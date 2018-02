Prvním z ohlášených hostů filmového Febiofestu je britský herec, scenárista a producent Mark Gatiss. Na pražském festivalu představí osmidílný televizní cyklus z produkce BBC nazvaný Queers, jejž napsal a natočil u příležitosti padesátého výročí dekriminalizace homosexuality v Anglii. V jednotlivých epizodách účinkují herci Alan Cumming nebo Ben Whishaw.

Jedenapadesátiletý Gatiss, který také píše knihy a komiksy, je jedním z tvůrců slavné komediální skupiny Liga gentlemanů. Od poloviny 90. let minulého století v ní působil jako scenárista i představitel několika rolí.

Širší veřejnost ho zná především coby spoluautora a výkonného producenta nedávného britského televizního seriálu Sherlock, který se stal hitem stanice BBC. Po boku herců Benedicta Cumberbatche a Martina Freemana zde Gatiss sám účinkoval − ztvárnil Mycrofta Holmese, bratra titulního hrdiny.

Scénáře Sherlocka psal Gatiss společně se Stevenem Moffatem. Zatím poslední epizoda nazvaná The Final Problem měla premiéru vloni v lednu. Představitel hlavní role Cumberbatch sice podepsal smlouvu na vznik páté řady, zatím ale není jisté, zda k tomu dojde ještě letos.

Scenáristicky a herecky Mark Gatiss dále zasáhl do seriálu Hercule Poirot, minisérie Crooked House či projektu Nighty Night. Pracoval na dokumentárním seriálu Dějiny hororu či Horroru Europa.

"Gatiss ztvárnil také několik významných hereckých rolí. Milovníci seriálu stanice HBO Hra o trůny jej mohli zaznamenat jako zástupce Železné banky v Braavosu Tycha Nestorise či jako lorda Roberta Cecila v seriálu Střelný prach," doplňuje mluvčí Febiofestu Gábina Vágner.

Pražská přehlídka letos mimo jiné připomene významné loňské tituly queer kinematografie včetně aktuálního kandidáta na Oscara, letní romance Dej mi své jméno italského režiséra Luky Guadagnina, či filmu Neposlušnost od režiséra Sebastiána Lelia z Chile. Ten vypráví příběh zakázané lásky v ortodoxní židovské komunitě, hlavní role ztvárnily Rachel Weiszová a Rachel McAdamsová.

V české premiéře se představí i film Marvin francouzské režisérky Anne Fontaineové, kde protagonistu doprovází Isabelle Huppertová hrající samu sebe.

Jubilejní 25. ročník mezinárodní přehlídky Febiofest se uskuteční od 15. do 23. března v pražských kinech CineStar Anděl, Černý Most a Ponrepo. Od 26. března se akce přesune do regionů, do 21. dubna navštíví 16 měst.

Festival má od loňského ročníku novou dramaturgii, na pozice uměleckých ředitelů nastoupili Anna Kopecká a Michal Hogenauer. "Změny podle nás přispěly k větší čitelnosti a srozumitelnosti výběru filmů, a tak na ně v letošním ročníku navazujeme," říká Hogenauer.