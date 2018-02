Skoro každý týden padne u některého z tuzemských soudů verdikt, že se finanční správa − mírně řečeno − sekla. Většinou jde o to, že se její úředníci nenamáhají s hledáním pravdy a jdou po těch, kteří peníze mají, namísto aby se snažili podchytit skutečné podvodníky. Ze sporů, které soudy zkoumaly v roce 2016 a v nichž šlo celkově o 3,3 miliardy korun, dali soudci za pravdu podnikatelům soudícím se o 49 procent této částky. Loni správa prohrála 23 sporů, letos přibyly další a minimálně další stovku má ještě před sebou. Co se ovšem týká uložených pokut, proti nimž se podnikatelé nebrání − v řadě případů i proto, že je levnější zaplatit pokutu než se mnoho let soudit −, tam co do počtu i objemu jasně vítězí finanční správa. Nikoliv nutně spravedlnost.

O moc lepší to však není ani jinde. Jak popisuje maďarský právník Péter Barta z právní firmy Jasovsky, ani případná žaloba vás tam před berňákem neochrání − podle platných zákonů v Maďarsku může daňový úřad zahájit exekuční řízení i v průběhu soudního řízení. Zkušenosti ukazují, že finanční úřady tento postup uplatňují i třeba kvůli administrativní chybě. Firma sice soud vyhraje, je ovšem v exekuci. Tedy jinak řečeno, operace se povedla, pacient mezitím zemřel. Komu to připomíná "šílenství" české daňové správy, rozkvět zajišťovacích příkazů v letech 2015−2016 a firmy, které bez milosti zlikvidovala, nemýlí se.

Spory s berňákem ale nejsou specifickým úkazem východního bloku, i když to tak může vypadat. Podle listu Financial Times se rok 2017 stal pro britský finanční úřad HMRC rekordním, co se týká počtu soudních žádostí o přezkoumání rozhodnutí. Loni se proti "nerozumnému, kontroverznímu a nepochopitelnému" rozhodnutí tamních finančních úřadů odvolalo 90 firem a lidí, o pětinu víc než v roce 2016. Oproti roku 2014 se počet nově podaných soudních sporů více než zdvojnásobil.

Kromě firem rychle roste počet jednotlivců, kteří se kvůli rozhodnutí o doplacení daně dostali do osobního bankrotu. I proto se odvolají, i když vědí, že jejich šance je mizivá. Podle britských statistik uspějí pouhá tři procenta stěžovatelů. Objem dopočtených nedoplatků přitom v roce 2017 stoupl na 2,4 miliardy liber z 800 milionů liber v roce 2016.

Můžeme si za to sami

Jakkoliv nelogicky vypadá postup finanční správy v mnoha zemích světa, dá se říct, že vlastně jen vychází vstříc sílící společenské poptávce po postihování daňových úniků. Z legitimního požadavku se pak stávají "hony" na skutečné i údajné neplatiče.

Ne že by se dalo naprosto přesně vypočítat, o kolik vlastně státy reálně na daních přicházejí, i když s každým novým opatřením, které ztíží situaci všem firmám, padají neuvěřitelné cifry. V Česku má jít ročně o osmdesát miliard korun, na Slovensku to spočítali na dvě miliardy eur a v celé Evropě jde podle Evropské komise o výpadek kolem 150 miliard eur, tedy ve výši 12 procent všech daňových příjmů.

A i když jsou tyto sumy hypotetické, je potřeba je vybrat. Daňové systémy se proto stávají stále složitějšími, a tedy náchylnějšími k chybám.

Musí totiž neustále reagovat na stále nová zjištění: například Panama Papers, Lux Leaks, EU Leaks, Bahamas Leaks a mnohé další "leaks" potvrdily, že kdo má skutečně mnoho peněz, platí daně menší nebo je neplatí vůbec.

Jenže − jak moc velkou díru do rozpočtu mohou činit daňové ráje, respektive jak moc relevantní jsou odhady výpadku daní, naznačuje odhad kanadské finanční správy. Podle něj přichází stát ročně o částku mezi šesti a patnácti miliardami dolarů. V praxi to znamená − nevíme, ale budeme přísní.

Další "novinkou", která vznikla s jednotným trhem a mnoha daňovými režimy, jsou karuselové podvody. Tedy přeprodávání čehokoliv ze země do země, přičemž hlavním účelem je získat od některého ze států po cestě daň z přidané hodnoty. Podvody s DPH činí ročně podle odhadu Evropské komise zhruba padesát miliard eur neboli sto eur na každého občana. Navrhuje proto stávající systém odpočtu DPH do roku 2022 změnit, čemuž se zatím jednotlivé státy brání. Zřejmě ani vypočtená "ohromující" částka nedokáže jednotlivé země přesvědčit, aby souhlasily s tím, že si vybranou DPH nakonec budou přeposílat přímo jednotlivé finanční úřady.

Naprostou změnou, se kterou zatím bojují finanční úřady převážně v zahraničí, je tzv. sdílená ekonomika, tedy platformy typu Uber, Airbnb a další. Podle odhadů Brookings Institution má do roku 2025 dosáhnout obrat 335 miliard dolarů, z nichž by ti, kteří se na ní podílejí, měli platit daně. Podle listu Financial Times mnozí z těch, kteří se nyní soudí s britským finančním úřadem, byli právě kontraktoři, tedy dodavatelé sdílených platforem. Dá se očekávat, že i v Česku si na nich berňák časem smlsne.

Pak tady jsou velké nadnárodní koncerny, s nimiž bojuje Evropská komise i prezident Donald Trump, byť jim každý nabízí něco jiného. Vzhledem k tomu, že jejich kapitál míří z daňových rájů do USA, a ne do Evropy, lze odhadnout, kdo momentálně v tomto souboji vítězí.

Každopádně odhadované podvody bez ohledu na to, jak moc odpovídají skutečnosti, si vyžádaly protireakci nejen v legislativě, ale i u finančních úřadů. Účetnictví stále více připomíná nepřehlednou pavoučí síť a vyžaduje specializované odborníky jak v případě státu, tak i v podnikatelském sektoru. Podle poradenských firem nikdy nebyla pravidla tak přísná a komplikovaná jako doposud. Navíc výsledky měřené výší vybraných daní nastolené přísnosti neodpovídají.

Komplikovaná pravidla jsou náchylná k chybám. Zatímco sankce vůči plátcům daně jsou přesně dané všude na světě, plná osobní odpovědnost finančních úředníků neexistuje nikde. I český zákon je vůči úředníkům shovívavý. Odpovědnost za škodu limituje finančně (jen do výše několika platů) i složitostí procedury, která by měla "nastolit spravedlnost". Stěžovat si na úředníka je takřka nad lidské síly.

Nevím, neslyším, ale mám razítko

Osobní odpovědnost úředníků se kvůli rostoucímu počtu chyb stává stále častěji tématem mnoha soudních rozhodnutí. Většina z nich dopadne ve prospěch veřejné správy − jak v zahraničí, tak i v Česku zhruba 90 procent žádostí o odškodnění neprojde.

Podle některých teorií by totiž osobní odpovědnost daňových úředníků vedla ke špatnému fungování státní správy. Kvůli zvýšenému riziku odpovědnosti za nesprávné poradenství poskytnuté daňovým poplatníkům by daňový orgán například mohl přestat poskytovat daňovým poplatníkům i základní informace, varuje profesor John Bevacqua z LaTrobe University v australském Melbourne. Nebo je bude poskytovat pouze po dodržení drahých a časově náročných postupů křížové kontroly. V tomto směru může být český daňový poplatník naprosto v klidu − finanční úřady jakákoliv závazná stanoviska poskytovat zásadně odmítají.

Nejvyšší soud USA dokonce dospěl k závěru, že strach ze soudů odradí schopné lidi od působení ve veřejné službě.

Již zmiňovaný profesor Bevacqua srovnával výsledky soudních rozhodnutí, která se věnovala osobní odpovědnosti úředníků, a to v USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Většina z nich dopadla ve prospěch úředníků. Pozoruhodné také je, že ve většině zemí neexistují studie o vlivu hmotné odpovědnosti úředníků na spravedlivý výběr daní.

Co ovšem existuje, je vazba mezi dodržováním pravidel daňových poplatníků a jejich vnímáním spravedlnosti. Pokud se lidem zdá být systém nespravedlivý, mají větší tendenci jej obcházet. A také prý platí, že pokud mají pocit, že úředník může všechno a daňový poplatník nic, pocit nespravedlnosti roste.

Ve chvíli, kdy úředník není potrestaný za nečinnost, za opožděnou reakci nebo za formalismus, tedy za to, že trvá na dalších a dalších papírech (a jak ukazují příklady z české daňové praxe, jde o častá pochybení), je obtížné obhájit každou pokutu, které se i za drobné chyby plátcům daně dostává.

Blíží se konec lhůty, dokdy musí fyzické osoby − plátci daní − odevzdat daňové přiznání za minulý rok. Musí pečlivě zvážit, co vše do často naprosto nesrozumitelných kolonek vyplní. A co se vlastně opět změnilo v zákoně, který byl od roku 1992 stopadesátkrát novelizován. Vědí totiž, že za každou drobnou chybu budou náležitě potrestáni. Na rozdíl od úředníků, kteří za výběr daní dostávají prémie. Bez ohledu na to, jak kvalitní ten výběr je.

