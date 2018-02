Divadlo Husa na provázku zinscenovalo osud talentované mladé brněnské skladatelky, dirigentky a femme fatale Vítězslavy Kaprálové. Autorkou hry nazvané Vitka je patrně nejznámější brněnská spisovatelka současnosti Kateřina Tučková, pro kterou jde o dramatický debut. Režie se ujala Anna Petrželková, premiéra se v Brně uskuteční v pátek.

Autorku fascinoval příběh o závratném vzestupu mladé ženy, která se dokázala prosadit v oblasti, jež je dodnes vyhrazena především mužům. Život Kaprálové byl fascinující směsí výjimečného nadání a píle, ale také svobodomyslnosti, nespoutanosti a náruživosti, jimiž šokovala okolí.

Kaprálová žila všemu navzdory, jako by věděla, že na vše, co chce stihnout, má pouhých pár meziválečných let. Zastavila ji předčasná smrt − pětadvacetiletá skladatelka zemřela roku 1940 ve francouzském Montpellier.

Podle autorky dramatu Kateřiny Tučkové, kterou proslavily romány Vyhnání Gerty Schnirch a Žítkovské bohyně, se s osudy Kaprálové dnes mohou "popasovávat ženy umělkyně".

Na jejím osudu lze prý ukázat mnoho závažných problémů.

Tučková zmiňuje vztahy Kaprálové s Jiřím Muchou nebo Bohuslavem Martinů, boj se smrtelnou nemocí, druhou světovou válku nebo intenzivní tvorbu Kaprálové. Dokázala být nevěrná všemu, ale až do smrti byla věrná své tvorbě, říká Tučková.

Hru napsala loni, jde o její dramatický debut. "Pro mě to bylo neznámé pole, ale úplně jsem se do něho zamilovala, ještě se něco nového chystá," říká autorka.

Podle ní vzhledem k počtu vydaných prací na téma Kaprálové ani nemělo smysl psát o skladatelce povídku nebo román.

Hru, kterou nyní inscenuje Divadlo Husa na provázku, zároveň knižně vydává brněnské nakladatelství Host. Skladatelku Kaprálovou v inscenaci ztvární Tereza Marečková, jejího kolegu Bohuslava Martinů Dušan Hřebíček a otce Václava Kaprála Vladimír Hauser.

Vítězslava Kaprálová se narodila v lednu 1915, jejím otcem byl skladatel Václav Kaprál. V tvorbě uplatňovala moravskou melodiku, ale také postupy tehdejší vážné hudby. Po brněnské konzervatoři studovala skladbu u Vítězslava Nováka a dirigování u Václava Talicha. Od roku 1937 žila převážně v Paříži, kde se stýkala s Bohuslavem Martinů, poznala také spisovatele Jiřího Muchu, jenž se stal jejím manželem.