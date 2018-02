Když přijde člověk do holešovického showroomu největšího českého e-shopu Alza, může si u stropu všimnout okenních vitráží. Barevnou skleněnou mozaikou je na nich vyvedený pro někoho sympatický, pro někoho otravný zelený mužíček Alzák, ale také logo výrobce čipů Intel. To je příspěvek Lidiji Zavoralové, dnes hlavní konzultantky Alzy, ještě z dob, kdy pracovala pro Intel a svého pozdějšího muže, šéfa Alzy Aleše Zavorala, ještě neznala. Otisk její osobnosti a jejího přístupu k byznysu je ale od té doby ve společnosti mnohem výraznější. Přerod z garážové firmy do korporace, která loni utržila přes 20 miliard korun a kromě elektroniky už prodává třeba parfémy, kola nebo vrtačky, je do značné míry výsledkem její práce. Do toho spolupracuje ještě s dalšími firmami, vychovává čtyři děti a rozvíjí edukační projekt Říše za monitorem. "Neřeším politiku, nekoukám na televizi, jen sleduji zajímavé lidi a témata přes sociální sítě. A když odpočívám, tak naplno," popisuje Zavoralová svůj volný čas.

HN: Jak jste se dostala do Alzy?

Dlouho jsem dělala strategie pro různé firmy. A je vlastně jedno, jestli děláte pro IT firmu nebo prodejce aut. Rozhodující je určité filozofické a strategické myšlení. V dětství jsem ale strávila hodně času se svým tátou, který pracoval pro Hewlett Packard, programoval bankovní systémy, systémy nemocnic, jaderné elektrárny. Já k tomu měla blízko, byla jsem odmala fascinována technologiemi. Nechtěla jsem ovšem studovat přírodní vědy, přitahoval mě byznys. Být úspěšný v byznysu znamená být dobrý filozof, který dokáže v různých situacích myslet alternativně a jinak. Propojovat vše, co na první pohled vypadá, že spolu nesouvisí. Nejdřív jsem pracovala jako novinářka v oblasti ekonomiky a politiky. Pak jsem dělala marketing a PR, postupně různý další business development a pak jsem skončila v Intelu. Alza byl můj zákazník na trhu. Moje pozice byla trusted advisor a zákazníkům jsem pomáhala s prodejem, marketingem. To mě nějak přirozeně přivedlo k Alze.

HN: Pokračovala jste tam s marketingem?

V roce 2011 jsem začala jako generální konzultantka generálního ředitele Aleše Zavorala, dnes mého muže. Generální konzultantka proto, že jsem konzultovala ve všech oblastech: od struktury společnosti až po jednotlivá oddělení, jako je HR, marketing, nákup, obchod. Alza v té době byla neřízenou střelou. Byla to divoká organizace. Museli jsme stanovit vize, dlouhodobé i krátkodobé cíle, uzpůsobit tomu strukturu. Aby Alza byla schopná ustát ten velký růst, který byl a který se čekal i dál. Já jsem té firmě a jejímu vedení pomohla nesoustřeďovat se pouze na denní provoz, ale dívat se na ni zvenčí. Mojí výhodou byla dobrá znalost Alzy kvůli dlouhodobé spolupráci a mé dřívější pozici v Intelu. Po několika letech jsem začala pracovat i s dalšími členy vedení Alzy. A dnes, kdybych měla svou práci rychle představit, pomáhám řešit jakýkoliv problém na mikro- i makroúrovni a pomáhám lidem ve firmě při rozhodování.

O svém manželovi Aleši Zavoralovi ◼ Manžel Aleš Zavoral si ji prý našel na Facebooku. Dnes je Lidija Zavoralová jednou z mála osob, které mají k zakladateli a šéfovi Alzy blízko. Její pohled na něj je proto cennou informací. ◼ "Veřejně nevystupuje, ani nikdo z dodavatelů ho nikdy neviděl. Je skromný, pracovitý, zajímají jej jen lidé uvnitř firmy. Na víc nemá čas," popisuje Zavoralová. "Je velký futurista, zajímají ho vize budoucnosti," prozrazuje jeden z mála detailů o manželovi s tím, že se například těší, až se třeba jednou budou klonovat lidé. ◼ Řada úspěšných technologických firem však má veřejně známé lídry a právě i to je součástí jejich popularity. Ať už jde o Apple, Amazon, Teslu, či nemálo firem v Česku. Nepomohlo by tedy Alze zviditelnění jejího šéfa? "Možná pomohlo, ale teď to není priorita. Třeba to ale jednou přijde," poznamenává Zavoralová.

HN: Můžete uvést konkrétní příklady toho, co jste v Alze změnila, nastavila jinak?

Z pozice individuálního kouče v komunikaci s jednotlivými řediteli se snažím pracovat na posouvání jich samotných, a tím pádem celé firmy. Pokud jste viděli seriál Billions, tam je jedna taková pozice. Zároveň se i sama zapojuji do byznysových rozhodování. Zásadní je, aby každá změna, kterou uděláme, měla dopad na zvýšení prodeje. Často jde o detaily typu změny nějakého tlačítka nebo hlášky na webu. Z perspektivy mé pozice musíte mít to oko, abyste věděli, co daný krok přinese, jaká bude změna pro zákazníka. Někdy jsou to skutečné drobnosti. Dobrý příklad je naše kvalitní kavárna v showroomu v Holešovicích, která nahradila stánek s párky. Kolegové mi říkali: Lidije, nemůžeš ve své pozici řešit párky. Já na to, ne že nemůžu, musím. Lidi nakoupí v Alze a pak jim bude blbě a odnesou si z nákupu takový zážitek? Že jim tu skvělou službu, co jsme jim dali, pokazíme párkem za 12 korun? Je na to krásné pořekadlo. Kráva dala mléko a kopla do hrnce. Tomu se musí každá firma vyhnout. Další část mojí práce představuje úzká spolupráce s personalisty. Jak v nastavování vize a strategie oddělení, tak i v samotném náboru. To je možná ta úplně nejdůležitější činnost každé firmy, vybrat si ty správné lidi.

HN: Takže vám procházejí rukama životopisy uchazečů o zaměstnání v Alze?

Ano. Hledáme lidi s podobnými hodnotami, i když mohou být svým profilem totálně odlišní. Musíte vybírat ty nejlepší, protože když vyberete někoho průměrného, bude se obklopovat průměrnými. Obecná poučka zní: áčka do firmy přinášejí áčka a béčka přinášejí céčka.

HN: Amazon má například způsob náboru takový, že každý další zaměstnanec musí být lepší než ten poslední, kterého na dané místo v minulosti přijali.

Určitě je dobře se inspirovat. Podobně přemýšlí Apple nebo Intel. My chceme od uchazečů na prvním místě slyšet, co přinesou naší firmě, v čem jí můžou pomoct, víc mě vlastně nezajímá. Uchazeč v takové odpovědi ukáže i to, jak se připravoval, jak si Alzu nastudoval. Držíme se taky toho, že pozici nemusíme obsadit rychle za každou cenu. Často taky radím našim manažerům, že pokud je napadne, jestli nemají daného člověka propustit, ani o tom nemusí příliš přemýšlet. Už to, že je to napadlo, signalizuje, že je pozdě. Řešením by pak ale nemělo být propuštění, nýbrž hledání jiného místa dotyčnému. Kde bude spokojenější. Spokojenost rovná se dobrý výsledek. Lidi většinou, jak se říká, "nedávají", protože je daná práce nebaví nebo ji dělají příliš dlouho a jsou z ní unaveni.

HN: Řekla byste, že Alza má nějakou firemní kulturu?

Nesnažíme se o to. Kultura firmy je podle mě taková, jaká je kultura jednotlivých lidí v ní. Nemáme třeba dress code. Před pár lety tady bylo globální vedení Microsoftu a přišel nám od nich požadovaný dress code na tu schůzku. Přišlo mi to tak absurdní! Oni jdou k nám na návštěvu a my se budeme oblékat podle nich? Tak jsem to neřešila, a když se objevili ve dveřích, dala jsem jim naše zelené tričko Alza. Naší firemní kulturou ale je, že si na provoz musíme vydělat. To není samozřejmost. Je spousta firem, které fungují na principu "other people money". Je chyba brát tyto firmy jako vzory. Lepší je fungovat šetrně, mít finančně zdravou firmu. Byznys jakékoliv velikosti, který žije z cizích peněz, nerespektuji. To platí i pro oddělení. Pokud nějaké oddělení něco chce, řekněte jim, ať si na to vydělá samo. Až se jim to podaří, výsledek je lepší, než když to platíte zvenčí.

Lidija Zavoralová ◼ Dříve žila částečně v Česku a částečně v Srbsku. Jak sama říká, jako dítě a teenagerka byla závislá na hraní počítačových her. Dnes si prý zahraje maximálně on-line poker, ale nikoliv o peníze. ◼ Vystudovala filologii na filozofické fakultě v Bělehradě. V Česku žije a působí od roku 2007. Pracovala nejprve pro AAA Auto, následně pro Intel. Od roku 2011 koordinuje rozvoj e-shopu Alza.cz. ◼ S šéfem této společnosti Alešem Zavoralem má čtyři děti. Čerstvě se věnuje také edukačnímu projektu v prevenci rizik digitálního světa pro nejmenší.

HN: Peníze jsou levné, investory není složité najít. Proč toho nevyužít?

Využít toho můžete, ale dlouhodobě na to spoléhat, což spousta firem dělá, dobře není. Pro mě je největším vzorem Lego. Jejich byznys, to je naprostá dokonalost. Před pár lety za námi třeba přišli s tím, že jednostranně zvedají své marže o 20 procent. Měli odvahu a sebevědomí, znali sílu své značky, a co jsme mohli my jako zákazník udělat? Pouze říct O. K.

HN: Je pro vás tématem nedostatek žen na vedoucích postech v byznysu? Dotýkají se vás nějak kvóty, tlak na větší rovnoprávnost?

Když poslouchám o ženách v byznysu, hrozím se nad způsoby, jimiž se to uměle tlačí. Nejdůležitější je, že kdokoliv chce udělat v životě něco užitečného pro společnost nebo sám pro sebe, má možnost. Kdo to má v sobě, muž nebo žena, tak to prostě jde. Táta mě vychovával k tomu, ať si dělám, co chci, ať přemýšlím svou hlavou. Mamka mě vychovávala ve smyslu − buď doma, vař, uklízej. Dopadlo to tak, že úklid mě baví, ale k tomu jsem už při studiích měla tři práce. Další časté téma je, že ženy jsou v zaměstnání placeny méně než muži. Pak je to chyba žen, že si neumějí říct o víc. Nota bene doba je nastavena pro ženy. Už nejsou hlavní svaly, ale intelektuální schopnosti. To platí obecně, ale je pravda, že mnoho žen nemá dost fyzických sil. Protože na vysokém manažerském postu potřebujete dobrou fyzičku. Ale s tím se dá pracovat.

HN: Při koučinku jde většinou o pozitivní motivaci. Musela jste ve své praxi někdy lidi naopak brzdit?

Máme hlavně spoustu mladých lidí, kteří chtějí věci řešit hned, okamžitě. Pokud nadřízený není na jejich tempo nastavený, není dostatečně rychlý, říkám mu nebo jí − nechte je, ať se třeba spálí. Určitě nedoporučuju lidi v čemkoliv brzdit. Když někoho brzdíte, je to frustrující. Je to, jako byste člověku říkali: brzdi chlapečku, zprůměruj se.

HN: Jak vlastně při koučinku pracujete?

Různě, ale velmi často je to třeba jen pět minut na chodbě, když se s dotyčným náhodou potkáme. Spousta konzultantů má dlouhé prezentace, musí si nějak obhájit svůj honorář. Jinak se snažím například přenášet prvky výchovy dětí do koučinku ve firmě a naopak. A mé know-how má i další prvky.

HN: Pro děti píšete knihy, o čem jsou?

Projekt žije asi čtyři roky. Všechno začalo tím, když mojí dceři Ladě byl rok; kromě ní mám ještě tři kluky, Čestmíra, Alexandra a Vítězslava. Ladě jsem tehdy četla Karkulku, v půlce jsem se zarazila a říkala jsem si, co to čtu? Ráda polemizuji s autoritami a autorita Karkulky, když jsem se nad ní zamyslela, mi pro dnešní dobu nedávala smysl. Vlky jsme vyhubili, lesy vykáceli a strašíme děti věcmi typu vyndáme vlkovi babičku z břicha? V nízkém věku děti chápou věci doslova a do písmene, nepřemýšlejí metaforicky. Takže to pak pro ně znamená, že babička bude normálně žít, když ji vytáhneme vlkovi z břicha. Zároveň jsem s lidmi, které jsem koučovala, řešila jejich závislosti na elektronice. Taková závislost je nebezpečná, a to obzvláště v tom, že nabourává emoční systém člověka. A to se mi spojilo. Chtěla jsem vymyslet nějakou story pro děti zároveň s posláním jakési prevence proti nebezpečím digitální doby. Každá kniha proto řeší nějaký problém při používání elektroniky. Hlavní postavy jsou Lada a Matěj a figurka z říše za monitorem Swich. Děti neberou rodiče ani spisovatelky jako autority, proto jsem potřebovala nějakou jim sympatickou postavičku. Jde vždy o to, že je problém, děti se Swichem ho řeší a vždycky to skončí dobře. Jde o témata jako kyberšikana, herní závislost, závislost na sociálních sítích a podobně. Zároveň knihy obsahují kodex pro rodiče, návod k tomu, jak učit děti pracovat s elektronikou.

HN: Jak tedy?

Určitě nic nezakazovat, bavit se o tom, vysvětlovat. Myslím si ale, že elektronika k dětem patří až co nejpozději. Potřebují být venku, osvojovat si fyziku, spadnout ze stromu, budovat si emoční inteligenci v kontaktu s dalšími dětmi. A když už rodiče dětem dají tablet, je potřeba dělat to promyšleně. Pokud dítě popáté řekne: já chci tablet, je něco špatně a blíží se to diagnóze. U starších dětí je potřeba vědět, co na internetu dělají, ale nešmírovat je, bavit se o tom. Stejně jako se zeptáte, co dělalo venku v parku, můžete se zeptat, co dítě dělalo na Facebooku, co tam vidělo zajímavého.

HN: Kde jsou vaše knihy k dostání?

Prodávají se přes Říšezamonitorem.cz, ale také třeba v hračkářství Bambule nebo Sparky's. Cílem není výdělek, všechno, co to vydělá, jde zpátky do projektu. Ambicí je, aby společnost nezblbla, protože závislost na technologiích k tomu přispívá. To je hlavní mise projektu. Kromě knih téma doplňují i webové stránky, videa. Knížky mají krásné ilustrace od Evy Sásové, pomáhala mi s tím marketingová agentura. Celkem pět nás na tom pracuje. Náklad byl asi 40 tisíc kusů.

HN: Jaké máte ohlasy?

Samé pozitivní. Líbí se nejen dětem, ale maminky je dávají číst i svým manželům. Začali mě zvát na různé semináře, abych tam projekt Říše za monitorem odprezentovala. A chystám další řadu nových témat. K tomu mám v hlavě velkou knihu o tom, co v digitálním světě dělat, ne co nedělat. Takový blok inspirace. To už bude pro starší děti. Swich se bude posmívat dětem, které koukají na YouTube, jak někdo jí cheeseburgery, a naopak ukáže, v čem jim internet a sociální sítě mohou pomoct obohatit život. Jsem přesvědčena o tom, že každý, kdyby měl inspiraci, si vybere hodnotnější obsah. Příklad: děti třeba dokážou být fascinovány vědou, když se jim správně podá, a mohou se u toho bavit úplně stejně jako u těch cheeseburgerů.

Pozn.red.: V původní verzi článku jsme Aleše Zavorala mylně uvedli jako majitele Alzy. Vlastníkem Alzy je ovšem na Kypru sídlící společnost L.S. Investments Limited.

