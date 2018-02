V souboji o to, kdo jako první bude vozit cestující futuristickým hyperloopem, o vítězství urputně bojují Spojené arabské emiráty. Tamní dopravní agentura včera veřejnosti předvedla koncept potrubí, jímž se kapsule s pasažéry může teoreticky prohánět rychlostí až 1200 kilometrů za hodinu. Konstrukci má na starosti Virgin Hyperloop One, americká firma, v jejímž vedení od prosince sedí známý miliardář Richard Branson, a práce prý postupují zdárně. I úřady pouštního státu podle kusých zpráv ve vytyčení trasy pokročily. Pokud se naplní vize Virgin Hyperloop One mít v roce 2021 tři funkční systémy postavené na hyperloopu, měla by trasa spojující dvě milionové metropole, Dubaj a Abú Dhabí, být mezi nimi.

Ve Spojených arabských emirátech předvedli, jak by mohl vypadat superrychlý "vlak" budoucnosti - hyperloop Foto: Reuters

