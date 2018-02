Lidé mají soutěživost v krvi. Ano, je pěkné se zúčastnit, ale mnohem lepší je vyhrát. Nejedná se zdaleka jen o sport, soutěžit a srovnávat se lze téměř ve všem.

Od roku 2005 se podílím na hodnocení České republiky v mezinárodním srovnávacím výzkumu transparentnosti státních rozpočtů Open Budget Survey. Jedná se o hodnocení dostupnosti a obsahu osmi dokumentů, které vznikají v průběhu rozpočtového procesu.

Na základě odpovědí na 112 otázek je sestaven Index otevřenosti rozpočtu, který umožňuje srovnání mezi zeměmi i v čase a současně ukazuje, které dokumenty nebo jejich součásti odpovídají mezinárodní dobré praxi a kde máme naopak co dohánět.

Soutěživost a nelepšící se hodnocení v letech 2006 až 2010 tak přispěly ke vzniku dokumentu Státní rozpočet v kostce, který srozumitelně přibližuje veřejnosti hospodaření státu.

Výsledky hodnocení Open Budget Survey 2017, zveřejněné koncem ledna, jsou velkým zklamáním: Česká republika v hodnocení získala 61 bodů ze 100, což je o 14 bodů méně než v roce 2012, a klesla tak z 9. na 25. místo ze 112 hodnocených zemí. Hodnocení se týká let 2016 a 2017.

Hlavní příčinou uvedeného zhoršení je pozdní zveřejnění tří z osmi hodnocených rozpočtových dokumentů: návrhu státního rozpočtu, který projednává vláda, zprávy o plnění státního rozpočtu za první pololetí a Státního rozpočtu v kostce.

Nejde o to, že by tyto dokumenty byly nekvalitní, ale o to, že je veřejnost má k dispozici s velkým zpožděním a že nejsou zveřejňovány na webu ministerstva financí, kde je dokáže najít jak občan, tak webový vyhledávač.

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu státního rozpočtu a státní závěrečný účet mají roky stejný formát a neobsahují řadu důležitých informací, na jejichž absenci upozornily předchozí ročníky hodnocení.

V těchto dokumentech chybí jasné informace o propojení vládních priorit a navrhovaného rozpočtu a hodnocení výkonnosti. Není tak možné posoudit, jaké jsou očekávané výsledky jednotlivých financovaných politik a zda jich bylo dosaženo.

Nad neúspěchem v Open Budget Survey 2017 bychom určitě neměli mávnout rukou. Včasné a systematické zveřejnění informací o státním rozpočtu není bohužel samozřejmostí. Současně na státní úrovni zcela chybí diskuse o zapojení veřejnosti do rozpočtového procesu.

Kéž by nová vláda byla soutěživější než ta minulá. Kritéria hodnocení Open Budget Survey jsou známá a při troše úsilí splnitelná.

