Světové burzy ještě nesetřásly nervozitu vystupňovanou otřesy z minulých týdnů a už musí řešit novou hádanku: co znamenají masivní spekulace na pokles burz, do kterých se pouští největší hedgeový fond světa spravovaný proslulou společností Bridgewater Associates?

Na předpoklad, že desítky evropských akcií zamíří dolů, vsadil Bridgewater úctyhodných 22 miliard dolarů (450 miliard korun). Nejméně. Informace pochází z povinně zveřejňovaných údajů a velikost známé pozice se během února postupně zvyšuje. Jenže to samo na pochopení záměru Bridgewateru nestačí.

Že hedgeové fondy zkouší využít situace, kdy jsou akcie vysoko a pravděpodobnost poklesu není zanedbatelná, není překvapivé. Na spekulaci Bridgewateru je kromě jejího objemu pozoruhodné − a pro trh matoucí − její zacílení na Evropu. Síla společnosti založené před 13 lety a stále vlastněné známým investorem Rayem Daliem je totiž ve vlastních analýzách ekonomického prostředí. Podle nich se pak jí spravované "macro fondy" při budování pozic řídí. Důležitější roli přisuzuje spíše trendům než důkladné analýze jednotlivých titulů. Pokud tedy renomovaný fond chce vydělat na poklesu evropských akcií, je to pro burzy starého kontinentu špatné znamení.

Mocnost jménem Bridgewater ◼ Globálně působící investiční společnost Bridgewater Associates založil Ray Dalio v roce 1975. Sídlo má v malém městě Westport ve státě Connecticut.

◼ Podle údajů agentury Reuters Bridgewater spravuje majetek v hodnotě přes 160 miliard dolarů (3,3 bilionu korun). Díky požadavku evropského regulátora víme, že spekulace fondu na pokles už dosáhla 22 miliard dolarů, tedy sedminy z aktiv.

◼ Mezi klienty Bridgewateru patří vedle soukromých osob také řada penzijních fondů, zahraničních vlád i centrálních bank.

Bridgewater logiku svých transakcí samozřejmě neodhalí a ze zveřejněných dat lze učinit různé závěry. Je možné, že jde o jednoduchou sázku na nervozitu před italskými volbami či na blížící se výrazný úspěch protisystémového italského Hnutí pěti hvězd (to vede v průzkumech) a následnou nejistotu, která by s burzami mohla otřást.

V seznamu šesti desítek akcií je hned 17 italských, ale jsou mezi nimi i takové, které na evropském trhu příliš nezávisí. Bridgewater například "shortuje" akcie Moncler za 42 milionů dolarů. Ovšem tato italská módní značka prodává hlavně v Asii a zámoří, přičemž na Evropu připadá jen 14 procent odbytu. Podobným případem je Air­bus, na jehož pokles algoritmem inspirovaní tradeři vsadili dokonce desetkrát větší částku. Proč by po případném italském šoku měl tratit zrovna renomovaný výrobce letounů, kterého ze dvou třetin živí mimoevropské zakázky? Podobně nejasné je i zařazení farmaceutického gigantu Sanofi a dalších.

Seznam také umožňuje interpretaci, že by mohlo jít o spekulaci na širší pokles zasahující i další světové burzy včetně americké. Ale je nutné mít na paměti, že celkový obraz neznáme, protože regulační rámec se na různých trzích liší. V Evropské unii musí podle pravidel platných od podzimu roku 2012 fond regulátorovi oznámit, že spekuluje na pokles, pokud transakce překračuje 0,2 procenta celkového počtu akcií firmy. Když podíl stoupne na 0,5 procenta, informace se zveřejní. V zámoří se obdobná data též shromažďují, ale jen v souhrnu. Individuální pozice, jakkoli veliké, proto známy nejsou.

Celkové záměry Bridgewateru tak zůstanou hádankou. Investiční gigant na palbu dotazů neodpovídá. Velký zájem proto vzbudilo včerejší vystoupení Raye Dalia na Harvardu, kde následně i odpovídal na dotazy Lawrence Summerse, který byl v závěru Clintonova prezidentství ministrem financí. Miliardář Dalio, který poslední rok Bridgewater už přímo neřídí, publikum zaujal například odhadem, že pravděpodobnost příchodu recese je v horizontu tří let v USA 70procentní. Spekulaci svého fondu ale neobjasnil. "Nezkoušejte z toho nic vyčíst. Pravděpodobně by vás to jen zavedlo na nesprávnou cestu."

Související