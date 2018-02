Post německého spolkového kancléře vždy zastávali lidé, jejichž jméno se dalo dobře vyslovit. Angela Merkelová, Helmut Kohl, Helmut Schmidt, Willy Brandt, Ludwig Erhard… Ani Gerhard Schröder, Kurt Georg Kiesinger nebo Konrad Adenauer nebyli zrovna jazykolamem. Jenže teď to možná přijde. Třiašedesátiletá Merkelová se rozhodla − na rozdíl od svých četných předchůdců − předejít palácovým převratům v pravicovém táboře a určit svého nástupce v čele CDU.

Učinila tak samozřejmě neoficiálně, neboť právě skládá koalici pro další svůj mandát v čele vlády, takže jaképak sbohem. A navíc Německo není žádná dynastická říše, aby se dalo mocenské žezlo jen tak někomu předat. Ale stejně to udělala tak, aby to všichni pochopili.

Vybrala si Annegret Krampovou-Karrenbauerovou. Sice jen o osm let mladší, leč volebně úspěšnou, razancí pověstnou, přitom ale vůči Merkelové loajální − i třeba v dříve tuze ožehavé věci uprchlíků − ministerskou předsedkyni Sárska, malé spolkové země u hranice s Francií.

Byť jsou Němci známí schopností žonglovat s těžkopádnými slovními skládačkami, tohle bylo i na ně příliš. Už v Sársku se pro tuto političku ujala zkratka AKK.

Takže, AKK se na stranickém sněmu teď v pondělí stane generální sekretářkou křesťanských demokratů.

Pondělní tisková konference v Berlíně, kde to bylo oznámeno, byla pozoruhodná tím, jak viditelně uvolněná byla při té příležitosti kancléřka. Třeba když se přeřekla, že se tato její "vyvolenkyně", stojící tam po jejím boku, stane první ženou na postu generální sekretářky křesťanských demokratů − jen aby se hned se smíchem opravila, že to vlastně není úplně pravda, protože tento post už sama zastávala na přelomu tisíciletí.

Po předlouhém trápení při koaličních námluvách nejprve se Zelenými a liberálními demokraty ze strany FDP, a následně se sociálními demokraty, bylo zřejmé, jak si užívá vzácnou situaci, kdy má věci ve své hrsti a činí překvapivé rozhodnutí. Přitom ale takové, proti němuž nikdo rozumný nemohl vlastně nic namítat. A také nenamítal.

Bývalý hesenský ministerský předseda a odvěký stranický rival Merkelové Roland Koch například vše kvitoval se slovy, že se kancléřka "dobře a chytře rozhodla pro ženu s jasným kompasem". Podobně pro německá média promluvil i další z těch, kteří se ve straně profilují jako kancléřčini odpůrci − bývalý ministr obrany Volker Rühe.

Patří i k nemnohým, kteří kritizovali ústupky učiněné při koaličním vyjednávání se sociálními demokraty, tedy zejména fakt, že se CDU ve prospěch dohody dokonce vzdala postu ministra financí, který je po tom šéfovském ve vládě jasně nejdůležitější. "Je to dobré rozhodnutí," podotkl ke jmenování nové generální tajemnice jinak vždy remcající Rühe.

Annegret Krampová-Karrenbauerová samozřejmě ještě nemá vyhráno, ve své nové roli se teprve bude muset osvědčit, aby mohla za pár let na sebe vzít roli volebního lídra, a tím pádem i kancléřského kandidáta. Kdekdo by se do té pozice chtěl prodrat také, třeba Rühem propagovaný poslanec Jens Spahn, dříve ostrý kritik kancléřčiny vstřícnosti k uprchlíkům.

Do strany vstoupila, ještě jako Annegret Krampová, ve svých devatenácti. O tři roky později se provdala za stavebního inženýra Helmuta Karrenbauera, s nímž vychovala tři děti. Vyznačuje se dobrou znalostí témat od daní po bezpečnost, jakož i oblíbeností mezi mladými křesťanskými demokraty, jimž kdysi předsedala.

V sociálních věcech tíhne spíše doleva. Před pár lety se ozvala s návrhem zvýšit horní sazbu daně z příjmu na více než padesát procent, čímž zejména bohaté Němce dost vyděsila. Zastává se kvót pro ženy.

Jenže v civilizačních otázkách je zase dost napravo, například byla proti zavedení stejnopohlavních sňatků. V paměti zůstává její věta z roku 2015, že pokud má být definice manželství pozměněna "ve prospěch zodpovědného partnerství dvou dospělých lidí, pak nelze vyloučit ani jiné možnosti, například manželství blízkých příbuzných nebo více než jen dvou osob".

Ostré kritice podrobila rozhodnutí zemského soudu v Saar­brückenu odstranit z jednacích síní křesťanské kříže. Krucifix, jak uvedla, vybízí k pokoře. A zároveň je podle ní mementem pro všechny, kteří si myslí, že pobrali všechnu moudrost světa. Proto měl zůstat.

V roce 2015, v době největšího uprchlického náporu, s přehledem zvládla vše v Sársku zařídit tak, aby nevzniklo společenské napětí. Vysloužila si za to značné uznání.

Zároveň ale vystartovala, když se loni blížilo turecké referendum o ústavních změnách ve prospěch posílení mocenského postavení prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Hned vydala zákaz jakýchkoliv mítinků tureckých politiků − čímž se projevila razantněji než třeba Merkelová na spolkové úrovni. Jak připomíná list Frankfurter Allgemeine Zeitung, žádný Erdoganův politický vyslanec se přitom tenkrát do Sárska ani nechystal. Jenže to už nikdo neřešil. AKK se zalíbila stranickým konzervativcům. Podle frankfurtského listu na ní ocenili, že se uměla "jasným signálem vymezit vůči autokratovi".

Její hvězdný moment pak přišel loni v březnu, v době, kdy scéně dominoval tehdy impozantní nástup sociálního demokrata Martina Schulze v roli kancléřčina vyzývatele pro zářijové parlamentní volby. Všeobecně se očekávalo, že křesťanští demokraté dostanou v Sársku těžce na frak, jenže věcný, přitom ale žoviální přístup ministerské předsedkyně přivedl CDU k zázračnému výsledku. Strana přidala pět procentních bodů proti volbám minulým a získala přes 40 procent hlasů. To byl moment, kdy Angela Merkelová − podle slov jejích spolupracovníků − zbystřila a brzy si AKK pozvala na kus řeči do Berlína.

Do hlavního města pak začala sárská premiérka jezdit stále častěji, neboť se po zářijových volbách stala členkou týmu pro koaliční námluvy. Počátkem letošního roku se jí to stalo málem osudným, když na dálnici v Braniborsku narazil její vůz při velké rychlosti do náklaďáku.

"Spala jsem na zadním sedadle. Přímo ze spánku jsem začala křičet," vyprávěla před pár dny listu Bild am Sonntag a popsala svůj strach: "Byl tam cítit zápach spáleniny. Až později mi vysvětlili, že to bylo z toho, jak explodovaly airbagy." Poranila si páteř, dodnes trpí bolestmi. Nemohla se na jednáních dál podílet. "Bylo to, jako když fotbalista nemůže kvůli náhlému zranění nastoupit ve finále mistrovství světa," zdůraznila, leč aspoň si prý uvědomila, že "nikdo není nenahraditelný".

Jenže, lze dodat, Angela Merkelová to vidí jinak. Ve straně by ji ráda pasovala na nenahraditelnou korunní princeznu.

Annegret Krampová-Karrenbauerová má být nástupkyní Angely Merkelové v čele německých křesťanských demokratů. Foto: ČTK/AP