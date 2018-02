Osmašedesátiletého šéfa britských labouristů Jeremyho Corbyna lze bez přehánění označit za skalního levičáka.

Od mládí zapáleně hlásá pacifistické utopie. Požaduje jednostranné jaderné odzbrojení Velké Británie. Volá po znárodnění ostrovních železnic a všeho ostatního, co je v soukromých rukou a týká se to nějak života tamější společnosti. Odmítá vládní úsporná opatření. Vehementně se zasazuje o co největší vliv odborů, jakož i jejich politizaci směrem ke krajní levici. Oroduje za práva zatčených teroristů, dříve těch z IRA, pak palestinských, dnes džihádistických.

Je prostě, řekněme to bez obalu, fundamentalistický snílek. Snadno by mohl být nebezpečný, kdyby se mu podařilo své vize nějak naplňovat.

Jenže je konzistentní. Nikdy ze svých představ neuhnul, aby tím něco jiného získal. Což je věc, která se dnes, v době oportunistického převlékání politických kabátů, dost cení. Na stará kolena ho právě to vyneslo až do čela britské Labouristické strany. Takže, skalní levičák? I on sám by s tím jistě souhlasil.

Jinak by byl čistý jako lilie

Na Corbyna ale teď padl stín podezření, že se koncem 80. let coby labouristický poslanec stýkal v Londýně s agentem československé StB, ba že od něj bral peníze.

Tvrdí to bývalý agent Ján Sarkocy, který pracoval na ambasádě ČSSR pod diplomatickým krytím.

Podle Sarkocyho Corbyn dobře věděl, s kým má ve skutečnosti tu čest. A jaké informace se komunistický špion od britského poslance dozvěděl? To Sarkocy neupřesňuje.

Je z toho velké haló, hned si přisadila i premiérka Theresa Mayová s požadavkem, aby Corbyn všechno "řádně vysvětlil". Ještě dál šel náměstek ministryně vnitra Ben Wallace, jenž napsal na sociální síť: "Jeremy se zajímá o zahraniční politiku celou svou kariéru. Stejně tak se o ni zajímal Kim Philby," čímž dal Corbyna do souvislosti s proslulým britským agentem KGB.

Celý vtip je v tom, že Corbyn tím ztrácí renomé blouznivce. Snílka sice nebezpečného, ale jinak čistého jako lilie. Najednou vypadá, že byl vlastně stejný ziskuchtivý oportunista jako všichni ostatní. Prostě že za pár šupů zaprodal Její Veličenstvo a vůbec celou svou vlast.

Nebo, když to vztáhneme na české poměry, najednou je Corbyn ve stejné lize s Andrejem Babišem, jenž si oportunistickou spoluprací s StB vysloužil kariérní postup. Paralela se ostatně vnucuje už kvůli jejich podobné reakci. Corbyn také za celou kauzou vidí spiknutí. Zveřejnil videoposelství, v němž slibuje blíže neurčenou "změnu", v jejímž rámci zatočí se všemi majiteli nactiutrhačných médií, prostě se všemi, jak říká, "miliardáři z daňových rájů".

Jenže tady nutno přibrzdit, jakkoliv by bylo svůdné v paralelách s Babišem pokračovat dál. Z archivů bezpečnostních složek nevyplývá, že by nějaké platby mezi Sarkocym a Corbynem proběhly. Pouze tam stojí, že se sešli celkem třikrát, což Corbyn také sám uznává, a že jej Sarkocy považoval za perspektivní kontakt. Za kontakt, nikoli za naverbovaného agenta.

Zatím to je jen pomluva

Každý britský poslanec byl v dobách studené války nepochybně pro komunisty perspektivním terčem zájmu. A stejně jako dnes, ani tenkrát nebylo ničím neobvyklým, když se poslanci vídali s diplomaty, včetně tedy těch zpoza železné opony.

Mohl Corbyn tušit, že jde o agenta StB? Jistě mohl, i když říká, že ne. Leč i kdyby v tomto ohledu Corbyn lhal, stejně to samo o sobě ještě neznamená, že Sarkocymu něco důležitého řekl, jakkoliv ve své tuze marxistické duši nepochybně souhlasil s mnohým, oč se sovětský blok ve světě snažil.

A zadruhé, což je nakonec to nejdůležitější, ani v Archivu bezpečnostních složek není podle archivářů nic, co by jakkoliv potvrzovalo, že byl Corbyn něčím jako Babiš − či prostě "dalším Kimem Philbym", tedy že Sarkocymu cokoliv důležitého napráskal.

Jinými slovy, neobjeví-li se nějaké nové informace, nutno celé nařčení považovat za pomluvu. Ba člověka napadne: za pomluvu možná vypuštěnou právě proto, aby se Corbyn naštval a nějak politicky znemožnil, což se kvůli jeho hysterické reakci obsažené ve videoposelství k tomuto obvinění už dost možná stalo.

Související