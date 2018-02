A je to diesel? Automatická otázka, kterou dostane každý, kdo se pochlubí, že si právě koupil auto z druhé, třetí a vůbec jakékoliv další ruky. Diesel, to je něco jako svatý grál ojetin. Aspoň dle pověsti jde o auto, které i když má najeto půl milionu kilometrů, klidně ujede bez větších kiksů a nutných oprav ještě mnoho dalších, což mu mohou benzinové motory s maximálním dojezdem kolem tří set tisíc kilometrů jen závidět. Diesel, to je "držák", který sice potřebuje měnit filtry o něco častěji a hlavně za větší peníze, ale jinak "šlape jako hodinky". A co teprve spotřeba! Srovnání "nového" patnáctiletého dieselu s o polovinu mladším benzinem většinou vychází lépe.

V kombinaci s naftou, která je pořád o něco levnější než benzin, není nad čím váhat.

Diesely proto byly a stále jsou v nabídce tuzemských bazarů výrazně dražší a ani aféra Dieselgate na jejich cenu neměla výraznější vliv. "Nafťák" je něco, co český trh s průměrným stářím vozu kolem 15 let ocení daleko spíš než emise, o nichž stejně každý Čech ví, že je nesplňují ani nová, prověřená auta. A navíc, emise majitele auta trápí maximálně jednou za čas, když potřebuje další razítko do technického průkazu.

Zplodiny oxidu dusičitého vidět nejsou, na rozdíl od výdajů na údržbu vozu a palivo.

Je fakt, že u nových aut i v Česku zájem o diesely mírně klesá. Nebo spíš roste zájem o auta na benzin, která mají nejen nižší objem zplodin, ale hlavně menší objem motoru, což je lepší nejen pro ovzduší, ale hlavně pro peněženku majitele, který šetří jak na palivu, tak na pojistce. Protože český spotřebitel je "cenově senzitivní" a na obsah škodlivých látek hledí možná s podezřením, ale také se zavřenou peněženkou.

Německý soud zatím odložil rozhodnutí, zda je možné kvůli znečištění ovzduší zakázat v německých městech jízdu dieselových vozů, na 27. února. Nejistota ale už nyní v Německu vede nejen k poklesu prodejů nových dieselů, ale také k tomu, že se i těch starších jejich majitelé začínají zbavovat. A kam jinam je prodat za příznivou cenu než někam, kde na ovzduší až tak nehledí.

Jak uvádějí provozovatelé autobazarů, cílovými trhy jsou Afrika a země bývalého východního bloku, Česko nevyjímaje. Pokud skutečně západní města zakážou vjezd dieselům, příliv těchto aut ještě zesílí.

Dieselový "držák" bude zřejmě ještě dlouho králem tuzemského trhu ojetin. Případný německý zákaz do Česka doputuje s výrazným zpožděním, pokud vůbec. Do té doby bude diesel králem českých silnic. Špinavý, ale "náš".

Související Včera Mohou města v Německu z ekologických důvodů zakázat naftová auta? Spor rozhodne správní soud Včera Spolkový správní soud v Lipsku dnes rozhodne, zda města mohou, či dokonce musí zakázat provoz aut s naftovým motorem. Emisní normu pro oxidy...

Související