Po jednání ČSSD s Andrejem Babišem jsme si osvěžili základní hesla z výkladového slovníku české politiky. "Nepřekročitelná podmínka" znamená v překladu "nějak se dohodneme" a "máme zásadní problém" ve skutečnosti znamená "jo, to bude v pohodě, nedělejte si starosti".

Důkaz? I když si sjezd ČSSD odhlasoval, že účast trestně stíhaného Babiše ve vládě je "zásadní problém", na první schůzce o tom vůbec nebyla řeč. Jan Hamáček a Jiří Zimola Babišovi pouze řekli, že by do vlády s ANO šli. A začali chutě vyjednávat o programu. Proč by to dělali, kdyby nakonec nebyli ochotni nad stíháním premiéra přivřít oči?

Karty jsou rozdány jasně. Babiš se postu premiéra vzdát odmítá, a i kdyby se s ním chtěli sociální demokraté přetahovat, mají smůlu, protože tahá za delší konec provazu. Nemusí nikam pospíchat, od prezidenta má slíbeno, že ho nechá ve Strakově akademii tak dlouho, jak si řekne. I když je "jen" premiérem v demisi, může si zvesela užívat všech mocenských benefitů, dosazovat svoje lidi, kam chce, chystat zákony podle svého gusta a vyjednávat si pro ně ad hoc podporu třeba u komunistů či − jak se vyjádřil ministr Robert Pelikán − u fašistů. Prostě pohoda "Babiš style". A to celé může trvat tak dlouho, jak to bude Babišovi a Zemanovi vyhovovat.

ČSSD tak má jen dvě možnosti: buď tomu přihlížet, nebo se ke konzumaci moci přidat. Je zřejmé, že Hamáček a Zimola zvolili to druhé, trestní stíhání premiéra sem, trestní stíhání premiéra tam. Programové drobky jim Babiš rád přenechá, takže jim zbývá vyřešit, kam se vrtnou. Hamáček na obranu, či na zahraničí? Toť skutečný "zásadní problém" sociálnědemokratického dneška!