," říká Richard Siuda, člen vedení skupiny Conseq, které patří i penzijní společnost.

Vláda Petra Nečase (ODS) tuto možnost prosadila v době, kdy doznívala ekonomická krize, platí od roku 2013. Hlavně pro starší lidi, kteří v takové situaci hledají obtížněji práci. A také s vidinou toho, že je časem budou čerpat zaměstnanci fyzicky náročných profesí, kteří na práci už nebudou stačit a kterým budou víc přispívat zaměstnavatelé.

Podle šéfa penzijní společnosti České spořitelny Aleše Poklopa se nyní o předdůchody hodně zajímají například letití manažeři v korporacích. "Cítí se opotřebovaní a chtějí s kariérou skončit ještě před starobním důchodem," říká Poklop. Navíc, pokud by v předdůchodu chtěli, mohou v něm pracovat třeba na nějaký krátký úvazek.

Že toto řešení období až pěti let před nástupem do starobního důchodu láká čím dál víc Čechů, ilustrují i čísla Asociace penzijních společností. Ke konci loňského září předdůchod čerpalo 2481 Čechů. Během jednoho roku jde o zvýšení o 57 procent.

"Zaznamenáváme zvýšený zájem o převod úspor klientů z transformovaného fondu do fondů doplňkového penzijního spoření hlavně kvůli předdůchodu. Ne všichni o něj bezprostředně po převodu žádají, protože část z nich ještě čeká, až si potřebný obnos dospoří," říká Pavel Racocha, šéf KB Penzijní společnosti. Jen z těchto nových penzijních fondů mohou lidé své peníze na předdůchod použít.

Právě nedostatek úspor v penzijním fondu je hlavní brzdou, která podle penzijních společností brání mnoha dalším lidem o předdůchod nyní požádat. Na kontě zájemce musí mít tolik, aby jeho příjem za každý měsíc čerpání činil alespoň 30 procent celostátní průměrné mzdy vyhlašované ministerstvem práce a sociálních věcí a aby mu to stačilo minimálně na dva roky v předdůchodu. To odpovídá aktuálně úsporám kolem 207 tisíc korun.

Podle Asociace penzijních fondů jsou průměrné úspory Čechů kolem 80 tisíc korun. Předdůchod mohou Češi získat až na pět let před nástupem do starobního důchodu za předpokladu, že by měli v penzijním fondu přes půl milionu korun. "Nejoblíbenější jsou dvouleté předdůchody," říká Jan Sedláček, mluvčí asociace.

Pavel Racocha, šéf KB Penzijní společnosti Foto: KB

Související