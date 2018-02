Tuzemská firma The Chamber bude letos expandovat. Spolumajitel sítě únikových her Tomáš Kučva v současnosti jedná s partnery v Kuvajtu a v Paříži. "Velké tamní značky únikovek budou námi vyvinuté hry provozovat pod svou značkou, ale s naším přízviskem, například The Chamber's Haunted House," přibližuje Kučva, jehož firma v Česku provozuje 12 únikových her.

Tento typ her je určený pro tým lidí, kteří v daném prostoru hledají indicie a řeší hádanky s cílem dostat se z místnosti ven ve stanoveném čase. Na technologicky pokročilých hrách se podílejí inženýři a filmoví profesionálové. Podnikatel také zaměstnává tým techniků a řemeslníků.

Pro letošní rok má velké plány. Chystá se hry dostat do nákupních center nebo nainstalovat unikátní sci-fi únikovou hru do nákladního vozu. S interiérem vesmírné rakety plánuje obrážet koncerty, festivaly a další akce. Další inovací je rozsáhlá "únikovka" odehrávající se ve středověké tvrzi Malešov u Kutné Hory. "Půjde o tříhodinovou hru s prvky interaktivního divadla, na stovkách metrů čtverečních se budou pohybovat herci v dobových kostýmech a bude se jí účastnit 30 hráčů najednou," říká Kučva, který podobný projekt plánuje přivést také do pražských ulic. Ve venkovní dobrodružné hře budou hráči komunikovat se zapojenými herci, získávat přístup do různých budov nebo nacházet skryté předměty. "Hra se nachází zhruba v polovině vývoje," dodává podnikatel. Praha je podle Kučvy pro únikové hry vhodná díky tomu, že je zde levně k pronajmutí řada sklepů, krytů a dalších specifických prostor.

Související Fotogalerie České únikové hry míří do Paříže a Kuvajtu

Finančně nákladné projekty si firma mohla po loňské rekordní sezoně dovolit. Počet hráčů se zvedl oproti roku 2016 téměř čtyřnásobně. Podnikatel pro letošní rok očekává až 45 tisíc zákazníků, poptávka podle něj roste hlavě mezi Čechy. "Vzniká také 'únikový turismus', nadšenci si zahráli i více než sto her a někteří jsou na nich závislí," dodává Kučva.

Reálným cílem pro tento rok jsou podle něj tržby 20 až 25 milionů korun. "Většinu zisku plánujeme investovat do vývoje," říká Kučva a dodává, že vývoj zcela nové hry vyjde i na vyšší jednotky milionů korun. Další peníze spolknou neustálé obměny šifer a hádanek.

45 tisíc je odhad počtu hráčů, kteří si letos únikové hry firmy The Chamber zahrají.

Nejpopulárnější z 12 her je Dům duchů, jehož druhou verzi firma spustila před několika dny. Společnost The Chamber kromě Prahy působí také v Ostravě a v Liberci, kde hry provozují franšízanti. Podle Kučvy je v současnosti stále místo pro hry také v Brně a v Plzni.

První hru firma spustila v roce 2014, dnes zaujímá zhruba 15 procent českého trhu, v Praze až 20 procent. Loni Kučva dostal 15 nabídek k převzetí menších konkurentů na pražském trhu. "Jednalo se o symbolické částky. Kdybychom na každou nabídku kývli, máme čtvrtinu pražského trhu," tvrdí s tím, že upřednostňuje kvalitní hry před velkým množstvím těch nekvalitních.

Řada nabídek od konkurentů podle něj dokládá, že trh se po boomu "únikovek" postupně pročišťuje. S přibývajícími zkušenostmi hráčů roste jejich náročnost na atmosféru, technologie a zpracování. "Takoví hráči si mezi únikovkami pečlivě vybírají a neřídí se cenami a slevovými akcemi. To nutí provozovatele posouvat kvalitu a originalitu her. S větší ochotou hráčů platit za lepší hry vyšší ceny mohou firmy více vyvíjet," vysvětluje Kučva. Podle něj je jen na území Prahy v provozu již přes 100 her od 48 provozovatelů a v celé zemi utrží 130 až 160 milionů ročně. Z toho má Praha podíl asi 60 procent.

Související Fotogalerie České únikové hry míří do Paříže a Kuvajtu