Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) není spokojený s tím, jak funguje současná Evropská komise, kterou vede Jean-Claude Juncker. Podle Babiše komise nadržuje velkým státům na úkor těch ostatních, jak si premiér nedávno postěžoval před českými poslanci. Komise je v rámci Evropské unie jedním z klíčových orgánů, který navrhuje nové evropské zákony a dohlíží na jejich dodržování.

Babiš chce, aby byl příští předseda komise vybrán jinak než Juncker v roce 2014. S tímto postojem jede premiér do Bruselu na páteční schůzku Evropské rady, tedy na summit premiérů či prezidentů zemí EU. Český postoj podle informací HN sdílí většina zemí unie.

Před evropskými volbami v roce 2014 prosadil Evropský parlament princip takzvaných špičkových kandidátů, z německého Spitzenkandidaten. Podle něj se předsedou Evropské komise může stát jedině politik či politička, kterého na tuto funkci předem nominovaly evropské politické frakce. V součtu zemí EU dostali nejvíc hlasů evropští lidovci (EPP), kam v Česku patří TOP 09 a KDU-ČSL, takže šéfem komise se následně stal jejich špičkový kandidát, bývalý lucemburský premiér Juncker. Ostatní velké evropské frakce s tím souhlasily.

"Ten koncept podle nás narušuje rovnováhu mezi institucemi a vede k politizaci Evropské komise," stěžuje si Babiš ohledně špičkových kandidátů. Podle platných smluv by měla šéfa komise vybrat Evropská rada, tedy premiéři a prezidenti, přičemž musí výsledek eurovoleb zohlednit. Na základě tohoto návrhu pak předsedu komise volí Evropský parlament.

Lídři členských států si stěžují, že je princip špičkových kandidátů připravil o zásadní pravomoc vybrat šéfa klíčové bruselské instituce. Juncker navíc podle některých států včetně Česka dbá více na názory Evropského parlamentu než členských zemí. "Je jen velmi málo států, které by za tím procesem stály. Platí to i pro velké země," řekl HN český státní tajemník pro EU Aleš Chmelař.

Summit lídrů členských zemí by tak dnes měl říct, jakému postupu dává při výběru předsedy Evropské komise přednost. Výsledkem by mohl být kompromis, kdy by se například členské země a europoslanci před volbami shodli, kteří zástupci z jednotlivých evropských frakcí by pro funkci přicházeli v úvahu.

Evropský parlament ale zatím na principu špičkových kandidátů trvá. Podle něj je demokratičtější, když nového šéfa komise mohou občané de facto přímo vybírat ve volbách. Kritici namítají, že volby jsou v každé zemi o úplně jiných tématech a voliči vůbec nepřemýšlejí o tom, že zároveň volí i předsedu komise. To nepřímo potvrdil i Babiš, který přiznal, že o principu špičkových kandidátů neměl tušení, dokud se loni v prosinci nestal premiérem. "Tento název jsem nikdy neslyšel, teď už vím, co je to špičkový kandidát," řekl Babiš serveru Politico.

Premiér bude spolu s kolegy z ostatních zemí EU na summitu v Bruselu jednat i o příštím víceletém evropském rozpočtu, který Evropská komise navrhne začátkem května. Nejspíš přijde s tím, aby země EU mírně zvýšily své příspěvky do rozpočtu − v zájmu nových priorit, jako je boj s migrací nebo bezpečnost, či kvůli zacelení výpadku v příjmech po plánovaném odchodu Velké Británie.

Česko se navýšení rozpočtu i vlastnímu příspěvku do společné kasy nebrání. Kromě podpory nových priorit se nechce vzdát ani dotací, i když připouští, že těchto peněz bude o něco méně. Vysoce postavený český diplomat odhaduje, že objem evropských fondů, jež Češi používají na stavbu silnic nebo třeba podporu výzkumu, by mohl klesnout zhruba o desetinu. Česko ale stále bude z evropského rozpočtu výrazně více dostávat, než kolik do něj přispěje.