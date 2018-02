Někteří členové hnutí ANO chtějí umenšit vliv Tomia Okamury a jeho dvaceti dvou poslanců. Vadí jim rétorika SPD i incidenty spojované s předáky této politické formace, o níž ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) hovoří jako o "fašistické" straně. Okamura tak může přijít o složitě získanou moc. Bude to kvůli jeho problematickým výrokům i kvůli kolegovi Miroslavu Roznerovi, který prohlásil romský tábor v Letech za "pseudokoncentrák", nebo trestnímu stíhání bývalého tajemníka a člena SPD Jaroslava Staníka za údajně rasistické projevy.

Premiér Andrej Babiš s SPD zatím stále jedná. Společně ukončili debaty o programu v expertních skupinách, kde se neshodli hlavně na postoji k referendu o vystoupení z EU. Avšak pokud jde o vládní spolupráci, dává šéf ANO přednost sociálním demokratům a komunistům. Hlasy Okamury Babiš využil v době, kdy noví poslanci volili vedení sněmovny a výborů. "Žádné větší plány s SPD podle mě neměli, ale dokázali ji využívat k tomu, aby dosáhli svého a vytvářeli nátlak na ostatní," komentuje situaci politolog Kamil Švec a dodává, že SPD "zřejmě bude odvelena na vedlejší kolej". Například ČSSD nebo starostové jsou ochotní o vládě s ANO jednat třeba i proto, aby zabránili posilování populistů.

Užší, třeba vládní angažmá SPD a ANO část Babišova hnutí odmítá. "SPD, jestli bude alespoň nějaká možnost vyjednávání s rozumnými stranami, jde bokem," shrnul poslanec ANO Ivan Jáč. Jeho stranický kolega Pelikán Okamuru ostře kritizuje již měsíce. A člen mandátového a imunitního výboru poslanec Josef Hájek vůbec nepřipouští, že by okamurovci seděli v kabinetu. "Podle mě je nejzazší možností tolerance menšinové vlády. Jiná varianta ne," řekl Hájek.

Okamura může ztratit i křeslo místopředsedy sněmovny. Kvůli tomu, jak zlehčoval utrpení romských obětí koncentračního tábora v Letech u Písku, ho chce odvolat většina opozičních stran jako lidovci, piráti, TOP 09, STAN, část ODS či ČSSD. A pokud prosadí tajné hlasování, mohou se k nim přidat i zástupci hnutí ANO. Jeho poslanec Martin Kolovratník by odvolání Okamury z funkce místopředsedy podpořil.

"SPD neřeší otázku svého vlivu jinak než politickou prací na prosazování programu," řekl místopředseda hnutí Radim Fiala na otázku, zda má obavy, že bez Babiše ztratí šanci víc se zapojit do dění ve sněmovně. To se může ukázat už během únorové schůze, na níž SPD předkládá novelu zákona, s jejíž pomocí by hnutí chtělo kriminalizovat některé projevy islámu.