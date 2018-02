Když tmavovlasá padesátnice Helena Michalíková otevře dveře svého panelákového bytu v Českých Budějovicích, málokoho by napadlo, že v nich stojí majitelka nemocnice.

Členka ostrahy českobudějovického Makra od státu za 8,1 milionu korun koupila rozlehlou budovu, která v 60. letech vyrostla v Jílovém u Prahy jako záložní špitál pro případ války. Po třech týdnech budovu, ve které se nikdy nikdo neléčil, prodala téměř s dvoumilionovým ziskem.

Jako nový vlastník nemocnice je Michalíková zapsaná v katastru od 5. února, přestože výběrové řízení vyhrála již v roce 2013. Proč od pražské Nemocnice Na Homolce obří objekt za miliony koupila a kde na to vzala peníze, říct nechce. Stejně tak nekomentuje, proč nemocnici hned poté, co se stala jejím vlastníkem, prodala českobudějovické stavební firmě Docotia.

Nemocnice na horší časy ◼ Rozlehlý nemocniční areál vyrostl v Jílovém u Prahy v 60. letech, tedy v období studené války, pro případ válečného konfliktu. ◼ Vybavený, ale liduprázdný čekal na své využití, na které nedošlo. ◼ "V té nemocnici nikdy nikdo ošetřený nebyl, nikdo tam neležel ani se neuzdravil. Jen se tam obnovoval zdravotnický materiál," popisuje současný starosta Jílového Pavel

Pešek. ◼ Po revoluci se zrodilo několik nápadů, jak objekt využít. Žádný se ale neuskutečnil. Areál mezitím chátral a zmizelo z něj veškeré vybavení. ◼ V roce 2006 dal stát prázdnou stavbu do správy pražské Nemocnici Na Homolce. Pro tu však byla jen přítěží, které se v květnu 2012 rozhodla zbavit. ◼ Definitivně špitál změnil majitele začátkem letošního roku.

Reportérům HN řekla, že nemá co tajit, ale veškeré dotazy zodpoví její advokát Robert Bezděk. "Jsme tak domluvení, řeší to za mě on a dá vám veškeré informace," řekla.

Pod Bezděkovým dohledem koupě nemocnice proběhla, advokát se však k dotazům, jež se týkaly jeho klientky, nevyjádřil.

Bezděk je zároveň za hnutí ANO od konce letošního ledna středočeským radním pro zdravotnictví. Odmítá však, že by jeho účast na transakci byla střetem zájmů. "Předpokládám, že je vám známo, že Nemocnice Na Homolce, tedy bývalý vlastník nemovitostí v Jílovém, se nenachází ve Středočeském kraji," uvedl Bezděk, který na postu krajského radního nahradil současnou ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavu Němcovou. Ta byla v letech 2014 až 2017 ekonomickou náměstkyní Nemocnice Na Homolce.

Otázkou je, proč chce firma Docotia zaplatit za nemocnici krátkodobé majitelce téměř o dva miliony korun více, než byla původní cena.

Nemocnice Na Homolce se snažila budovu v Jílovém prodat několik let, než našla kupce za zmíněných 8,1 milionu korun. Podle zjištění HN je nyní v kupní smlouvě mezi Michalíkovou a firmou Docotia částka 10 milionů korun.

Firma to vysvětluje tím, že se do výběrového řízení nepřihlásila, protože o něm nevěděla.

"A majitelka s objektem zřejmě tehdy (v roce 2013) měla jiné plány než dnes, po pěti letech. Nám ho před půl rokem nabídla na prodej s tím, že to pravděpodobně dopadne, a my jsme nabídku přijali," uvedl člen představenstva Jiří Mallát.

Homolka se nepotřebné stavby rozhodla zbavit už v roce 2012. Podle mluvčí Martiny Dostálové za ni původně chtěla 20,4 milionu korun. Za tolik ji však nikdo nechtěl, muselo proto proběhnout celkem šest soutěžních kol. Cena pokaždé klesala, až v roce 2013 Michalíková přistoupila na požadovanou sumu. Než ale transakce prošla schvalovacím kolečkem přes několik úřadů a ministerstev, trvalo to skoro pět let.

Mallát z Docotie zatím nechce říct, jaké plány firma s areálem má. "Variant je několik. Nejprve se chceme sejít s vedením obce a zeptat se, jak to vnímají oni," řekl Mallát.

Starosta Jílového Pavel Pešek už na jednání s novými majiteli netrpělivě čeká. O nemocnici mluví jako o ohyzdné chátrající budově, v níž se scházejí lidé, kteří tam nemají co dělat.

Město má jen omezené možnosti, jak to řešit. "Jednou za týden tam zasahuje městská policie. Lidé z okolí si často stěžují, že tam někdo něco odpálil nebo rozbil," stěžuje si Pešek. Dodává, že by byl nerad, kdyby se objekt proměnil v bydlení pro "nepřizpůsobivé".

Ředitel Homolky Ivan Oliva si pochvaluje, že se břemene v podobě nepotřebného špitálu zbavil. "Nás to stálo hlavně nervy a čas. Ten dům byl vybydlený, byli tam bezdomovci, injekční stříkačky. Neustále nám odtamtud volala policie, lidé mi psali dopisy," říká Oliva.