Velké vesmírné ambice mají nejen Elon Musk, Jeff Bezos či Richard Branson. V Japonsku jde v jejich stopách 45letý podnikatel Takafumi Horie. Před lety patřil mezi nejbohatší lidi v zemi, zažil ale úpadek, a dokonce vězení za nekalé praktiky v byznysu. Jeho společnost Interstellar Technologies se na jaře hodlá stát první japonskou soukromou firmou, která vyšle raketu do vesmíru.

"Na společnosti Interstellar Technologies je pozoruhodná její houževnatost a snaha dosáhnout něčeho, o co se nikdo jiný v Japonsku nepokusil," řekl zpravodajskému serveru Nikkei Asian Review vědec Acuši Učida z Mitsubishi Research Institute.

Záměrem Horieho a jeho podniku je vyvinout nízkonákladové rakety, které budou schopny vynášet mikrosatelity na oběžnou dráhu Země nebo provádět nižší suborbitální lety, jež se přiblíží hranici vesmíru. V budoucnu by pak chtěl cestovatelům nabízet komerční lety do kosmu a provádět průzkumy nerostných surovin na asteroidech.

Takafumi Horie a jeho návrat 1972 – Takafumi Horie se narodil ve městě Fukuoka. 1996 – Ve 24 letech zakládá svou první internetovou společnost On The Edge, předchůdce firmy Livedoor. 2000 – Podnikatel uvádí akcie firmy On The Edge na tokijskou burzu. 2004 – Firma On The Edge je přejmenována na Livedoor podle společnosti, kterou dva roky předtím koupila. 2006 – Horie je obviněn z manipulace s cenou akcií a zkreslování účetnictví. Akcie společnosti Livedoor a její dcery Livedoor Marketing jsou kvůli tomu vyloučeny z obchodování na burze v Tokiu. 2011 – Japonský Nejvyšší soud potvrzuje předchozí rozsudky a posílá Horieho do vězení. V něm stráví 21 měsíců. 2013 – Horie zakládá firmu Interstellar Technologies. 2016 – Společně s obchodními partnery otevírá Horie v Tokiu první restauraci řetězce zaměřeného na steaky z drahého japonského hovězího.

Firmě nahrává, že poptávka po malých raketách má v nejbližších letech růst. Podle analýzy americké společnosti SpaceWorks Enterprises by do roku 2022 mělo být ročně vysláno do vesmíru 300 až 400 malých satelitů určených například ke sledování lesních požárů či poskytování internetového připojení. Ještě v roce 2016 to bylo pouze 101.

Interstellar popisuje Horie jako lídra ve vývoji malých raket. Podle něj tomu napomáhá fakt, že v zemi je dostatek schopných inženýrů. Ti jsou navíc podle něj ochotni pro něj pracovat za menší peníze, než jaké dosávají inženýři u obdobných projektů ve Spojených státech. Důvodem je prý částečně i jazyková bariéra, s kterou by se museli mimo svou vlast potýkat.

Nicméně Interstellar je mnohem menší projekt než třeba Muskova společnost SpaceX, která nedávno vyslala do vesmíru raketu Falcon Heavy. Horieho firma má jen 14 zaměstnanců a kapitál pouze 92 milionů jenů (846 tisíc dolarů). Pro srovnání, Muskova SpaceX zaměstnává šest tisíc lidí a jen loni v červenci získala od investorů přes 350 milionů dolarů.

Loňský pokus o vyslání rakety Interstellaru nevyšel. Kvůli vadnému telemetrickému systému skončila 10 metrů vysoká a jednu tunu vážící raketa s názvem Momo v Tichém oceánu. Penězi na projekt přispěla internetová firma DMM.com a nadšenci přes crowdfunding. Stejným způsobem chce podnik získat peníze i pro další pokus, který by se měl uskutečnit letos na jaře.

V minulosti by se Horie pravděpodobně bez cizího kapitálu obešel. Na počátku tisíciletí vytvořil z Livedooru předního japonského poskytovatele internetu, který měl v portfoliu kromě webového portálu a datového centra i nakladatelství, on-line makléřskou společnost či cestovní agenturu.

Hodnota holdingu dosahovala osmi miliard dolarů. Vzestup však v lednu 2006 zastavilo obvinění z porušení zákona o cenných papírech. Soud se táhl přes čtyři roky a Horie, který v roce 2005 neúspěšně kandidoval do parlamentu, byl usvědčen z toho, že manipuloval s kurzem akcií jedné z dceřiných firem a také že vylepšoval čísla o hospodaření Livedooru. Úhrada škod jej stála všechen jeho majetek. A také byl odsouzen na téměř dva roky do vězení.

