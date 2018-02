V Česku podle personálních agentur chybí zhruba 10 tisíc profesionálních řidičů. Největší je o ně nouze v městské hromadné dopravě. Jen pražský dopravní podnik by potřeboval rozšířit své řady o 360 lidí, kteří by mohli usednout za volant autobusu. Brno by mohlo ze dne na den zaměstnat více než padesátku řidičů. Podobný problém řeší i další velká města.

Do nelehké situace se dostávají už i železniční dopravci. Současní strojvedoucí rychle stárnou a nábory nových lidí nejsou z dlouhodobého hlediska dostatečné.

"V Česku je dnes 9199 licencovaných strojvůdců. Třetina je ve věku 51 až 60 let. Dalších zhruba čtrnáct set je ve věku mezi 61 a 65 lety. Pokud dopravci neseženou během několika málo let nový kvalifikovaný personál, mohou mít problém s obsazením lokomotiv," vysvětluje ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

48,5 roku Takový je průměrný věk českého strojvedoucího. Třetinu tvoří lidé ve věku mezi 51 a 60 lety. Téměř 1500 z 9199 strojvedoucích je starších 61 let. Lokomotivy v Česku řídí i lidé, kterým již bylo přes 70 let. 10 tisíc profesionálních řidičů chybí českým dopravcům. Nejhůře jsou na tom městské dopravní podniky v Praze a Brně. Špatně jsou na tom také kamionoví dopravci, kteří musí častěji odmítat zakázky. 4230 řidičů zaměstnává pražský dopravní podnik. To je o 8 procent méně, než skutečně potřebuje. Dopravce by rád zaměstnal dalších 360 lidí. Současní řidiči kvůli podstavu musí častěji jezdit přesčasy.

Aby si dopravci zaměstnance udrželi, zvyšovali loni platy. Vyšší mzdy loni svým lidem přislíbily České dráhy, RegioJet i Leo Express. To však podle Koláře výhledově nestačí. Firmy podnikající na železnici se podle něj musí do budoucna více zaměřit na osvětu mezi žáky a snažit se oslovovat také ženy. Na české železnici je aktuálně pouze 41 žen s licencí strojvedoucího. Mužů je více než devět tisíc.

Právě na ženy už dnes cílí stále více autobusových dopravců. Příkladem je brněnský dopravní podnik, který investoval do speciální kampaně lákající ženy za volant autobusu. Stejnou cestou jdou i další společnosti.

"Ženských řidiček máme padesát. Jdou po mateřské radši k nám než zpátky do továrny," popisuje šéfka koncernu ICOM Transport Kateřina Kratochvílová.

Ženy se snaží přilákat už i kamionoví dopravci. Příkladem je společnost C.S.Cargo. "Kamiony jsou čím dál modernější a jejich řízení snazší, přibývá naopak hodně administrativy. Řidičkám, které pro nás jezdí, nabízíme kromě obvyklých benefitů i kosmetické balíčky. Samozřejmostí je pracovní oděv ženského střihu," popisuje ředitel společnosti Aleš Willert.

Právě kamionoví dopravci jsou hned vedle městských dopravních podniků nedostatkem řidičů nejvíce zasaženi.

"V minulém roce jsme proto museli zmenšit naši flotilu. Prodali jsme zhruba 50 nákladních vozidel. V současné době jich máme okolo tří set," říká spolumajitel logistické společnosti O.K. Trans Praha Vladimír Starosta.

Absenci profesionálních řidičů na trhu práce se snaží některé firmy vykrýt pracovníky ze zahraničí. "Nedostatek jsme už řešili i přijetím asi stovky ukrajinských řidičů," říká Kratochvílová z ICOM Transport.

Nábor Ukrajinců však pro dopravce není snadný. Přestože se vláda pokusila zkrátit lhůtu na vyřízení pracovního povolení, zájemci o posily z Ukrajiny na tyto pracovníky zpravidla čekají déle než půl roku.

Dopravci si řidiče snaží vzájemně přetahovat. Aby si ubránili své zaměstnance, zvyšují jim často i výrazněji platy. "Navyšujeme mzdy o 8 až 11 procent," říká Willert z C.S.Cargo.

ČSAD Kladno dokonce před časem zvedlo svým zaměstnancům platy o více než pětinu z 27 tisíc na 33 tisíc korun.

V těžké situaci jsou v tomto ohledu městské dopravní podniky. Mají omezený rozpočet a často je pro ně těžké dorovnat nabídky soukromých dopravců.

Samotní řidiči si přitom uvědomují svou silnou pozici a tlačí na zaměstnavatele. To je příklad řidičů pražské MHD. Přestože si odboráři v Praze ještě v listopadu 2016 pochvalovali kolektivní smlouvu uzavřenou s dopravním podnikem, dnes jsou nespokojení a chtějí ji předčasně otevřít. Argumentují tím, že to je možné ve chvíli, kdy nastane nepředvídatelná situace na trhu. Za tu považují právě nedostatek lidí, který vede k růstu platů.

