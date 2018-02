Týden poté, co devatenáctiletý mladík na střední škole ve floridském Parklandu postřílel automatickou puškou AR-15 sedmnáct studentů, se odvíjí stejný scénář jako po každé podobné tragédii. Po zcela pochopitelném přílivu směsi bolesti ze ztráty lidských životů, zděšení z nepředvídatelnosti takového zločinu a hlavně hněvu, že se dosud nestalo nic, co by mohlo něčemu podobnému napříště zabránit, nastupují politické rituály.

Prezident Donald Trump přijal v Bílém domě příbuzné obětí i ty, kterým se se štěstím podařilo přežít či uniknout. Podobné setkání se konalo v portlandské škole, jen Trumpa zastoupil viceprezident Mike Pence. Slovům útěchy a porozumění lze i věřit, navzdory nachystaným poznámkám, jak reagovat ("Naslouchám vám."), zachyceným pohotovými reportéry, protože k politickému řemeslu, když dotyčnému schází schopnost empatie (spontánnosti má Trump až až), patří i příprava.

K politickému rituálu na jiné straně patří i reakce amerických liberálů, kteří podpořili šířící se protesty studentů i jejich rodičů. Důležité je, zda se v důsledku opakovaného rituálu něco změní, a pokud ano, zda to do budoucna zabrání událostem, jako byla ta z minulé středy.

Zatím je namístě spíše skepse. Trump přišel s několika nápady. Zaprvé, omezit prodej mechanického zařízení, které z poloautomatických zbraní fakticky dělá automatické a rychlopalné. Právě ty loni v říjnu v Las Vegas umožnily šílenému střelci zavraždit 58 lidí, protože palebná kadence v takových případech dosahuje až devíti ran za vteřinu. Domyšleno do konce, jediným důsledkem omezení prodeje těchto zařízení, jakož i velkokapacitních zásobníků by bylo, že příště se pomatencům nepodaří zabít lidí ještě více.

Jako podobně nespolehlivý se jeví i druhý prezidentův nápad, jedním vrzem zrušit zákaz vyhlašovat zóny beze zbraní na školách a univerzitách a vyzbrojit zvláště k tomu vyškolené učitele s argumentem, že vyhlídka na setkání s ozbrojeným pedagogem pachatele od jeho zločinu

odradí.

Ale co když pachatel kvůli tomu na učitele zamíří nejdříve? Naopak k věci je návrh zvýšit věkovou hranici, kdy je možné si zbraň zakoupit.

Všechny tyto manévry ovšem, většinou vědomě, míjejí podstatu věci, kterou je dodatek číslo dvě Ústavy Spojených států. Ten dává každému občanu právo na svou ochranu držet a nosit zbraň.

Druhý dodatek ústavy je těsně spojen s konstituováním amerického státu, který byl, zvláště ve svých počátcích, příliš slabý, aby si mohl vymoci monopol na násilí, jako je tomu třeba v Evropě. Proto příliš často nechával na každém jednotlivci, aby zajistil bezpečí své rodiny a svého majetku. Podobně se zrodila i tradice volit soudce či šerifa jako představitele spravedlnosti, které v evropských poměrech jmenuje státní, vládnoucí moc. Tato tradice je vzešlá zdola, pevně zakořeněná a zaštiťovaná mocnými skupinami a sdruženími, jako je v případě nošení zbraní snad nejstarší americká nezisková organizace National Rifle Association, jejíž vliv se opírá o pětimilionové členstvo i o zázemí výrobců a prodejců střelných zbraní.

Kombinace silné tradice a lobbistických tlaků dosud otupila četné pokusy omezit dostupnost zbraní, ať už se o to pokoušeli demokratičtí, nebo i republikánští prezidenti. Už dnes sice existují některá omezení prodeje zvláště automatických či poloautomatických zbraní, ale takřka všechna lze obejít, například proto, že restrikce se nevztahují na dary. Prezident Trump během více než hodinového setkání v Bílém domě prohlásil, že "po tom, co se stalo, je třeba něco podniknout". Vyslyší však studenta, který mu připomněl, že když v roce 1999 Austrálie po podobné střelbě ve škole drasticky zpřísnila zákony o držení zbraní, tak od té doby nic takového již nezažila?

Čím dál zřetelnější je rozpor mezi Amerikou, která s odkazem na víru v druhý dodatek ústavy nedokáže regulovat prodej střelných zbraní tak, aby se nedostaly do rukou pomatenců či fanatiků, a Amerikou, která přijala a prosadila i tak drastická omezení, že se na palubu letadla nedostanete s rozpitou plastovou lahví minerálky.

