Macronův plán

◼ Běženci mohou nyní požádat o azyl do 120 dní, proti rozhodnutí o neudělení azylu se pak mohou odvolat do měsíce. Lhůty se zkrátí. Nově to bude 90 a 15 dní.

◼ Odmítnutí žadatelé o azyl mohou být nyní zadrženi na 45 dní, než se vyřídí vše potřebné pro deportaci. Nově to bude 90 dní s možností prodloužení.

◼ Nový zákon plánuje i pomoc s integrací pro běžence, kteří dostanou azyl. Nabídne jim více hodin francouzštiny. Zlehčí se také pravidla pro slučování rodin.