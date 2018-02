Už i holding Agrofert, donedávna vlastněný Andrejem Babišem, doplatil na zajišťovací příkazy finanční správy. Jeho dceřiná firma Lovochemie se nyní soudí se státem o necelé čtyři miliony korun, které finanční úřad zadržuje lovosické chemičce za dluhy zkrachovalé ČKD Praha DIZ.

Lovochemie je přesvědčena, že stát pochybil, žalovala jej za nesprávný úřední postup a požadovala zabavené peníze zpět. Její žalobu na ministerstvo financí, pod nějž finanční úřady spadají, ale Obvodní soud pro Prahu 1 tuto středu zamítl.

Podle soudkyně Aleny Novotné je v takovém případě nutné prokázat, které konkrétní rozhodnutí bylo nezákonné. "Protože Specializovaný finanční úřad jednal přesně podle rozhodnutí, která nebyla zrušena v žádném přezkumném řízení, nelze ten postup považovat za nesprávný," uvedla Novotná. Právní zástupce Lovochemie Pavel Dejl si ponechal lhůtu na odvolání.

3,8 milionu korun zadržuje finanční úřad lovosické chemičce za dluhy zkrachovalé ČKD Praha DIZ.

"S rozhodnutím ve sporu o náhradu škody se musíme nejprve seznámit a zvážíme další postup. Teď nebudeme další kroky předjímat, ale jsme přesvědčeni o tom, že jsme v právu," uvedl mluvčí Agrofertu Jan Pavlů.

Případ začal v roce 2016, kdy si Lovochemie objednala od ČKD Praha DIZ náhradní díly pro technologické linky, které si od strojírenské firmy pořídila v minulosti. Jenže vzápětí finanční úřady obstavily firmě ze skupiny ČKD její účty − dlužila na daních více než 700 milionů korun.

A také vyzvaly její dlužníky, aby veškeré platby posílali na účet finančních úřadů. Mezi nimi byla i Lovochemie, které již ČKD Praha DIZ za objednané díly vystavila fakturu.

Lovosická chemička tak poslala na účet finančního úřadu 3,8 milionu korun. Jenže když ČKD Praha DIZ vyzvala k dodání zboží, zjistila, že je nedostane. Lovochemie proto odstoupila od smlouvy a po finančním úřadu požadovala vrácení peněz. Jenže ten to odmítl − zabavil je na základě zajišťovacích příkazů, které postihly všechny pohledávky ČKD Praha DIZ.

Soudkyně v odůvodnění zamítavého verdiktu poukázala na to, že Lovochemie uvedené peníze poslala na účet finančního úřadu sama. A zajišťovací příkazy, na jejichž základě finanční správa sumu zabavila, nebyly zpochybněny.

"Bylo to jednání žalobkyně samé, která tu částku poukázala," uvedla Novotná. V odůvodnění rozsudku naznačila, že jednou z cest, kterou by mohla Lovochemie využít, je žaloba na finanční správu o vydání neoprávněného obohacení. Zda by uspěla, je ale nejisté.

Druhou možností pak je přihlásit se do konkurzního řízení jako věřitel. V tomto případě by ovšem Lovochemie dostala jen poměrnou sumu ze zpeněžení konkurzní podstaty jako ostatní věřitelé. Tuto možnost ale mluvčí Agrofertu odmítl. "Do insolvenčního řízení se přihlašovat nebudeme," řekl Pavlů.