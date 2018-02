Historie značky Nike

1964 – Phil Knight a trenér univerzitních běžců Bill Bowerman dali každý 500 dolarů a založili Blue Ribbon Sports.

1971 – Blue Ribbon přijalo logo "Swoosh" – fajfku, kterou navrhla za 35 dolarů studentka grafického designu Carolyn Davidsonová.

1972 – Knight podepisuje kontrakt s rumunským tenistou Iliem Nastasem.

1978 – Blue Ribbon Sports se přejmenovává na Nike.

1979 – Nike inovuje pomocí technologie z NASA a představuje tlumicí systém v podrážkách – Nike Air.

1980 – Firma vstupuje na burzu, má přes 50 procent trhu v USA.

1984 – Milník v éře Nike. Phil Knight podepisuje smlouvu s nováčkem Chicago Bulls Michaelem Jordanem a vytváří značku Air Jordan.

1985 – Air Jordan se stává nejlépe se prodávající sportovní obuví své doby.

1988 – Nike spouští reklamní kampaň "Just do it" (prostě to udělej).

2016 – Po 52 letech Phil Knight odchází z pozice šéfa firmy.