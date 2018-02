Role látek jsou vyskládané v několika patrech nad sebou. Většina z nich je natolik barevná a potištěná různými vzory, že si až člověk říká, kdo je koupí a co z nich ušije. Jenže mimo jiné i díky této pestrosti patří firma Unuodesign mezi nejúspěšnější textilky a oděvní firmy v Česku. Společnost schovaná v malé továrně v táborské průmyslové zóně prodává vlastní látky, galanterii a šije oblečení pro děti. A zatímco loni utržila okolo 16 milionů korun, letos plánuje dotknout se hranice padesáti milionů. Jak říká majitelka firmy Petra Plemlová, její výrobky se staly "součástí" dětských školek − některé dokonce kalhoty této značky píšou rodičům na seznamy doporučené výbavy.

Její byznys by nikdy nevyrostl do současných rozměrů, kdyby před čtyřmi lety nenarazila na on-line tržiště Fler.cz. Na této platformě prodávají rukodělné výrobky tisíce lidí. "Je to ideální pro začínající podnikatele, protože zpočátku nevíte, jakou cestou se vydat. A pokud se to nepodaří, vlastně o nic nejde," vzpomíná dnes dvaatřicetiletá majitelka Unuodesign.

Největší české on-line tržiště s ručně vyráběnými věcmi letos v únoru oslavilo desáté narozeniny. Za dobu své existence proměnilo český internet a přimělo tisíce žen začít vyrábět a výsledek práce prodávat. Mnohé z nich inspirovalo k rozjetí vlastního byznysu. "Fler byl jeden z prvních, kdo dokázal obnovit hrdost malých českých výrobců a nastartoval drobné české podnikání. Podle mého může i za zrod nového českého textilu, protože díky němu ženy začaly doma opět šít," uvažuje Plemlová. Ostatně to byl i její příběh.

Videa jako inspirace

Základy šití dostala Petra Plemlová jako malá holka na severní Moravě, kdy chodila k místním švadlenám a ledacos okoukala. Postupně se naučila kreslit, šít i navrhovat. Sen o vlastní výrobě oblečení si začala plnit o několik let později, když se přestěhovala do Prahy a byla na mateřské dovolené. V té době šila v obývacím pokoji dětské soupravičky a zbytky látek, gum nebo pruženek prodávala na Fleru. "Přišla jsem na to, že tam jsou různá videa, prodávají tam švadlenky, působí blogerky, hodně věcí jsem se naučila," vypráví Plemlová. Videa na Fleru ji nadchla natolik, že s nimi začala také. Už od začátku podnikání je aktivní na sociálních sítích, vedle prodeje vytváří videonávody na šití a zveřejňuje je na internetu.

Už po roce prodávání na Fleru si Petra Plemlová založila vlastní e-shop. Jenomže pak se jí přetočil život naruby − manžel ji opustil a zmařil podnikatelské začátky. "Například polil látky savem," vzpomíná, jak stála ve zdemolovaném bytě a dívala se na zbytky látek. Právě tehdy jí pomohla silná komunita, kterou kolem sebe na Fleru vytvořila. "Na Fleru se zdržuje specifický typ žen, pomohly mi uklízet byt, některé poslaly jídlo nebo pleny pro děti," říká.

Jediným využitím pro kousky látek bylo sešít je a vyrobit dětské oblečení. Petra Plemlová ho začala nabízet pod značkou Unuodesign. Z prvních prodaných kusů se staly tisíce. Původně vystudovaná učitelka mateřské školy a matka tehdy už čtyř dětí z vlastní zkušenosti dobře věděla, co je pro děti vhodné. "Navrhla jsem oblečení tak, aby bylo nejpraktičtější a zároveň nejlevnější na trhu," tvrdí.

Pražský byt začal být pro rozjíždějící se byznys malý. Plemlová proto hledala místo, kam by mohla rodinu i firmu přemístit. Volba padla na Tábor, kde se jí díky dlouhé tradici textilní výroby dařilo najít zaměstnance. Dnes ve firmě pracuje okolo padesátky lidí, většinou ženy. Společnost vyvíjí vlastní materiály, až 40 procent z nich má unikátní vlastnosti a nedají se koupit nikde jinde. Podnik například řeší nepropustnost látky nebo do bund šije zip, který si samo zapne tříleté dítě. Prodávají i v zahraničí, kvůli velké tuzemské poptávce však musí vývoz omezovat.

Sněhová koule

Portál Fler.cz nemá žádnou zvláštní reklamu, přesto ho loni navštívilo přes 35 milionů lidí, kteří si prohlíželi zboží od téměř sta tisíc prodejců. Pětinu z nich tvoří živnostníci. Účty zde mají různí tvůrci, umělci i firmy. Zákazníci mají na výběr ze širokého spektra zboží − od bižuterie přes hračky, hrníčky, přáníčka až po nábytek. Jen za minulý rok utratili nakupující na Fleru za rukodělné výrobky 294 milionů korun, před pěti lety to bylo o 75 milionů korun méně. Za rok 2016 server vykázal čistý zisk 13,6 milionu korun.

"Baví nás efekty sněhové koule, k nám se ani nějaká propagace nehodí, líbí se nám cesta jít přes lidi," vysvětluje majitel Fler.cz Jiří Kubeš. Před více než deseti lety hledal způsob, jak pomoci své manželce − módní návrhářce − prodat zboží. V Česku tehdy nic podobného nebylo a on už měl zkušenosti s řízením komunitního webu pro maminky s dětmi. "Uživatelům se nápad zdál zajímavý, Fler začali doporučovat a povědomí o něm se šířilo," vzpomíná Kubeš. Tehdy podle něj v tuzemsku skončila éra nakupování laciného zboží z Číny a vrátila se poptávka po rukodělných výrobcích. Navíc Kubeš prodejcům i zákazníkům nabídl, aby si na portálu vyměňovali zkušenosti. "Chtěl jsem, aby si lidé navzájem pomáhali, a to se stalo," konstatuje.

V té době už v Americe fungoval obdobný portál Etsy, který se časem stal lídrem trhu a expandoval do celého světa. Potenciál Etsy se například připomínal s úspěchem Američanky Alicie Schafferové, jež vytvořila značku oblečení a módních doplňků ThreeBirdNes. Dnes se výše jejího měsíčního příjmu pohybuje okolo 80 tisíc dolarů.

Podobnou službu jako Etsy spustil před třemi roky i Amazon. V Evropě funguje zejména německá DaWanda, slovenskou obdobou Fleru je Sashe.sk. Všichni mají specifický způsob propagace. Například Fler má vlastní blog, diskusní skupiny, magazín, natáčí videa či zveřejňuje návody a propaguje kulturu DIY (Do It Yourself, tedy "udělej si sám").

"Vlastně vychováváme podnikatele, učíme je základy marketingu, školíme prodejce," říká Kubeš a dodává, že portál řemeslníkům usnadňuje prodej díky vlastnímu fakturačnímu systému. Za úspěšný prodej si bere 11procentní provizi. "Přivádíme prodejcům zákazníky, na Fleru je může objevit někdo, kdo jejich značku vůbec nezná, dáváme jim příležitost," tvrdí Kubeš. To je mimo jiné důvod, proč nechal Fler otevřený všem a neudělal z něj výběrový e-shop, jako je například Molo7, kde prodávají designéři. "Nás baví příběhy obyčejných lidí, kteří jsou šikovní a mohou zkusit podnikat. Negativní na tom je, že na Fleru je dneska hodně věcí a člověk musí hledat," podotýká. Na stránkách je v současnosti přes 1,6 milionu položek zboží.

"Další růst je otázkou kapacity českého trhu, vidíme, že se blížíme stropu. Chci stále vytvářet příjemné a rodinné prostředí," říká Kubeš. Na odprodej Fleru již dostal mnoho nabídek, žádná prý ale nepadla od někoho, kdo by portál pochopil. "Mám syndrom otce, který se nechce dítěte zbavit, ale radši udržím menší společnost s dobrou atmosférou než o to vše přijít. Bojím se, že by investor nebo jiný majitel Fler zničil," tvrdí. Jasnou strategii na další roky nemá − nechá portál, aby se dál šířil po svém.

Fler jako začátek

Fler.cz posloužil jako odrazový můstek desítkám podnikatelů. Ti se přesunuli na vlastní stránky, jako tomu bylo v případě Unuodesignu, případně připojili i kamenný obchod. Mezi ně patří například Darina Ermisová, majitelka ostravské firmy s dvacetimilionovým obratem Dara bags.

Příběh úspěšné značky českých kabelek začal před deseti lety. Někdejší manažerka musela kvůli rizikovému těhotenství nastoupit na mateřskou dovolenou o několik měsíců dříve. Jenomže se nudila, a proto vytáhla starý šicí stroj, který měla doma od maturity, a zkusila vyrábět. "Pro dítě, které jsem čekala, jsem na starém šicím stroji ušila kapsáře a také tašku, kterou jsem si vzala na oslavu narozenin. Taška se líbila několika kamarádkám a všechny ji chtěly taky," vzpomíná Ermisová.

Krátce poté náhodou narazila na Fler.cz. Vytvořila si na něm účet a začala tehdy netradičně barevné kabelky nabízet. "Zajistili mi propagaci, odběratele. Kdybych si založila vlastní e-shop, nikdo by mě neznal a asi by mě to stálo hodně peněz," myslí si majitelka Dara bags, jež třeba získala ocenění HN Živnostník roku Moravskoslezského kraje 2015. Po třech letech doma se synem se už Ermisová do své původní práce nevrátila a pokračovala se šitím. O kabelky byl takový zájem, že nabrala zaměstnance. Ve firmě jich v současnosti pracuje okolo tří desítek. Z portálu Fler.cz se po třech letech přesunula na vlastní e-shop a později otevřela i kamennou prodejnu v Praze. Kabelky stojí od několika set korun do tří tisíc za kus.

Účet na on-line tržišti si Darina Ermisová ponechala, aktuálně jí vytváří přibližně pět procent z obratu. Dnes přemýšlí nad tím, jak dostat značku do zahraničí.

Něco za něco

Prosadit se na Fleru bylo před lety díky menšímu počtu uživatelů podstatně jednodušší než nyní. "Stačilo přijít s nějakým nápadem a zákazníci kupovali, nebyl to problém," vypráví Darina Ermisová. Její slova potvrzuje i zakladatelka značky sukní Akari Klára Šmakalová, která byla jednou z prvních uživatelek tržiště. Její typické tylové sukně oblékají tisíce žen po celém Česku. Dnes prodává na vlastním e-shopu a má také ateliér v pražských Holešovicích. "Stačilo tam dát jednu věc a za deset minut byla prodaná, to si dnes nikdo neumí představit," vzpomíná Šmakalová. Také šperkařka Barbora Bílková začala na Fleru nabízet vlastnoruční bižuterii a doplňky pod značkou BíBí. Velmi brzy po založení účtu si však vytvořila vlastní e-shop. "Fler je nyní přehlcený zbožím, takže je hodně těžké se prosadit," říká Bílková.Weby propagující kulturu DIY mají i další stinnou stránku − nekontrolovaný růst padělků. "Jsou dokonce tací, kteří vezmou stejnou koženku, látku, tvar tašky, a protože neplatí žádné zaměstnance ani nemají výrobní prostory, prodají ji za polovinu. Nedá se proti tomu bojovat," podotýká Darina Ermisová. S podvodníky se snaží bojovat propracovanějšími střihy, které nelze snadno napodobit.

Padělky svých sukní na stránkách Fler.cz běžně nachází i Klára Šmakalová. Dřív ji kopie trápily, dnes motivují k tomu, aby stále vymýšlela nové střihy. "Už to beru jako pozitivum, protože moje věci jsou asi dobré, když je někdo kopíruje," vtipkuje Šmakalová.

Ani napodobeniny však Darinu Ermisovou nebo Kláru Šmakalovou nepřiměly k tomu, aby účty na portálu zrušily. Může za to kombinace nostalgie a díků za to, že se zásluhou Fleru prosadily.

Oblečení pro děti začala Petra Plemlová (nahoře) prodávat na Fleru. Dnes má její firma Unuodesign padesát zaměstnanců a vyvíjí i vlastní materiály. Foto: HN – Honza Mudra

Darina Ermisová začala šít tašky na mateřské dovolené. Kromě Fleru dnes kabelky se značkou Dara bags prodává ve vlastním e-shopu a v kamenném obchodě v Praze. Foto: HN – Jiří Zerzoň

