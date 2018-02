Teprve další jednání mezi hnutím ANO a ČSSD ukážou, zda středeční schůzka mezi šéfem ANO Andrejem Babišem a vedením ČSSD byla setkáním příštích vládních partnerů.

První náznaky nicméně ukazují, že by taková vláda s tolerancí komunistů skutečně vzniknout mohla, i když má zatím před sebou řadu překážek. Sám Babiš po jednání prohlásil, že sociální demokraté jsou jediní, kteří nabídli ANO společné vládnutí.

A hnutí má o toto spojení zájem − na rozdíl od spolupráce s SPD Tomia Okamury, která se ANO rovněž nabízí do vlády.

"Žádná jiná varianta než ANO s ČSSD a tolerancí KSČM nyní není," přiznal Babiš na dotaz, zda je to v současnosti nejlepší varianta pro vytvoření druhé vlády. "Tato varianta je na stole, pokud ostatní strany nezmění názor a nebudou naši vládu tolerovat místo KSČM," dodal Babiš.

Předseda ČSSD Jan Hamáček a první místopředseda Jiří Zimola po jednání s Babišem potvrdili, že za určitých podmínek mají zájem jednat o vládní spolupráci. "Padaly tam různé alternativy, nicméně my jsme řekli, že pro sociální demokracii je nejpřijatelnější jednání s ANO o vládní spolupráci," uvedl šéf ČSSD.

Podmínkami myslel především některé programové priority ČSSD. Právě o nich budou jednat zástupci obou stran příští týden. Celkem jde o devět okruhů. O vstřícnosti obou zástupců ČSSD k Babišovi svědčí i to, že při první schůzce s ním se sice zmínili o usnesení sjezdu proti jeho osobní účasti ve vládě, ale dál se něčemu tak důležitému nevěnovali.

Oba dva si jsou ale velmi dobře vědomi nálady na nedělním sjezdu ČSSD, na kterém se ukázalo, že ve straně je mnoho lidí, kteří nechtějí jít s ANO do vlády, a už vůbec si nepřejí, aby byl Babiš premiérem. To bylo zřejmé i z usnesení, které zní: "ČSSD považuje účast trestně stíhaných osob ve vládě za zásadní problém a vyzývá ANO, aby nenominovalo trestně stíhané či obviněné osoby." Hamáček navíc slíbil delegátům sjezdu, že případnou konečnou dohodu s ANO budou muset schválit členové ČSSD v referendu, jinak dohoda platit nebude.

Andrej Babiš se o tomto usnesení proti své osobě dozvěděl ve středu přímo z úst Hamáčka, který zopakoval, že Babiš jako premiér je skutečně problém.

Navzdory postoji sociálních demokratů ke své osobě trvá šéf hnutí ANO na tom, že v čele možné vlády s ČSSD by stál on. "Protože jsem kandidoval do voleb za ANO jako kandidát na pre­miéra, a také proto nás lidé volili," vysvětloval Andrej Babiš své lpění na premiérském křesle a na opakovaný dotaz, zda takové stanovisko bude v ANO platit i dál, reagoval jednoznačně: "Až do smrti. Bude to stále stejné."

Babiš navíc velmi dobře ví, že sociální demokraté jsou v obtížné situaci. Jak už na sjezdu ČSSD přiznal Hamáček, pro jeho stranu by bylo horší řešení, kdyby musela do opozice.

Samotný Babiš už žádné jiné varianty kromě spolupráce s ČSSD, SPD a KSČM nemá. Při středeční schůzce s předsedou ODS Petrem Fialou se sice zeptal, zda by ODS nespolupracovala s ANO, ale stejně jako mnohokrát dříve uslyšel negativní odpověď. Stejnou odezvu dostane téměř jistě i od zástupců STAN, s nimiž se ve čtvrtek sejde. Ti jsou ochotni o vládní spolupráci či toleranci jednat jen za situace, že by Babiš nebyl ve vládě.

Každopádně je ale jasné, že Babiš má na další sestavování vlády hodně času. Prezident Miloš Zeman se totiž nechal slyšet, že druhá Babišova vláda by měla získat důvěru do začátku letních prázdnin.