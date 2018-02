Na vrátnici sušického výrobce dveří a dveřních zárubní, společnosti Solodoor, visí na nástěnce informační leták: "Nábor nových pracovníků − každou středu dopoledne". Firma s loňským obratem 350 milionů korun nestíhá vyrábět. "Loňské tržby jsou vynikající, meziročně půjde asi o pětiprocentní nárůst, a to jsme přitom přišli o odbyt přes deset milionů korun, protože už nespolupracujeme s řetězcem Obi," popisuje ředitel a menšinový spolumajitel Solodooru Martin Dozrál.

Firma, která je po konkurentech Sapeli a Masonite trojkou mezi výrobci dveří v Česku, potřebuje s tím, jak přibývá zakázek, další a další zaměstnance.

"Za poslední tři roky jsme zvedli mzdy každý rok o víc než deset procent. Máme stipendijní program pro absolventy středních a vysokých škol. Limituje nás i blízkost Německa," popisuje situaci na napnutém trhu práce Dozrál. Momentálně v Solodooru pracuje přes 200 lidí.

350 milionů korun

byl loňský obrat Solodooru, v roce 2016 to bylo 332 milionů korun. 200 lidí pracuje nyní ve společnosti Solodoor.

Kromě největších hobbymarketů dodává Solodoor své výrobky do dvou set dalších specializovaných prodejních míst. Má i síť sedmi vlastních značkových obchodů. Ty provozuje formou franšízy.

Nejvíce ale firmě roste prodej stavitelům, kteří budují nějaký nový kancelářský nebo bytový komplex a objednají si kompletní dodávku dveří. Zakázka je pak na počet kusů vždy velmi zajímavá. Solodoor se tomuto byznysu věnuje ve větší míře poslední dva roky. Jeho dveře jsou dnes například v bytovém komplexu Luka Living v Praze nebo v projektu Panorama Kociánka v Brně.

Podnik také investuje do technologií, které mohou výrobu zefektivnit. "Nejzásadnější naše práce a rozhodování jsou spojeny s tím, jak do daného času optimálně poskládat výrobu. Tedy pokročile plánujeme, investujeme do vylepšování softwaru na plánování výroby," poznamenává Dozrál.

"Investujeme kontinuálně také do nových výrobních technologií. Koupili jsme novou lisovací linku a nové formáto-hranovací centrum Homag pro výrobu dveří s oblou hranou. Zainvestovali jsme novou lakovnu se stříkacím automatem. Zvýšili jsme počet našich obráběcích strojů. To vše celkem za víc než 100 milionů korun. Brzy chceme objednat novou výrobní linku na zárubně, kde počítáme s cenou kolem 60 milionů korun," doplňuje.

Tyto technologie Solodoor spolufinancuje evropskými dotacemi. "V případě technologické investice je to maximálně do výše 35 procent ceny. Například v Polsku, které je pro nás největším konkurentem, je spolufinancování vyšší," připomíná Dozrál.

Věří každopádně, že dvacet let fungující firma, která navázala na místní výrobu sololitových desek, uspěje i v dalším období. Trendem jsou například dveře s oblou hranou.

Při nárazu si oproti klasické ostré hraně člověk tolik neublíží, zachytává se na nich také méně nečistot "Oblou hranu nabízíme aktuálně i v základních provedeních dveří. Stala se páteří našich prodejů," říká Dozrál s tím, že momentálně je s touto specializací jediným výrobcem v Česku a jedním z mála v Evropě.

Tím by se Solodooru mohly otevřít i nové exportní možnosti. Dnes firma kromě Slovenska vyváží také do Bulharska, Rumunska, Kosova, Chorvatska, Německa a Velké Británie.

Hned vedle výrobních hal Solodooru je brownfield po sesterské firmě Solodooru, dnes s názvem Solo Matches & Flames. Obě společnosti Solo Matches & Flames i Solodoor většinově ovládá Dozrálův partner Martin David.

Sirkárna tu fungovala 170 let do roku 2009. Poté se výroba přesunula do Indie. Zůstala tu ale administrativa firmy. Areál by jeho majitelé chtěli upravit na obytnou a obchodní zónu. Jeho část ovšem možná do budoucna obsadí i Solodoor. Což by byl další krok, který by umožnil rozšíření výroby.

Související