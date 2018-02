Miliardáři z Česka jdou proti proudu: čím dál víc sázejí na to, že přechod k zelené energetice bude trvat déle, než jak si to země EU naplánovaly. Již několik let takto v Evropě skupuje staré plynové a uhelné elektrárny hlavně Daniel Křetínský a jeho Energetický a průmyslový holding. Nyní se na nákupy vydává i jeho dlouholetý rival Pavel Tykač, který chce − převážně za elektrárny − utratit až desítky miliard korun.

"Ač jsme i těžaři, tak si myslíme, že konec konvenčních zdrojů je nevyhnutelný. Ale bude pomalejší, než jak si to politici naplánovali. Firmy prostě někdy prodávají kvůli tomu, že jejich vláda podepsala nějakou dohodu. A ty zdroje přitom budou ještě potřeba. To je ta příležitost," říká Tykač, jeden z nejbohatších Čechů a majitel uhelných dolů na severu země a Elektrárny Chvaletice.

Podle něj už není uhlí populární, a kvůli přání politiků se proto spousta firem zaměřuje hlavně na obnovitelné zdroje a zbavuje se svých někdy starých, někdy ale i modernizovaných elektráren pod tlakem. Ty jsou proto často k mání za velmi slušné peníze. A tak přesto, že ještě loni v létě plány na expanzi Tykač odmítal, nyní podle něj už "dozrál čas" a je tu šance získat zajímavá energetická aktiva.

Tři posily z ČEZ

Jako typický příklad uvádí Tykač německé elektrárny a doly švédské firmy Vattenfall. Ta je loni prodávala právě pod tlakem své domovské vlády a chtěla se jich zbavit za kaž­dou cenu. "Něco podobného se nyní řeší i ve Francii a v dalších evropských zemích."

Právě Vattenfall jeho firmě nakonec vyfoukl Křetínský. EPH zaplatil v přepočtu 780 milionů korun. Vzhledem k získanému majetku to byla dobrá koupě.

Právě tato porážka spojená s neúspěšnými pokusy koupit Elektrárnu Počerady od firmy ČEZ nebo Plzeňský Prazdroj, o který se pokoušel spolu s nejbohatším Čechem Petrem Kellnerem, vedla Tykače ke změně strategie.

Nebude už nakupovat jen podle aktuální příležitosti, ale chce mít specialisty, kteří budou cíleně vyhledávat příležitosti k investicím. Do své skupiny tak už sehnal tři zvučná jména. "Podařilo se nám dát dohromady mimořádný tým lidí," chlubí se Tykač. Tým bude řídit Alan Svoboda, bývalý člen představenstva a obchodní ředitel ČEZ. "Další klíčoví lidé jsou Michal Skalka, který prakticky vybudoval trading v ČEZ, a pak Jan Žižka, který v ČEZ posledních deset let odpovídal za technický stav elektráren," vyjmenovává Tykač.

Od starých elektráren po chytré sítě

Bývalí manažeři ČEZ mají na nákupy štědrý rozpočet. Díky výše zmiňovaným ne­úspěšným pokusům má skupina připraveno v hotovosti více než dvacet miliard korun. S úvěry z bank pak může být tato suma ještě výrazně vyšší.

O rozjednaných obchodech zatím nechce Tykač příliš hovořit. Jen říká, že rozpracován mají "více než jeden případ". Záběr bude široký. Základ je cílit na větší konvenční elektrárny převážně v západní Evropě. A nebudou to krátkodobé investice. I pokud by například životnost uhelného zdroje byla časově omezená, firma je připravená elektrárnu modernizovat nebo přestavět na jiný typ paliva.

Tykač chce investovat i do nových technologií. "Chceme jít tam, kde vidíme svoji přidanou hodnotu. Nemyslím si, že někde koupíme větrnou farmu, protože tam už nemáme co přinést. Ale díváme se například na nějaké vodní elektrárny," říká s tím, že se může jednat například o distribuci elektřiny, dodávky koncovým uživatelům nebo investice do systémů chytrých sítí.

Zatímco tyto moderní technologie jsou v kurzu, u konvenčních elektráren se investoři, kteří jdou proti proudu, vystavují například úplnému zákazu uhlí, jejž některé vlády zvažují. "Nebezpečné" je i jádro. Své o tom ví majitelé jaderných elektráren v Německu, kteří některé z nich museli po havárii ve Fukušimě zavřít ze dne na den.

Související