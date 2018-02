Křetínský, Kellner, Tykač. Trojhvězdí českých miliardářů cítí zisky tam, kde západní Evropa vidí problém. V uhlí (hlavně hnědém), v plynu, v tepelných elektrárnách. Čím to je, že čeští (a slovenští, roli Patrika Tkáče v prvních sedmi letech EPH nelze opomenout) velkopodnikatelé zahořeli takovou láskou ke "staré a špinavé" energetice?

Každý z českých dravců má k oboru jiný vztah. Daniel Křetínský je budovatel impéria. Za půjčené peníze stvořil EPH, kolos, který už má evropské rozměry. Žádná elektrárna ve vyspělé západní zemi není pro Křetínského příliš stará nebo "ochozená". Když je k mání levně, má zájem. Jeho strategie je postavena na tom, že přechod na obnovitelné zdroje bude výrazně pomalejší, než jak si politici i veřejnost malují, a chce být ten, kdo nesoulad mezi přáním a realitou vykryje dodávkami ze svých elektráren. Vydělá už jen na tom, že jeho kapacity budou připraveny pro případ dočasného nedostatku elektřiny, jaký při rostoucí roli větrných a slunečních elektráren z principu čas od času nastává.

Kellner, aspoň podle toho, co se z jeho obchodů dá vyčíst, k energetice nemá zvláštní vztah, ale nechá si od Křetínského vysvětlit, kde se zrovna nabízí lákavá příležitost. Bez Kellnerových peněz by expanze EPH nebyla tak rychlá a na koupi východoněmeckých dolů by zřejmě nedosáhl. Šéf PPF ale dělá finanční investice, zinkasuje úroky, po čase si nechá vyplatit podíl, aby byl se svými penězi znovu u toho, když se chystá něco velkého.

Pavel Tykač v něčem připomíná uhlobarona Ptáčka z Cimrmanovy hry Posel z Liptákova. Určitě by také řekl, že ho "uhlobaronství" baví. Po divokých 90. letech, které mají dozvuky až do současnosti, si začal pěstovat image podnikatele div ne na odpočinku, kterého kromě těžení uhlí z jeho lomů a možná ještě nemovitostí nic nezajímá. Že klamal tělem, ukazují jeho manévry kolem těžebních limitů, snaha o nákup podniku s hodnotou kolem dvou set miliard i ohlášená invaze do západoevropské energetiky.

Prý nemá zálusk jen na špinavé zdroje, ale právě ty jsou nejlákavější. Když se od uhlí odklánějí vlády, musí státní firmy poslouchat (případ Vattenfallu) a prodávat urychleně, a tedy pod cenou. Od uhlí se odstřihl třeba norský ropný fond, který má pod palcem více než bilion dolarů, i řada soukromých investorů. Kdo je nyní na straně kupujících, riskuje, ale ziskový potenciál za to stojí. Jde ale o kontroverzní obor a konflikty s veřejností či aktivisty přijdou. Je docela úleva, že k mání nejsou i jaderné elektrárny.

